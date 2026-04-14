Во вторник, 14 апреля, уфимский «Салават Юлаев» проиграл ярославскому «Локомотиву» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина. Голы за «Локо» забили: Паник, Каюмов, Радулов и Береглазов. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

60' Матч окончен. Сильнее «Локомотив» сыграл в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. Таким образом, ярославский «Локомотив» вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина.

60' Гоол! 0:4. Классный розыгрыш большинства «Локомотива» в одно касание завершил Алексей Береглазов с передачи Шалунова.

59' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за выброс шайбы удален Шелдон Ремпал.

59' Гоол! 0:3. Александр Радулов точным броском из средней зоны поразил пустые ворота «Салавата».

59' Вывели шайбу из своей зоны игроки «Локомотива» в меньшинстве.

58' Тайм-аут взяла команда «Салават Юлаев». Играть в третьем периоде осталось 2 минуты и 35 секунд.

58' Сильный бросок Родуолда в створ ворот «Локомотива», среагировал вратарь гостей Исаев.

57' Пусты ворота «Салавата», формат игры 6 на 5 на площадке.

57' Бросаются в последний штурм ворот «Локомотива» хоккеисты «Салавата».

56' Упрощают игру хоккеисты «Локомотива», главной задачей ставя вывод шайбы из своей зоны.

55' Дальний бросок Виталия Будницкого в створ ворот «Локо», зафиксировал шайбу вратарь гостей Исаев.

54' Получается у «Локомотива» разрушать отчаянные атаки «Салавата».

53' Забрав шайбу под контроль игроки «Локомотива» исключают угрозы своим воротам.

53' Позиционная атака «Салавата».

52' Радулов хлёстко бросил в ближний угол ворот «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Вязовой.

51' Откатившись на свою синюю линию игроки «Локо» внимательно встречают атаки «Салавата».

50' Владислав Ефремов с близкого расстояния бросал по воротам «Локо», но промахнулся.

49' Контролируют ход игры хоккеисты «Локо», мало что в атаке получается у уфимцев.

48' Технично играют в пас хоккеисты «Локо» в зоне атаки.

47' Полунин и Фрейз поочередно попали в штангу ворот «Салавата» в быстрой атаке «Локомотива».

46' Организованно в обороне играют хоккеисты «Локо».

45' Владеют шайбой игроки «Салавата» в зоне атаки, тщательно готовя бросок по воротам «Локо».

44' Навязывают борьбу по всему периметру площадки хоккеисты «Локомотива» уфимцам, затрудняя вход в свою зону.

43' Бросок Полунина с центра зоны атаки «Локо», шайба мимо створа «Салавата» просвистела.

42' Бросок Паника заблокировал защитник «Салавата» Газимов, шайба улетела за пределы площадки.

41' Позиционная атака «Салавата», сгрудившись у своих ворот игроки «Локо» отражают её.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода

40' Перерыв. Удалось «Локомотиву» увеличить преимущество в счете, после чего ярославцы стали играть от обороны.

39' Шалунов выбросил шайбу из зоны защиты «Локо», сумев при этом избежать проброса.

38' Откатившись в свою зону игроки «Локомотива» внимательно встречают атаки «Салавата».

37' Позиционная атака «Салавата».

36' Бросок Фрейза с близкого расстояния по воротам «Салавата», отразил шайбу вратарь хозяев Вязовой.

36' Бросаются игроки «Салавата» в атаку после пропущенной шайбы.

35' Гоол! 0:2. Выигранное вбрасывание в зоне атаки «Локомотива» Шалуновым, кистевой бросок Артура Каюмова, шайба в ближний угол ворот Вязового залетела.

35' Бросок Сурина из под защитника «Салавата», поймал шайбу вратарь хозяев Вязовой.

34' Бросок Владимира Бутузова с края зоны атаки «Салавата», зафиксировал шайбу вратарь гостей Исаев.

33' Через вброс шайбы в зону «Локомотива» пытаются атаковать хоккеисты «Салавата».

32' В полном составе играет «Салават».

31' Получилось вывести шайбу из своей зоны хоккеистам «Салавата» в меньшинстве.

31' Бросок Рафикова с центра зоны атаки «Локомотива», заблокировал полет шайбы к воротам «Салавата» защитник хозяев Алексей Василевский.

30' Удаление у «Салавата», на 2 минуты удален Джек Родуолд за подножку.

29' Атака «Салавата», навязывают борьбу уфимцам ярославцы не позволяя наносить броски из выгодных позиций.

28' Денис Ян прорвавшись к воротам «Локо» наносил бросок, сумел заблокировать полет шайбы защитник гостей Береглазов.

27' Заперли в зоне атаки хоккеисты «Локомотива» хозяев.

26' Мисюль щелкнул из круга вбрасывания зоны атаки «Локомотива», шайба мимо створа «Салавата» пролетела.

25' В средней зоне встречают атаку «Салавата» игроки «Локо», получается у гостей усложнять вход в свою зону.

24' Позиционная атака «Локомотива».

23' Бросок Варлова с центра зоны атаки «Салавата», шайба выше ворот «Локо» пролетела.

22' С шайбой хоккеисты «Локомотива», проводят гости позиционную атаку.

21' В полном составе играет «Локомотив».

21' Паник убежал к воротам «Салавата» в меньшинстве «Локомотива», но переиграть вратаря хозяев Вязового не сумел.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Больше «Локомотив» атаковал в первом периоде, счёт отображает происходившее на льду.

20' Серия бросков в створ ворот «Локо», тащит гостей вратарь Даниил Исаев.

20' Шелдон Ремпал с кистей попал в створ ворот «Локо», сумел среагировать вратарь гостей Исаев.

