СМИ: УЕФА хочет 275 млн фунтов от клубов и лиг за перенос Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов перенести Евро-2020 из-за пандемии коронавируса, однако потребует компенсацию около 275 миллионов фунтов у клубов и лиг за отсрочку турнира на год, утверждает The Athletic

В эту сумму УЕФА оценивает затраты на перенос чемпионата Европы на июнь 2021 года. Такое предложение, по информации издания, будет озвучено на ключевом заседании всех заинтересованных сторон 17 марта.

Во вторник, 17 марта, представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) по видеосвязи примут участие в конференции, на которой будет решено перенести Евро-2020. Есть также вариант с проведением турнира в декабре 2020 года.

17 марта также будет обсуждаться вопрос проведения оставшихся матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также влияние переноса Евро-2020 на женский чемпионат Европы, который должен пройти в Англии в июле-августе 2021 года. 0