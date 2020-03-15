Роналду предоставит свои отели в Португалии под бесплатные больницы

Нападающийпоможет португальским жителям в борьбе с пандемией коронавируса, информирует Marca.

На время эпидемии он бесплатно предоставит свои отели по стране, которые переоборудуют специальные больницы. Также португалец будет платить зарплату докторам и рабочим.

Ранее сообщалось, что Роналду решил не возвращаться в Турин (Италия) из-за коронавируса, подтвержденного у его одноклубника Даниэле Ругани.

Напомним, национальный олимпийский комитет Италии объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в Италии до 3 апреля, включая матчи Серии А. 0