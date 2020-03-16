НБА возобновит сезон в середине июня

Руководство клубовготовятся к тому, что возобновление чемпионата произойдет в лучшем случае в середине-конце июня, сообщает ESPN.

При этом есть опасения, что сезон может быть полностью утерян, особенно на основании того, что некоторые эксперты считают медленной реакцией Соединенных Штатов по сглаживанию ситуации с коронавирусом.

Также изучается доступность мест для проведения плей-офф в течение августа. В ближайшее время владельцам клубов будет представлен финансовый отчет, который будет включать прогноз о потерях в случае отмены оставшейся части сезона, возобновления с проведением игр без болельщиков или проведения плей-офф без фанатов.

Пока в НБА официально подтверждены три случая заражения вирусом у игроков: это Руди Гобер и Донован Митчелл из «Юты» и Кристиан Вуд из «Детройта». 0