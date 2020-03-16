Дмитрий Черышев: У Дениса все нормально, он поддерживает форму самостоятельно

рассказал о ситуации в, цвета которой защищает его сын

По словам Черышева-старшего, у российского футболиста не был диагностирован коронавирус.

«Были сделаны пробы, выявили тех игроков, которые заражены коронавирусом, нельзя сказать, что команда распущена, но каждый находится на карантине у себя дома и готовится в индивидуальном режиме. С Денисом все нормально, он поддерживает форму самостоятельно», — сказал Дмитрий Черышев, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что в «Валенсии» выявлены пять случаев заражения коронавирусом, в том числе заболел экс-защитник российского «Зенита» Эсекьель Гарай. 0