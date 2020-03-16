Сборная России по боксу срочно покинет Лондон

Сборная России по боксу
rusboxing.ru
Турнир стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта. В понедельник стало известно, что соревнования приостановлены до мая.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
По последним данным, в мире заразились свыше 170 тысяч человек, более 6 тысяч умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 0