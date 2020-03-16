В Бразилии остановили все футбольные турниры из-за коронавируса

Бразильская конфедерация футбола (CBF) приняла решение приостановить проведение всех внутренних турниров.

По информации официального сайта организации, это решение уже вступило в силу и рассчитано на неопределенный срок.

Рожерио Кабокло, являющийся президентом конфедерации, заявил, что надеется, что это поможет предотвратить распространение пандемии коронавируса.

Напомним, ранее о приостановке местных чемпионатов объявили большинство стран Европы. Помимо этого, прекращены соревнования в Лиге чемпионов, Лиге Европы, НХЛ и НБА. 0