Умарк предложил сократить оставшиеся раунды плей-офф КХЛ до одного матча

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился мыслями о том, стоит ли КХЛ продолжать сезон по ходу пандемии коронавируса.

«Все лиги отменяют сезоны, возможно, это лучший вариант. Не нам решать, но в матчах без болельщиков тоже нет ничего веселого.

Думаю, КХЛ лучше отменить сезон, но это решает лига. Мы готовы играть. Я буду делать то, что мне скажут, но если сезон отменят, я пойму.

Худший вариант — поставить плей-офф на паузу, потому что ситуация может ухудшиться, это все понимают. Им надо решить, либо продолжать играть, либо отменять плей-офф.

Что насчет серии СКА — "Йокерит"? Будет неправильно, если СКА сразу выйдет в следующий раунд. Не думаю, что это кому-нибудь понравится.

А если лига хочет завершить сезон, может, стоить сделать все оставшиеся раунды до одной победы. Я не могу понять, как после снятия "Йокерита" они смогут найти такое решение, которым все были бы довольны.

Я уже себя самоизолирую. У нас есть тренировки утром, но после них я сразу же иду домой. Это необычная ситуация, мир страдает, а хоккей, наверное, сейчас не самая важная вещь. Самое важное — это здоровье, оно важнее спорта», — приводит слова Умарка «Чемпионат». 0