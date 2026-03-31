Сейчас в самом разгаре плей-офф 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги. Вне зависимости от имеющихся титулов и регалий все хоккеисты хотят в мае поднять над головой Кубок Гагарина. И кому-то из них удастся сделать это впервые. LiveSport.Ru рассказывает о действующих топ-игроках КХЛ, которые пока не выигрывали чемпионат.

Владимир Ткачев

Хоккеист, который на протяжении нескольких последних лет считается одним из лучших и заслуженно держится в числе самых высокооплачиваемых игроков лиги, в начале сезона отметил 30-летие. За океаном Ткачев провёл всего два с небольшим сезона, а на родине не один год отыграл за такие топ-клубы, как СКА, «Салават Юлаев» и «Авангард». Однако до сих пор вписать своё имя Владимиру (в отличие от тёзки из «Торпедо») еще не удавалось.

Кажется, в нынешнем сезоне нападающий как никогда близок к заполнению этой строки в резюме. Переход в «Металлург» случился не совсем по желанию хоккеисту, да и после разрыва ахиллова сухожилия прошло не так много времени. Однако Ткачев, играя в тройке с Романом Канцеровым и Дмитрием Силантьевым, стал лучшим ассистентом регулярки (58 очков) и впервые в карьере завоевал Кубок Континента. Теперь очередь за главным трофеем КХЛ.

Никита Серебряков

Помешать Ткачеву постарается его бывший одноклубник. Сейчас Никита Серебряков считается одним из элитных голкиперов чемпионата. Хотя основным вратарем команды КХЛ он стал лишь в 26 лет. Дело было в «Адмирале», который во многом благодаря игре Серебрякова в 2023 г. пробился во второй раунд плей-офф, а сам Никита был признан лучшим вратарем КХЛ.

Вскоре голкипер ушёл на повышение в СКА, но у клуба из Санкт-Петербурга в тот период результаты пошли вниз. Там, наверно, подумали, что проблемы можно решить обменом вратаря в «Авангард», но в итоге от этой сделки выиграл сам Никита, который год назад помог омичам в плей-офф пройти прошлого чемпиона и довести серию с будущим чемпионом до 2-го овертайма 7-го матча, а в этом сезоне — завершить регулярку на втором месте.

Теперь в «Авангарде» надеются, что Серебряков поможет достичь главной цели. Но есть одно «но» — дальше четвертьфинала он ни разу в карьере не проходил.

Стефан Да Коста

Французский нападающий — живая легенда КХЛ. Да Коста проводит в лиге свой 11-й сезон, отыграл больше 600 матчей и, набрав больше 500 очков, входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю чемпионата (причем второй среди легионеров — пока уступает только Найджелу Доусу). Но вот чемпионом форвард ни разу не стал, хотя ему доводилось играть и за ЦСКА, и за «Локомотив», и за «Ак Барс». За это время Да Коста пережил и упущенную победу в серии после счета 3:0, и поражение в 7-м матче финала, и проигрыш в овертайме 7-го матча полуфинала.

В регулярном чемпионате француз продолжает держать уровень (15+29 в 50 матчах текущего сезона), но на нем уже давно висит клеймо некубкового бойца. Стефан, конечно, с этим не согласен, но доказать обратное на деле пока не удается. Да и шансов на это осталось не так много: Да Косте летом исполнится 37, а в «Автомобилисте» он остается на ещё как минимум один сезон.

Евгений Кузнецов

С одной стороны, говорить о кубковых неудачах Кузнецова в КХЛ не совсем корректно — всё-таки он проводит на родине всего 7-й взрослый сезон. Причем в трех из них нападающему было меньше 20 лет. Тем не менее, выступая в «Тракторе» в 2009-2014 гг., Евгений стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, выиграл регулярный чемпионат и даже забивал в финале Кубка Гагарина, параллельно завоевав золото молодежного и взрослого чемпионатов мира.

Да и после 11-летней карьеры в НХЛ Кузнецов вернулся не абы куда, а в СКА. Но его постигло разочарование — вылет в первом раунде. А его родной «Трактор» между прочим дошёл до финала. Текущий сезон 33-летний нападающий начинал в составе одного из главных фаворитов сезона — «Металлурга». Однако в Магнитогорске Евгений не прижился и отправился в «Салават Юлаев», где с молодыми и талантливыми партнерами в играх на вылет постарается выстрелить командой.

Дмитрий Яшкин

Чешский нападающий за 7 лет не прижился в НХЛ, поэтому его переезд в 2019 г. в КХЛ выглядел логичным. В итоге Яшкин нашёл своё место: в четырёх сезонах он пробивался в топ-3 снайперов регулярного чемпионата, а в двух из них вовсе становился лучшим. Но если с индивидуальными достижениями у Дмитрия все в порядке, то про командные успехи так сказать нельзя.

Будучи игроком московского «Динамо», СКА и «Ак Барса», чех за пять лет лишь однажды добрался до полуфинала Кубка Гагарина, но не более. Шестой сезон в лиге на фоне расставания с женой у нападающего складывается хуже: падение результативности, лишение капитанской нашивки, перевод в третье звено. К тому же определенности с будущим нет — летом у 33-летнего хоккеиста завершается контракт. Но может именно в этот момент Яшкин получит от судьбы подарок в виде долгожданного кубка?

