В рамках первой недели плей-офф КХЛ некоторые команды оказались на грани раннего вылета.

«Магнитка» в шаге от второго раунда

Единственная серия, в которой все понятно до простоты. «Металлург» Мг, одержавший на прошлой неделе три победы в трех матчах, уверенно вытесняет «Сибирь» из кубковой борьбы, демонстрируя прочный запас с точки зрения скоростей и степени агрессии.

За три игры команда Андрея Разина наколотила 12 шайб в сумме при 3 пропущенных, а Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Робин Пресс на момент написания формируют главную ударную силу южноуральцев в плей-офф.

Поход за вторым за три года Кубком Гагарина «Металлург» Мг начал с уверенной победы в домашних стенах со счетом 4:1, пропустив единственный гол при 4:0 за минуту до финальной сирены.

Чуть больше интриги подарила вторая встреча в Магнитогорске, где «Сибирь» с голом Семена Кошелева провела на равных стартовый двадцатиминутный отрезок. По итогу же гости сгорели с более крупной разницей — 5:1.

На пять реализованных попыток у команды Андрея Разина ушло 23 броска в створ ворот, а игравший в первом звене Пресс отметился дублем.

В Новосибирске «Магнитка» также владела инициативой и территорией, в сущности не заморачиваясь по поводу ответных действий соперника — 3:1.

По ходу матча коллектив Ярослава Люзенкова сравнял счет на 1-й минуте второго периода, но суммарно за час игры нанес 15 бросков в створ ворот, которыми едва ли можно было доставить дискомфорт обладателям Кубка Континента.

В понедельник, 30 марта, в 15:30 по Москве, команды проведут четвертый матч. Несмотря на слова главного тренера «Металлурга» Мг Андрея Разина о том, что серия еще не закончена, практически нулевой уровень сопротивления сибиряков и форма «Магнитогорска» убеждают в обратном.

«Нефтехимик» отчаянно бьется за свой шанс

В Нижнекамске посчитали, что «Авангардом» можно и нужно биться нагло, не давая перевести дух ни на одном игровом отрезке. К текущему моменту, несмотря на 1:2 в серии, эта стратегия показалась разумной.

Перед началом плей-офф омичи — по понятным для всех причинам — считались фаворитами пары. Если не безусловными, то на дистанции точно, учитывая опыт кубковых серий и вариативность состава.

Однако рациональная система Ги Буше столкнулась с уровнем сопротивления, к которому оказалась готова лишь отчасти, в результате чего «Авангард» начал давать осечки.

Первая встреча на арене «G-Drive» по результату оказалась за «Омском» — 4:2, но с точки зрения условных «зрительских симпатий» «Нефтехимик» выглядел не хуже.

Коллектив Гришина открыл счет на 5-й минуте, а суммарно за весь матч перебросал хозяев в створ — 38:30. Но упущенная концовка при относительном равенстве обесценила усилия «Нефтехимика».

При промежуточном ничейном итоге 2:2 Константин Окулов на 15-й минуте третьего периода вывел хозяев вперед, а за полторы минуты до финальной Джованни Фьоре добавил в пустые.

Во втором матче «Нижнекамск» дожал хозяев на отрезке, когда ошибка подразумевала поражение: в затяжной игре гостям досталась победа во втором овертайме 4:3, от.

Скромный обмен голами в стартовых двух периодах перерос в классическую плей-офф драму в третьем, когда при счете 1:1 Иван Николишин на 10-й минуте обеспечил гандикап +1 команде Гришина, но дубль Наиля Якупова на отрезке с 11-й по 17-ю минуты позволил повести «Авангарду».

Ключевым же стал эпизод за две минуты до сирены. Илья Пастухов в формате с шестью полевыми набросил в направлении ворот Серебрякова, а шайба срикошетила в створ. Спасительное действие защитника перевело встречу в овертайм.

За первые 20 минут дополнительного времени ни одна бросковая попытка команд не привела к победному празднованию, поэтому встреча перетекла во второй овертайм. Выносливее в столь энергозатратной борьбе оказались гости. На 7-й минуте губительную для омичей шайбу провел Андрей Белозеров.

При большом количестве штрафов и упущенном преимуществе «Нефтехимика» в концовке прошла игра №3 в Нижнекамске, где первая шайба в матче залетела в ворота «Авангарда» на 3-й минуте второго периода. Большинство реализовал Лука Профака.

В середине отрезка Дмитрий Рашевский стрельнул дублем, а команда Гришина вновь была наказана за потерю концентрации — 3:1. Перед четвертой встречей упорнейшего противостояния омичи повели 2:1, хотя в самой серии положение коллектива Буше не кажется таким однозначным.

