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    НБА возобновит сезон в середине июня

    Баскетбол НБАКоронавирус в спорте
    Руководство клубов НБА готовятся к тому, что возобновление чемпионата произойдет в лучшем случае в середине-конце июня, сообщает ESPN.

    НБА возобновит сезон в середине июня
    НБА возобновит сезон в середине июня

    При этом есть опасения, что сезон может быть полностью утерян, особенно на основании того, что некоторые эксперты считают медленной реакцией Соединенных Штатов по сглаживанию ситуации с коронавирусом.

    Также изучается доступность мест для проведения плей-офф в течение августа. В ближайшее время владельцам клубов будет представлен финансовый отчет, который будет включать прогноз о потерях в случае отмены оставшейся части сезона, возобновления с проведением игр без болельщиков или проведения плей-офф без фанатов.

    Пока в НБА официально подтверждены три случая заражения вирусом у игроков: это Руди Гобер и Донован Митчелл из «Юты» и Кристиан Вуд из «Детройта». 0

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