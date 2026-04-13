В первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Локомотив с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: На общем этапе сезона «Салават Юлаев» финишировал на 5-й позиции в таблице Восточной конференции. С 78 очками в наличии, уфимцы опередили 6-й «Трактор» на 3 балла.
Последние матчи: В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» провел шесть изнурительных матчей против «Автомобилиста», сняв все вопросы в домашних стенах (4:3, от).
После драматичной игры в Уфе команда Виктора Козлова потерпела два поражения от «Локомотива» в Ярославле (0:1, 0:2). Справиться с лидером Западной конференции «СЮ» не удалось и в родных стенах (2:3).
Не сыграют: Александр Комаров, Евгений Кулик.
Состояние команды: «Салават Юлаев» напоролся на стену, проломить которую не удается. При трех поражениях кряду шансы уфимцев на спасение достигли дна.
Итоговым провалом команды Виктора Козлова закончились четыре встречи из предыдущих пяти. В каждой игре с отрицательным результатом пределом результативности «СЮ» являлись 2 заброшенные шайбы.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: «Локомотив» стал чемпионом Западной конференции, набрав 98 очков. Ближайшего своего соперника — минское «Динамо» — ярославцы опередили на 10 баллов.
Последние матчи: В первой кубковой серии «Локомотив» сбросил с дистанции «Спартак», над которым одержал волевую победу в пятой встрече при домашних трибунах (3:2).
Противостояние с уфимцами команда Боба Хартли начала со скромных победных результатов дома (1:0, 2:0), тогда как в Уфе днем ранее закрепила успех (3:2) и вплотную приблизилась к полуфиналу.
Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.
Состояние команды: В отличие от серии со «Спартаком», в которой не все шло гладко, противостояние с «Салаватом» «Локомотив» проводит без нервов и суеты.
Команда Боба Хартли демонстрирует высокий тактический класс и действует с запасом, не взвинчивая лишний раз темп борьбы. Текущая беспроигрышная серия ярославцев накануне увеличилась до шести матчей.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает на выезде на протяжении 3 матчей кряду
- «Локомотив» победил в 4 последних личных встречах на территории «СЮ»
- В 6 личных встречах из 7 последних на льду «СЮ» было забито 5 голов и менее
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 3.62, ничья — в 3.88, победа «Локомотива» — в 2.01.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.80, на тотал меньше 5.5 — за 1.40.
Прогноз: «Локомотив» демонстрирует тотальное классовое и тактическое превосходство над уфимцами. При этом богатый кубковый опыт позволяет ярославцам прикончить соперника в четвертой игре.
Ставка: «Локомотив» победит за 2.01.
Прогноз: В ближайшем матче команда Боба Хартли вновь сфокусируется на оборонительных действиях и не позволит игре раскрыться в плане голевой событийности.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85.