«Динамо» Минск сносит москвичей

По лучшему для «Динамо» Минск сценарию проходит серия с оппонентами из Москвы. Команда Дмитрия Квартальнова разрывает другое «Динамо» по числу побед и показывает абсолютное превосходство с точки зрения игры.

После трех матчей белорусы ведут 3:0, а «Динамо» Москва довольствуется тремя заброшенными шайбами и откровенно вялой попыткой навязать борьбу в родных стенах, где тактической смекалки хватило лишь на отыгрыш разницы -1, в результате которого встреча перетекла в овертайм.

В столице Беларуси для второй по итогам регулярки команды Запада все сложилось как нельзя лучше. Во втором и третьем периодах шайбы Егора Борикова, Даррена Дица и Андрея Стася сформировали комфортный задел, тогда как гол Дилана Сикуры за 3 минуты до сирены повлиял исключительно на статистику Зака Фукале — 3:1.

Во второй встрече минчане выиграли с более крупным счетом — 4:1 и вновь контролировали основной ход событий. В стартовой двадцатиминутке хозяева повели 2:0, а на шайбу Кирилла Адамчука во втором отрезке у белорусских динамовцев нашелся ответ в третьем периоде — в исполнении Сергея Кузнецова, упаковавшего «презент» в пустые ворота, и Борикова, реализовавшего численное преимущество.

В матче в Москве план команды Квартальнова до поры также работал лучше. В конце первого периода Виталий Пинчук открыл счет. Во втором отрезке результативность пробила дно, а третий завершился единственным голом, который провел Артем Сергеев на 9-й минуте.

В овертайме москвичам повезло совершить пару бросковых попыток в створ, но более явная атака минчан на 4-й минуте приговорила хозяев: с передач Пинчука и Алекса Лиможа победную шайбу забросил Сэм Энас — 2:1, от.

«Локомотив» ведет в серии со «Спартаком»

Победитель Западной конференции и третий клуб в смежной таблице КХЛ к этому моменту справляется со «Спартаком», регулярка которого сопровождалась широтой проблем, включая кадровые и дисциплинарно-тактические. После трех сыгранных матчей «Локомотив» повел 2:1, но это тот случай, когда промежуточное лидерство не должно вводить в заблуждение.

Традиционно непреклонная в обороне и наделенная кубковым опытом, ярославская команда пока не демонстрирует характерную для себя устойчивость. Например, в первой встрече коллектив Боба Хартли, хоть и забрал победный результат со счетом 5:3, до поры отлетал 0:2, а 3 шайбы в домашних условиях пропустил третий раз в рамках последних десяти попыток.

Во втором матче организованный штурм спартаковских ворот вылился в один гол, сочиненный Георгием Ивановым в меньшинстве. Но в счете ярославцы вели всего 4 минуты, после чего нарвались на пропорциональный ответ. При 1:1 хозяева не сумели сообразить ничего предметного впереди и ушли в дополнительный период.

Овертайм на «Арене-2000» продлился 18 минут, а точку поставил Данил Пивчулин, прервавший серию из десяти матчей без поражений «Локомотива» в домашних стенах — 2:1, от.

В игре №3 результативность вновь вышла за рамки привычного хода событий с участием «Ярославля». Трижды на столичном льду команда Хартли выходила вперед, но всякий раз позволяла «Спартаку» вернуться. Довести дело до ума гости сумели только в овертайме: на 6-й минуте шайбу организовал Артур Каюмов.

«Салават Юлаев» выносит «Автомобилист»

История «Салавата Юлаева» сегодня достойна самых восторженных откликов, учитывая, в условиях каких бед существовала команда на старте регулярки. С худшим показателем потерянных очков в лиге, обескровленный в кадровом плане уфимский коллектив явно не ждали в плей-офф.

Однако перестройка, затеянная на ходу, позволила «СЮ» прописаться в верхней пятерке Востока, а в настоящий момент — приблизиться к тому, чтобы снять с дистанции «Автомобилист». После трех матчей серии «Уфа» с отрывом впереди — 3:1.

Противостояние на Урале «Салават» начал ни шатко ни валко: без результативных действий со своей стороны, уфимцы устроились на 0:2 в первом матче — две шайбы вонзил Даниэль Спронг. Во второй игре гол Егора Сучка при 27 спасениях Семена Вязового принес «СЮ» «сухую» победу — 1:0.

На домашнем льду наступательная эффективность команды Козлова достигла пика. Так, игра №3 завершилась волевой победой «Уфы» — 4:3. Активнее остальных при своих болельщиках себя проявило четвертое сочетание форвардов: Артем Горшков (ассист) — Владислав Ефремов (гол+пас) — Максим Кузнецов (гол+пас).

