Зенит — Динамо Махачкала: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.10

«Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала в товарищеском матче. Поединок пройдет 3 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Подготовка команды: «Сине-бело-голубые» продолжают готовиться к новому сезону на летних сборах. «Зенит» уже провел 1 товарищеский матч, а сейчас команда встретится с махачкалинским «Динамо».

Сейчас петербуржцы со всей ответственностью готовятся к новому сезону для того, чтобы вернуть себе лидерство в РПЛ.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Зенит» разгромил сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Луис Энрике.

До этого «Зенит» выиграл 4 последних матча на финише РПЛ. За этот отрезок «сине-бело-голубые» одолели «Пари НН» (2:1), «Динамо» Мх (1:0), «Ростов» (1:0) и «Ахмат» (3:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зенит» наверняка будет доминировать в предстоящем матче, даже если выставит 2-й состав против махачкалинского «Динамо».

В прошлом товарищеском поединке «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря результативной игре Луиса Энрике, а сейчас может блеснуть кто-то другой, Александр Соболев к примеру.

«Динамо» Махачкала

Подготовка команды: Махачкалинцы успешно сохранили прописку в прошедшем сезоне РПЛ и плодотворно готовиться к следующему сезону чемпионата России.

Несмотря на это, финиш сезона для «Динамо» выдался провальным и это наложилось и на товарищеские матчи. Махачкалинцы уже давненько не побеждали.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Динамо» крупно проиграло «Краснодару» (1:4), полностью провалив концовку встречи. До этого команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

«Динамо» не может победить уже на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок команда 5 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

Состояние команды: Тренерскому штабу и игрокам «Динамо» необходимо что-то поменять в игре для того, чтобы изменить ситуацию. Пока махачкалинцам совсем не получается победить.

К тому же, «Динамо» еще ни разу не обыграло «Зенит» в очных противостояниях. В 2-х встречах «сине-бело-голубые» непременно побеждали (2:1 и 1:0).

Статистика для ставок

«Зенит» выиграл 3 последних матча

«Динамо» Мх не может победить на протяжении 8-и последних матчей

«Зенит» непременно обыгрывал «Динамо» Мх в 2-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.32, победа «Динамо» Мх — 8.50, ничья — за 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.10 сооветственно.

Прогноз: Матч не получится результативным. «Динамо» будет играть от обороны, как обычно.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.10.

Прогноз: У «Зенита» не получится забить много голов. Можно предположить, что «сине-бело-голубые» ограничатся 1-2 мячами.

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 меньше за 1.92.