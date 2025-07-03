Бельгия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 3 июля 2025 года

Бельгия (ж)
Турнирное положение: Бельгийки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.
При этом Бельгия (ж) бледновато выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 3 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бельгийки переиграли гречанок (2:0).
До того команда была бита француженками (0:5). А вот поединок с португалками завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Бельгия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бельгийки нынче смотрятся не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с откровенно неудачными.
Причем Бельгия (ж) традиционно удачно противостоит норвежкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда в трех последних очных встречах одолела итальянок.
Италия (ж)
Турнирное положение: Итальянки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, да и подбор игроков вполне качественный.
Причем Италия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. Итальянки уверенно расправились с валлийками (4:1).
До того команда расписала паритет со шведками (0:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно одолела датчанок (3:0).
При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Итальянки нынче пребывают в отличном расположении духа. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
При этом Италия (ж) в трех своих последних матчах пропустила всего один раз. А вот забила команда 11 мячей в 6 поединках женской Лиги наций.
Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Вот только бельгиек она не может обыграть уже 7 лет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается максимально продуктивно стартовать на групповом этапе.
Статистика для ставок
- Бельгийки одолели итальянок в 3 последних очных встречах
- Итальянки уже 7 лет не могут одолеть Бельгию (ж)
- Италия (ж) не проигрывает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
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Прогноз: Итальянки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
Номинальные гости весьма сильны в плане реализации, да и бельгийки не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа Италии (ж) в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63