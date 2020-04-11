Вечер имени Анри. Вспоминаем, как «Арсенал» Венгера разнес «Интер» в ЛЧ 2003/04

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Ужасный старт «Арсенала» в группе

«Арсенал» и «Интер» достались друг другу в соперники в Группе B, в которой также за плей-офф бились московский «Локомотив» и киевское «Динамо». В этом квартете никто не хотел уступать право пройти в следующий раунд. Плотная борьба и минимальная разница в набранных очках заставляла клубы выкладываться на максимум.

В первом туре «Динамо» одолело «Локо» со счетом 2:0, а в игре в Лондоне коллектив Арсена Венгера был разбит «нерадзурри» — 0:3. Для «Арсенала» подобный старт был недопустим, но в следующих двух поединках турнирное положение «пушкарей» оказалось еще хуже. Сперва «канониры» разошлись миром с «Локомотивом» (0:0), а затем влетели «динамовцам» — 1:2.

После трех туров «Арсенал» шел последним с одним набранным баллом. Лондонцам необходимо было исправлять ситуацию. 5 ноября 2003 года «Интер» и «Локомотив» заработали по одному очку — 1:1, а коллектив Венгера завоевал первую победу над «Динамо» Киев — 2:1. Теперь у англичан появились шансы все изменить в лучшую сторону. Им необходимо выиграть в Италии у грозного «Интера», который тогда выглядел убедительно в группе.

Говорит и показывает «Джузеппе Меацца»

25 ноября 2003 года великая итальянская арена собрала 50 тысяч зрителей, которые в большинстве своем пришли посмотреть за тем, как «Интер» разберется с буксующим позади соперником и удачно решит для себя судьбу выхода в плей-офф. У «Арсенала» задача заключалась исключительно в победе. Воодушевившись гимном Лиги чемпионов команды по свистку арбитра из Германии Вольфганга Штарка начали этот матч.

Первое время игра проходила осторожно, без сверхскоростей. На старте в разведку пошел «Интер». «Нерадзурри» провели одну атаку, в результате которой Кристиан Вьери не сумел нормально пробить головой после подачи с правого фланга. А на 20-й минуте Коло Туре в составе «Арсенала» не попал в цель своим ударом издали. Вот так и прошел отрезок тайма с нулями на табло.

«Интер» — «Арсенал» 0:1. Идеальный розыгрыш «канониров»

Первый гол в этой встрече пришел на 25-й минуте. Забили гости в ходе классной атаки с быстрым продвижением вперед. То, как все разыграл «Арсенал», напоминало какую-то комбинацию футбольного симулятора, но в те годы команда Венгера и без джойстика умела вытворять подобное.

«Интер» — «Арсенал». Лига чемпионов 2003/2004

Эшли Коул получил мяч недалеко от середины поля, пробежал вперед и отпасовал на Пиреса, Робер отдал на Анри, который находился рядом со штрафной. Тьерри в касание вернул мяч Коулу (Эшли на тот момент уже ворвался в штрафную), а защитник «Арсенала» в одно откатил на Анри. Нападающий лондонцев сразу пробил в правый нижний угол и вывел команду вперед. Атака получилась на загляденье!

Ответка «Интера» с позволения «Арсенала»

Хозяевам понадобилось восемь минут, чтобы сравнять счет. В простой ситуации в центре поля футболисты «Арсенала» потеряли мяч в результате прессинга. Кристиан Дзанетти прошел несколько метров и отдал пас на ход Вьери. Нападающему «Интера» удалось войти в штрафную с левого края и ударить так, что мяч срикошетил от защитника, перевесил вратаря, а от руки голкипера он попал в перекладину и влетел в цель!

На лице Вьери не было никаких эмоций. Игрок «нерадзурри» демонстрировал, что этот гол — обыденное дело. Но забитый мяч пришел с обрезки лондонцев и невезения на последнем рубеже. В отличие от автора гола, тренер Альберто Дзаккерони не скрывал своей радости. Теперь «Арсеналу» нужно начинать все заново.

После ответного гола «Интер» имел еще одну возможность забить. Со штрафного приложился Матерацци, но на его удар здорово среагировал Леманн. С равенством в счете соперники ушли на перерыв. Такой расклад полностью устраивал хозяев, но для коллектива Венгера был недопустим. Тренеру нужно было подбодрить своих перед вторым таймом.

Сольное выступление Анри

Во второй половине встречи подопечные Венгера выглядели совсем иначе. Тьерри Анри был просто великолепен и феерил на «Джузеппе Меацца» до своей замены в конце. Его игра впереди постоянно вдохновляла партнеров на атаки, за что «Арсенал» в итоге был вознагражден еще несколькими голами и тремя баллами по завершении матча.

Свой голевой момент «канониры» нашли уже спустя четыре минуты после перерыва. «Интер», бросая из-за боковой на своей половине поля, потерял мяч, который в итоге достался Анри. Нападающий вошел с ним в штрафную и хорошенько повозил на краю Кордобу и Матерацци, после чего отдал точный пас на Юнгберга. Фредди с близкого расстояния переправил мяч в сетку, гости впереди — 2:1!

На этом «Арсенал», а в особенности Анри, не успокоился. Тьерри неоднократно угрожал воротам миланского клуба, создавал опасные моменты для партнеров. Во втором тайме француз часто смещался на левый фланг, откуда и возникала опасность. Черно-синих спасти от поражения стремился Вьери, но с попытками Кристиана оппоненты справлялись.

Начало разгрома

Время поджимало «Интер», однако вырвать 1 балл еще было по силам. На 85-й минуте хозяева заработали угловой. После подачи с флажка в штрафной площади «Арсенала» упал футболист в черно-синей форме. Пока игроки «Интера» поднимали руки и требовали пенальти, «Арсенал» помчался в контратаку.

Анри рванул с мячом со своей половины поля и добежал до штрафной соперников. Повозив капитана Хавьера Дзанетти, Тьерри приблизился к углу вратарской и ввинтил круглого точно в цель. Теперь счет полностью устраивал лондонцев — 3:1.

На 88-й минуте в сетку итальянцев прилетел еще один «подарок». Анри с мячом приблизился к штрафной и сделал пас в середину. Мяч из-за ошибки вратаря на выходе пролетел мимо скопления игроков в центральной зоне и достался Эду, который с близкого расстояния пробил в пустой угол. Очередной ассист француза и четвертый гол гостей, 4:1!

А финальную точку во встрече поставил Пирес минутой позже. Вышедший на замену Алиадьер поборолся до конца в прессинге и отобрал мяч на правом фланге. В штрафной площади он пасом нашел Робера, который продрался сквозь защиту и ударил в ближний угол. «Арсенал» громит «Интер» на «Джузеппе Меацца» со счетом 5:1!

После этой игры лондонцы победят «Локо», а «интеристы» уступят «Динамо» Киев, в результате чего коллектив Венгера, ужасно начавший групповой этап, выйдет в плей-офф с первого места, а итальянцы финишируют третьими и попадут в 1/16 финала Кубка УЕФА. 0