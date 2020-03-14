Огбонна: Казалось, будто ждали чьей-то смерти, прежде чем остановить АПЛ

Защитниквысказался об остановке Английской Премьер-лиги.

«Я счастлив, мне стало легче от того, что все приостановлено, включая низшие лиги. Казалось, будто такую серьезную проблему игнорируют», — сказал Огбонна.

«Абсолютно неприемлемо, что игра "Арсенала" с "Вест Хэмом" состоялась. Они же сыграли с "Олимпиакосом", президент которого заражен. Выглядело так, будто они (руководство АПЛ) ждали, когда кто-нибудь умрет, прежде чем что-то предпринять», — цитирует Огбонну corriere.it.

Напомним, сезон в АПЛ из-за коронавируса остановлен как минимум до 4 апреля. 0