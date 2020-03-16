КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол на карантинеСпорт vs коронавирус. Хроника 16 марта
  • 15:01
    • Бруну Фернандеш признан лучшим игроком АПЛ в феврале
  • 14:47
    • Крикунов: Надо выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ
  • 14:18
    • Менеджер сборной Швеции: Мы свяжемся с РФС после совещания УЕФА
  • 11:40
    • Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация
  • 11:20
    • «Барыс» официально отказался от участия в плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Крикунов: Надо выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ

    Хоккей Коронавирус в спорте КХЛ Йокерит Барыс Динамо Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высказал свое мнение касательно решения «Йокерита» и «Барыса» сняться с плей-офф КХЛ.

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «Надо выгнать их из лиги, да и все. Чего они снимаются?», — сказал Крикунов, передает «Спорт-Экспресс».

    Также он прокомментировал возможное продолжение турнира без зрителей:

    «Без зрителей не очень хорошо играть. Это как тренировочный матч. Но у нас же нет такого количества больных, которые так сильно бы влияли. Что теперь, давайте всю страну закроем? И ничего делать не будем. Пойдем по домам».

    «Иностранцы нервничают насчет того, как им возвращаться домой? Они, по-моему, все время нервничают — эти иностранцы. Потому они и иностранцы», — также сказал Крикунов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Сибирь»
  • 1.91
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто сможет отдалиться от опасной зоны?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • Экспресс дня 17 марта. Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Как сыграют «сибиряки» в первой игре полуфинала?
  • «Барыс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ«Красно-зеленые» в гостях нанесли поражение «Ростову» 00:560
  • 15:19
    • Зико прошел тест на коронавирус
  • 14:31
    • Никитин: Игры при пустых трибунах — как свадьба без невесты
  • 10:14
    • НБА возобновит сезон в середине июня
    Ян Облак Футбол Лучшие вратари Европы. От бразильца из «Ман Сити» до представителя «Атлетико»Голкиперов недооценивать не стоит, ведь от их действий во многом зависит успех Вчера в 22:550
  • Экспресс дня

  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 2.56
    •
  • 11:56
    • «Реал» намерен выкупить Ареоля у ПСЖ
  • 11:07
    • «Наполи» и «Интер» нацелились на форварда «Сассуоло»
  • 10:53
    • Защитник СПАЛа обезвредил грабителя
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подрядРеакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА с «Уфой» Вчера в 21:120
  • 10:33
    • Колосков: Все-таки лучше приостановить плей-офф КХЛ
  • 09:56
    • В Бразилии остановили все футбольные турниры из-за коронавируса
  • 09:39
    • «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Антальяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.28
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие