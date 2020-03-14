СМИ: Серия А возобновится в начале мая

Пустой стадион в Италии
globallookpress.com
По информации издания, большинство клубов убеждено, что после 3 апреля национальное первенство не будет возобновлено.
О проведении матчей можно будет думать примерно с 3 мая. При этом встречи, скорее всего, будут проходить при закрытых трибунах.
В составе «Сампдории» на данный момент семь зараженных коронавирусом футболистов, у «Фиорентины» — три, у «Ювентуса» — один.
Даже если все пройдет по этому сценарию, то сезон в Серии А будет длиться до 30 июня. 0