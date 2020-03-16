КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПеришичТрансферный дайджест. 10-16 марта
  • 23:28
    • Плей-офф КХЛ могут остановить до 10 апреля
  • 21:46
    • Иностранцам с 18 марта запретят въезд в Россию
  • 21:29
    • «Тамбов» дома разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
  • 18:57
    • Федун предложил досрочно завершить розыгрыш РПЛ
  • 18:46
    • «Тамбов» и «Крылья Советов» назвали составы
    Все новости спорта

    Плей-офф КХЛ могут остановить до 10 апреля

    Хоккей КХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на КХЛ
    Решение по плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пока не принято — существует три варианта развития событий, сообщает «Спорт-Экспресс».

  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    Первый — все-таки продолжить чемпионат, несмотря на снятие «Барыса» и «Йокерита», и проблему с проведением московского дерби. Вероятность его воплощения стоит оценить как очень небольшую.

    Два других связаны с остановкой чемпионата — либо до 1 апреля, либо до 10. Второй из них, с учетом указа мэра Москвы Сергея Собянина о запрете спортивных соревнований численностью участников больше 50 человек, на данный момент выглядит более логичным и реальным.

    Проблемы с проведением сезона связаны с эпидемией коронавируса. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
  • 1.87
  • Послезавтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Добудет ли «Ак Барс» нужный результат дома?
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • Экспресс дня 17 марта. Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ювентус» победил «Интер» перед остановкой сезона Футбол Серия А показала пример во время коронавирусаНациональные чемпионаты по-разному реагировали на кризис 03:320
  • 22:23
    • CAS приостановил слушания дел в своём здании в Лозанне до 1 мая
  • 22:13
    • Кудряшов отдал голевой пас за «Антальяспор»
  • 20:41
    • МОК не рассматривает вариант проведения Игр-2020 без зрителей
    Футболисты «Локомотива» Футбол Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ«Красно-зеленые» в гостях нанесли поражение «Ростову» 00:560
  • Экспресс дня

  • Обыграет ли «Гезтепе» аутсайдера турецкой Суперлиги?
  • 2.56
    •
  • 23:12
    • Президент «Урала»: Давайте зачеркнем этот чемпионат и начнем новый в таком же составе
  • 22:55
    • Божович: У «Крыльев» настоящих голевых моментов не было
  • 22:47
    • Шипшев: В целом установку выполнили. Ребята молодцы
    ЦСКА — «Уфа» Футбол Унылые нули. ЦСКА теряет очки пятый тур подрядРеакция спортивных СМИ на ничью ЦСКА с «Уфой» Вчера в 21:120
  • 20:16
    • Сборная России по боксу срочно покинет Лондон
  • 19:57
    • Матч Швеция — Россия не состоится из-за запрета Евросоюза
  • 19:13
    • СМИ: Серия А возобновится не позднее 9 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.56
  • Экспресс дня 17 марта
  • Завтра в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Послезавтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие