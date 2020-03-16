Плей-офф КХЛ могут остановить до 10 апреля

Решение по плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не принято — существует три варианта развития событий, сообщает «Спорт-Экспресс»

Первый — все-таки продолжить чемпионат, несмотря на снятие «Барыса» и «Йокерита», и проблему с проведением московского дерби. Вероятность его воплощения стоит оценить как очень небольшую.

Два других связаны с остановкой чемпионата — либо до 1 апреля, либо до 10. Второй из них, с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете спортивных соревнований численностью участников больше 50 человек, на данный момент выглядит более логичным и реальным.

Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин. 0