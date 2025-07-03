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    Зенит — Динамо Махачкала: прогноз на товарищеский матч со ставкой за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Динамо» Махачкала
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    «Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала в товарищеском матче. Поединок пройдет 3 июля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Июля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 FC Dynamo-Makhachkala

    FC Dynamo-Makhachkala

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Зенит»

    Подготовка команды: «Сине-бело-голубые» продолжают готовиться к новому сезону на летних сборах. «Зенит» уже провел 1 товарищеский матч, а сейчас команда встретится с махачкалинским «Динамо».

    Сейчас петербуржцы со всей ответственностью готовятся к новому сезону для того, чтобы вернуть себе лидерство в РПЛ.

    Зенит — FC Dynamo-Makhachkala: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Зенит» разгромил сербскую «Црвену Звезду» со счетом 3:0. Дублем в этом матче отличился Луис Энрике.

    До этого «Зенит» выиграл 4 последних матча на финише РПЛ. За этот отрезок «сине-бело-голубые» одолели «Пари НН» (2:1), «Динамо» Мх (1:0), «Ростов» (1:0) и «Ахмат» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Зенит» наверняка будет доминировать в предстоящем матче, даже если выставит 2-й состав против махачкалинского «Динамо».

    В прошлом товарищеском поединке «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» благодаря результативной игре Луиса Энрике, а сейчас может блеснуть кто-то другой, Александр Соболев к примеру.

    «Динамо» Махачкала

    Подготовка команды: Махачкалинцы успешно сохранили прописку в прошедшем сезоне РПЛ и плодотворно готовиться к следующему сезону чемпионата России.

    Несмотря на это, финиш сезона для «Динамо» выдался провальным и это наложилось и на товарищеские матчи. Махачкалинцы уже давненько не побеждали.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Динамо» крупно проиграло «Краснодару» (1:4), полностью провалив концовку встречи. До этого команда сыграла вничью с «Уфой» (0:0).

    «Динамо» не может победить уже на протяжении 8-и последних матчей. За этот отрезок команда 5 раз проиграла и трижды сыграла вничью.

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    Состояние команды: Тренерскому штабу и игрокам «Динамо» необходимо что-то поменять в игре для того, чтобы изменить ситуацию. Пока махачкалинцам совсем не получается победить.

    К тому же, «Динамо» еще ни разу не обыграло «Зенит» в очных противостояниях. В 2-х встречах «сине-бело-голубые» непременно побеждали (2:1 и 1:0).

    Статистика для ставок

    • «Зенит» выиграл 3 последних матча

    • «Динамо» Мх не может победить на протяжении 8-и последних матчей

    • «Зенит» непременно обыгрывал «Динамо» Мх в 2-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.32, победа «Динамо» Мх — 8.50, ничья — за 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.10 сооветственно.

    Прогноз: Матч не получится результативным. «Динамо» будет играть от обороны, как обычно.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.10.

    Прогноз: У «Зенита» не получится забить много голов. Можно предположить, что «сине-бело-голубые» ограничатся 1-2 мячами.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 2 меньше за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Динамо Махачкала?

    Матч Зенит — Динамо Махачкала состоится 03 июля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 2.5 меньше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Динамо Махачкала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 2.5 меньше.» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Динамо Махачкала?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Динамо Махачкала?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.32, победа «Динамо» Мх — 8.50, ничья — за 4.80.

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    Зенит — Динамо Махачкала: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 03.07.202519:00. Сможет ли «Зенит» взломать оборону махачкалинцев?
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