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    Итальянки начнут без прелюдий

    Бельгия (ж) — Италия (ж). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 3 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия (ж) — Италия (ж)
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    Женская сборная Италии
    3 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Бельгия (ж) и Италия (ж). Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия (ж) — Италия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бельгия (ж)

    Турнирное положение: Бельгийки намерены побороться за выход в плей-офф. Вот только стабильностью игра команды не блещет.

    При этом Бельгия (ж) бледновато выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 3 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Бельгийки переиграли гречанок (2:0).

    До того команда была бита француженками (0:5). А вот поединок с португалками завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках Бельгия (ж) забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Бельгийки нынче смотрятся не столь монолитно. Команда чередует яркие поединки с откровенно неудачными.

    Причем Бельгия (ж) традиционно удачно противостоит норвежкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда в трех последних очных встречах одолела итальянок.

    Италия (ж)

    Турнирное положение: Итальянки уж точно поборются за победу в турнире. Команда весьма крепкая, да и подбор игроков вполне качественный.

    Причем Италия (ж) неплохо выступила в женской Лиге наций. В своей группе скандинавки заняли итоговое 2 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела блестяще. Итальянки уверенно расправились с валлийками (4:1).

    До того команда расписала паритет со шведками (0:0). А вот чуть ранее она легко и непринужденно одолела датчанок (3:0).

    При этом Италия (ж) в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Итальянки нынче пребывают в отличном расположении духа. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

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    При этом Италия (ж) в трех своих последних матчах пропустила всего один раз. А вот забила команда 11 мячей в 6 поединках женской Лиги наций.

    Команда вполне способна прибавить во всех игровых компонентах. Вот только бельгиек она не может обыграть уже 7 лет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается максимально продуктивно стартовать на групповом этапе.

    Статистика для ставок

    • Бельгийки одолели итальянок в 3 последних очных встречах

    • Итальянки уже 7 лет не могут одолеть Бельгию (ж)

    • Италия (ж) не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.10.

    Прогноз: Итальянки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

    Номинальные гости весьма сильны в плане реализации, да и бельгийки не блещут стабильностью результатов.

    Ставка: Победа Италии (ж) в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бельгия (ж) — Италия (ж)?

    Матч Бельгия (ж) — Италия (ж) состоится 03 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бельгия (ж) — Италия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бельгия (ж) — Италия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия (ж) — Италия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бельгия (ж) — Италия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Италия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

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