Дмитрий Кагарлицкий

Отчасти в том, что Кубок Гагарина еще не был завоеван, Кагарлицкий виноват сам. До 29 лет он выступал за далеко не топовые команды (новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь»), где был лучшим бомбардиром. Но однажды Дмитрий всё-таки решился на переход в более солидные клубы (московское «Динамо», СКА, «Ак Барс»), что к чемпионскому титулу его не привело.

Ближе всего к Кубку Гагарина нападающий добрался в Казани, где в 2023 г. в 7-м матче финала проиграл ЦСКА. Возможно, не хватило именно его бомбардирских качеств (в решающей серии Кагарлицкий набрал всего один результативный балл за голевую передачу).

Текущий сезон Дмитрий проводил в «Сочи», занявший последнее место в турнирной таблице. Не факт, что форвард, которому в августе исполнится 37 лет, продолжит карьеру. Поэтому вполне возможно его наивысшим достижением останется золото юниорского чемпионата мира 2007 г.

Анатолий Голышев

Анатолий Голышев является одним из главных примеров клубной преданности в отечественном хоккее. Нападающий всю профессиональную карьеру выступает за «Автомобилист». Хотя в разное время ходили разговоры о заинтересованности в услугах форварда таких грандов, как ЦСКА, СКА и «Локомотив». Но Анатолий покинул Екатеринбург лишь однажды и то — для того чтобы попробовать свои силы в Северной Америке. Впрочем, пары месяцев хватило хоккеисту, чтобы понять — лучше вернуться на Урал.

Голышев уже вписал свое имя в историю «Автомобилиста», став рекордсменом клуба по числу проведенных матчей, забитых голов и отданных передач. Может, 31-летний форвард не выиграет Кубок Гагарина для Екатеринбурга, но на именной стяг под своды «УГМК Арены» он точно наиграл.

Николай Голдобин

Выбор в первом раунде драфта НХЛ 2014 г. был большим авансом для Николая Голдобина. Но закрепиться в главной лиге мира у нападающего не получилось, после чего в 2020 г. он вернулся в Россию. Несмотря на проблемы с игровой дисциплиной и недостатком внимания к оборонительным действиям, форвард демонстрировал высокую результативность — чего только стоят 78 очков (37+41) за 67 матчей в регулярке сезона 2023/24 — но ее не хватало его командам для турнирных успехов.

Ближе всего к трофею Голдобин был в 2022 г., когда в финальной серии вместе с «Металлургом» вел у ЦСКА со счётом 3:1, но в итоге проиграл 3:4. Следующие 3 года Николай завершал сезон во втором раунде (со «сталеварами» и спартаковцами). В этом году шансов в составе СКА достичь лучшего результата не слишком больше. Может 30-летнему хоккеисту больше повезет в следующие 2 сезона, пока действует контракт с «армейцами».

Игорь Ожиганов

Имя защитника за последние 10 лет столько раз звучало в матчах поздних стадий плей-офф, что казалось, ну уж один раз обладателем Кубка Гагарина Игорь Ожиганов становился. Однако судьба, видимо, сыграла с ним немного злую шутку. В 2016-2018 гг. хоккеист играл за ЦСКА, который сразу после ухода защитника выиграл Кубок, а чуть позже — еще два. А в 2019-2023 гг. он выступал за СКА, который после двух чемпионств в 2015 и 2017 гг. в финал больше не попадал.

Сейчас Ожиганов капитанствует в московском «Динамо». Но для него текущий сезон уже завершился первым в карьере поражением в первом раунде — обидными 0:4 от минского «Динамо». Так что цель по завоеванию Кубка Гагарина у 33-летнего защитника, который имеет в своем активе целых 4 Кубка Континента, откладывается на год.

Дмитрий Квартальнов

Отдельного упоминания в настоящем рейтинге достоин не хоккеист, а тренер. Наставник минского «Динамо» в этом сезоне первым в истории КХЛ добрался до отметки в 1000 проведенных матчей. Ближайшего преследователя — Игоря Никитина — 60-летний специалист опережает более чем на 250 игр. Но в отличие от своего бывшего помощника Дмитрий Вячеславович до главного трофея ни разу не добрался.

Лучшие шансы для этого Квартальнов имел, работая в ЦСКА (в 2014-2017 гг.). Ему удалось выстроить настоящую машину, которая трижды за 3 года выиграла регулярный чемпионат. Но успеха в плей-офф эти победы не гарантировали. Сначала «армейцы» влипли в историю, допустив первое и пока единственное поражение в серии после 3:0 (в полуфинале 2015 г. со СКА). А на следующий год случился не менее обидный проигрыш в 7-матчевой финальной серии с «Металлургом».

Во главе «Локомотива» и «Ак Барса» Квартальнов до таких высот не добрался. Сейчас же он завершает третий и, скорее всего, последний год работы в минском «Динамо». При этом шансы устроить с командой Last Dance и добраться до заветного трофея у тренера велики. Посмотрим, чем завершится кубковый поход этого года.