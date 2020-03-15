Кубок ПФЛ отменили из-за коронавируса

На официальном сайте ПФЛ появилась информация об отмене кубкового турнира, который должен был состояться в Турции.

14 марта на состоявшемся заседании Оргкомитета Кубка ПФЛ было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ 2020 в турецкой Анталье.https://t.co/JzpIiPixC5 pic.twitter.com/CJd8UTER6a — Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA) March 14, 2020

«14 марта в Анталье состоялось заседание оргкомитета Кубка ПФЛ — 2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд. Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ.

Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки. ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности», — написано в сообщении.

Тем не менее товарищеские матчи между клубами, которые были заявлены на Кубок ПФЛ, все-таки состояться. Об этом заявил представитель пресс-службы владимирского «Торпедо» в клубном Instagram.

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