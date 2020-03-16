МОК не рассматривает вариант проведения Игр-2020 без зрителей

не рассматривает вариант проведениябез зрителей, сообщает The Guardian.

По словам представителя комитета, проведение Игр без болельщиков противоречит духу Олимпиады.

Олимпиада должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Из-за эпидемии коронавируса уже были отменены или приостановлены почти все крупные спортивные турниры. Решение по Олимпиаде в Токио еще не принято.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, в некоторых странах введен карантин. 0