Зажег молодой однофамилец звездного нападающего и в четвертой игре, оформив дубль, а общими усилиями коллектив Козлова установил уверенный победный результат — 5:2. Помимо Максима Кузнецова, за «СЮ» отличились Данил Алалыкин (дубль) и Шелдон Ремпал, а Вязовой закончил встречу с 36 спасениями.

«Ак Барс» близок к выходу во второй раунд

Ключевой в контексте серии с «Трактором» с высокой долей вероятности окажется волевая победа «Ак Барса» в Челябинске в рамках четвертой игры.

Воскресный матч против команды Евгения Корешкова стартовал с голов Джошуа Ливо, Дмитрия Яшкина и Артема Галимова в первом периоде, но в большей степени запомнился двумя отмененными шайбами «Трактора», включая взятие ворот в овертайме.

Сама игра продлилась больше полутора часов, а победу во втором дополнительном периоде казанцам принес Илья Сафонов — 3:2, от.

До этого на домашнем льду «Трактор» установил пока единственный в противостоянии положительный результат, а еще ранее на «Татнефть-Арене» потерпел два поражения. В первой встрече челябинцы также сошли с пути в овертайме — тогда решающий гол провел Александр Барабанов — 2:3, от. Во второй гости не выдержали хозяйский напор в основное время — 2:4.

Перед пятой игрой на площадке «Ак Барса» уральцы горят 1:3. В условиях потраченных сил и, как считают в «Тракторе», ряда несправедливых решений судей только безобразная игра самих казанцев может заставить команды вернуться в Челябинск.

ЦСКА уверенно ведет в дерби

На прошлой неделе армейские клубы провели четыре встречи, три из которых завершились победой ЦСКА, причем две — в волевом стиле.

Неуступчивый характер борьбы сопровождал это противостояние уже в дебютной игре, в ходе которой Максим Соркин в составе москвичей отметился дублем, а победный результат установил Никита Нестеров на 6-й минуте второго овертайма — 3:2, от.

Вторая игра в Москве началась с ранней шайбы Джозефа Бландизи — на 2-й минуте — после которой команда Игоря Ларионова получила в ответ четыре и свыклась со вторым отрицательным результатом без весомых аргументов в пользу другого исхода — 2:4.

Предметную попытку вернуться в это противостояние СКА предпринял на домашнем льду, где сумел реализовать консервативную модель и добиться скромной по содержанию победы благодаря шайбе Бландизи в формате «лишнего» и «сухарю» Сергея Иванова, оформившего 22 спасения — 1:0.

Во второй встрече в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина адаптировалась к площадке «Ледового» и полностью овладела ее периметром. Так, столичный коллектив вновь вел игру от себя и в который раз вышел на пиковую результативность.

Заброшенные шайбы Полтапова, Гурьянова (дубль) и Абрамова (в пустые) позволили состояться уверенной победе ЦСКА — 4:2 и, как кажется, снять многие вопросы перед пятым матчем в Москве.

«Торпедо» нацеливается на второй раунд

Завершившая с лучшим в клубной истории показателем регулярный чемпионат, «Северсталь» не справляется с давлением, возложенным на нее в кубковом раунде. При всех системных проблемах «Торпедо» команда Андрея Козырева потерпела три поражения в четырех встречах.

Уже в первой игре многое пошло не по плану череповчан, которые на домашнем льду внезапно утратили способность забивать — 1:4. Единственная шайба Адама Лишки поразила ворота нижегородцев на 17-й минуте третьего периода, когда «Торпедо» владело разницей в +3.

Во втором матче коллектив Андрея Козырева вонзил четыре безответные шайбы и взял уверенный реванш — 4:0. Результативные действия Лишки, Ивана Подшивалова и Михаила Ильяна (дубль) наряду с 16 спасениями Александра Самойлова встряхнули «Северсталь», прежде всего, ментально.

Но эффект от победы в «Ледовом» оказался быстротечным. В третьем матче «Череповец» уступил со счетом 1:3 и вновь был плох в сочинительных фазах игры. Несмотря на 34 броска в створ ворот, единственную конструктивную атаку завершил Ильин.

Во второй встрече в «Нагорном» «Северсталь» выцарапала позднее преимущество, однако распорядилась им бездарнее некуда: ведя в две шайбы к 15-й минуте заключительного отрезка, череповчане не справились с парой мощных накатов «Торпедо».

Голы Андрея Белевича и Никиты Шавина за 2 минуты до финальной сирены перевели матч в один полноценный овертайм и зацепили 13 секунд в рамках второго, в самом дебюте котором шайбу, близкую к вынесению окончательного приговора, исполнил Сергей Гончарук — 3:2, от.