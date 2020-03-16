Матч Швеция — Россия не состоится из-за запрета Евросоюза

Матч сборной России не состоится
rfs.ru
Исключение может быть сделано лишь для неотложных поездок.
Таким образом, товарищеский матч между сборными Швеции и России, который должен был пройти 28 марта, не состоится, передает «Чемпионат».
Кроме того будут отменены стыковые матчи за право попадания в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. 26 марта должны были пройти матчи Исландия — Румыния и Болгария — Венгрия. Финальный матч был запланирован на 31 марта.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. 0