19' Удаление у «Локо», на 2 минуты за задержку клюшки соперника удален Денис Алексеев.

19' В полном составе играет «Салават».

18' Убегал к воротам «Локо» Владислав Ефремов в меньшинстве «Салавата», но промахнулся мимо створа Исаева броском с центра зоны.

18' Бросок Шалунова на точность с близкого расстояния, шайба рядом с верхним углом ворот «Салавата» пролетела.

17' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Егор Сучков.

16' Отложенный штраф у «Салавата», вратарь «Локо» заменился на дополнительного полевого.

16' Попытка быстро перейти в атаку «Салавата» обернулась пробросом.

15' В атаке «Салават», внимательно обороняются хоккеисты «Локо».

14' Получается у «Локомотива» за счет высокого прессинга усложнять начало атаки «Салавата».

13' Бросок Берёзкина с передачи Каюмова по воротам «Салавата», шайба выше створа пролетела.

13' Позиционная атака «Локомотива».

12' Георгий Иванов перехватив шайбу ворвался в зону атаки «Локомотива» и нанес хлесткий бросок по воротам «Салавата», поймал шайбу вратарь хозяев Вязовой.

12' Разбивается игра на маленькие отрезки, много пауз в матче.

11' Много борьбы в игре, не намерены уступать ни сантиметра площадки друг другу соперники.

10' Бросок Бутузова с острого угла по воротам «Локо», не спит вратарь гостей Даниил Исаев.

09' Позиционная атака «Локо».

08' Команда «Локомотив» играет в полном составе.

08' Бросок Ремпла по воротам «Локомотива» заблокировал один из защитников гостей.

07' Удаётся вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве игрокам «Локомотива».

06' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Максим Берёзкин.

06' Отложенный штраф у «Локомотива», вратарь «Салавата» заменился на дополнительного полевого игрока.

06' Гоол! 0:1. Рихард Паник резким кистевым броском прошил вратаря «Салавата» Вязового из круга вбрасывания зоны атаки «Локомотива».

06' Формат игры 5 на 4 на площадке.

06' Дальний бросок Береглазова в створ ворот «Салавата», сложившись поймал шайбу вратарь хозяев Вязовой.

05' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за выброс шайбы удален Ярослав Цулыгин.

05' Бросок Радулова в створ ворот «Салавата», отразил шайбу вратарь хозяев Семён Вязовой.

04' Удаление у «Салавата», на 2 минуты за блокировку удален Владислав Ефремов.

03' Удаётся игрокам «Салавата» зацепиться за шайбу и игру от своих ворот отодвинуть.

02' Байрон Фрэз бросал на точность с близкого расстояния от ворот «Салавата», шайба штангу зацепив пролетела мимо створа.

02' Активное начало от «Локо», вынуждены обороняться уфимцы.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Салавата».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Матч пройдет на «Уфа-Арене», вмещающей 8522 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Виктор Гашилов из Перми и Иван Фатеев из Московской области.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салавата»

«Салават Юлаев»: Вязовой, Коновалов; Панин, Варлов, Цулыгин, Будницкий, Василевский, Газимов; Горшков, Родуолд, Хохлачёв, Ремпал, Броссо, Хохряков, Ефремов, Пименов, Максим Кузнецов, Сучков, Ян, Бутузов, Фаизов, Жаровский.

Стартовый состав «Локомотива»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Гернат, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев, Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрейз, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Алексеев.

«Салават Юлаев»

На общем этапе сезона «Салават Юлаев» финишировал на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. С 78 очками в наличии, уфимцы опередили 6-й «Трактор» на 3 балла. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» провел шесть изнурительных матчей против «Автомобилиста», сняв все вопросы в домашних стенах (4:3, от). После драматичной игры в Уфе команда Виктора Козлова потерпела два поражения от «Локомотива» в Ярославле (0:1, 0:2). Справиться с лидером Западной конференции «СЮ» не удалось и в родных стенах (2:3).

«Салават Юлаев» напоролся на стену, проломить которую не удается. При трех поражениях кряду шансы уфимцев на спасение достигли дна. Итоговым провалом команды Виктора Козлова закончились четыре встречи из предыдущих пяти. В каждой игре с отрицательным результатом пределом результативности «СЮ» являлись 2 заброшенные шайбы. Не помогут команде в отчетной встрече Александр Комаров и Евгений Кулик.

«Локомотив»

«Локомотив» стал чемпионом Западной конференции, набрав 98 очков. Ближайшего своего соперника — минское «Динамо» — ярославцы опередили на 10 баллов. В первой кубковой серии «Локомотив» сбросил с дистанции «Спартак», над которым одержал волевую победу в пятой встрече при домашних трибунах (3:2). Противостояние с уфимцами команда Боба Хартли начала со скромных победных результатов дома (1:0, 2:0), тогда как в Уфе днем ранее закрепила успех (3:2) и вплотную приблизилась к полуфиналу.

В отличие от серии со «Спартаком», в которой не все шло гладко, противостояние с «Салаватом» «Локомотив» проводит без нервов и суеты. Команда Боба Хартли демонстрирует высокий тактический класс и действует с запасом, не взвинчивая лишний раз темп борьбы. Текущая беспроигрышная серия ярославцев накануне увеличилась до шести матчей. У «Локомотива» потерь нет.

Личные встречи

В текущей серии плей-офф Кубка Гагарина 3 победы остались за «Локомотивом» (1:0, 2:0 и 2:3). В регулярном сезоне КХЛ, «Локомотив» так же дважды одолел «Салават», дома 4:3 в овертайме, в Уфе 1:4.

