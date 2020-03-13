НХЛ остановила сезон из-за коронавируса

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.
Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю.
Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», — цитирует комиссионера лиги Гэри Беттмэна пресс-служба НХЛ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее объявила, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии.
По всеми миру приостановлены и отменены различные турниры, в том числе чемпионаты НБА и МЛС, итальянская Серия А, испанская Примера, французская Лига 1.
По сообщениям СМИ, 17 марта УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на следующий год. 0