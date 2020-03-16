Крикунов: Надо выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ

Главный тренер московскоговысказал свое мнение касательно решениясняться с плей-офф КХЛ.

«Надо выгнать их из лиги, да и все. Чего они снимаются?», — сказал Крикунов, передает «Спорт-Экспресс».

Также он прокомментировал возможное продолжение турнира без зрителей:

«Без зрителей не очень хорошо играть. Это как тренировочный матч. Но у нас же нет такого количества больных, которые так сильно бы влияли. Что теперь, давайте всю страну закроем? И ничего делать не будем. Пойдем по домам».

«Иностранцы нервничают насчет того, как им возвращаться домой? Они, по-моему, все время нервничают — эти иностранцы. Потому они и иностранцы», — также сказал Крикунов. 0