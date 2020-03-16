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    В Бразилии остановили все футбольные турниры из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте Латинская Америка
    Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение приостановить проведение всех внутренних турниров.

    В Бразилии остановили все футбольные турниры из-за коронавируса
    В Бразилии остановили все футбольные турниры из-за коронавируса

    По информации официального сайта организации, это решение уже вступило в силу и рассчитано на неопределенный срок.

    Рожерио Кабокло, являющийся президентом конфедерации, заявил, что надеется, что это поможет предотвратить распространение пандемии коронавируса.

  • Кубок Бразилии по футболу приостановлен на неопределенный срок
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    • Напомним, ранее о приостановке местных чемпионатов объявили большинство стран Европы. Помимо этого, прекращены соревнования в Лиге чемпионов, Лиге Европы, НХЛ и НБА. 0

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