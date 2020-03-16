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    Сборная России по боксу срочно покинет Лондон

    Бокс Сборная России
    Сборная России по боксу будет в срочном порядке вывезена чартером из Англии после отмены европейской квалификации на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает ТАСС.

    Сборная России по боксу
    Сборная России по боксу

    Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. В понедельник стало известно, что соревнования приостановлены до мая.

    Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

    По последним данным, в мире заразились свыше 170 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 0

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