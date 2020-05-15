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    Когда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-м

    Перенесемся на несколько минут в еврокубки 15-летней давности и заглянем в 1/4 Лиги чемпионов

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    В четвертьфинале ЛЧ сезона 2004/2005 «Ливерпулю» в соперники достался извечный претендент на высокие места «Ювентус».

    Трофей «Ливерпуля» чуть не украл «Олимпиакос»

    Все мы прекрасно помним чудо-камбэк английской команды в финале ЛЧ сезона 2004/2005, где в поединке с «Миланом» она за 6 минут положила трешку, а затем взяла трофей по пенальти. А ведь такого немыслимого сценария в Стамбуле могло и не быть, так как «Ливерпуль» рисковал не выйти из группы.

    В первый сезон под руководством Рафаэля Бенитеса «мерсисайдцы» попали в один квартет с «Монако», «Олимпиакосом» и «Депортиво». Клуб из Ла-Коруньи в тот сезон облажался и заработал всего 2 очка, а вот первые три команды бились до последнего.

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    • Коллектив из княжества Монако сумел набрать 12 очков благодаря трем победам. Он обеспечил себе выход в плей-офф с первого места. «Ливерпуль» и «Олимпиакос» имели одинаковые показатели в 3 выигранных матча, 1 ничью и 2 поражения. У обоих коллективов числилось по 10 баллов в активе. И лишь победа красных дома зимой 2004-го над представителями Греции со счетом 3:1 позволила подопечным Бенитеса получить лучшую разницу дополнительных показателей и занять второе место, так как до последнего тура «мерсисайдцы» шли третьими, отставая на 3 пункта.

    Прагматичный, но уверенный «Ювентус»

    Перед стартом еврокубкового сезона «Ювентус» также претерпел изменения на тренерском мостике. Из Рима в Турин переехал Фабио Капелло. Под его крылом «Старая синьора» не блистала в нападении, несмотря на внушительный состав атакующих игроков.

    В Лиге чемпионов 2004/2005 «Ювентус» в Группе C финишировал первым, заработав 16 очков. От «Баварии» он оторвался на 6 баллов, а от «Аякса» и «Маккаби Тель-Авив» — на 12 пунктов. Но в ходе 6 матчей туринцы забили всего 6 мячей (по голу в каждом поединке). Единственную осечку итальянцы допустили в игре с клубом из Израиля в последнем туре — 1:1.

    Довольствуясь минимальным результатом, коллектив Капелло добыл пять побед со счетом 1:0. Скромные подвиги впереди компенсировались надежной защитой, что и позволило «Ювентусу» уверенно начать еврокубковую кампанию.

    Противоположные пути в плей-офф

    В ходе 1/8 финала «Ювентусу» предстояло сразиться с «Реалом». Тогда мадридский клуб провел провальный год. Испанская команда сменила двух тренеров по ходу сезона. В противостоянии с «Юве» «Реалом» управлял Вандерлей Лушембурго. В первом матче на «Бернабеу» мощный состав «королевского клуба» минимально переиграл туринцев — 1:0.

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    • Ответка выдалась еще напряженнее. На «Делле Альпи» Давид Трезеге сумел установить равенство в противостоянии аж на 75-й минуте. А победу в 1/8 «Ювентус» вырвал на 116-й минуте дополнительного времени.

    У «Ливерпуля» на этой стадии дела шли намного проще. В соперники компании Бенитеса достался «Байер». Леверкузенский клуб в двух матчах получил по три гола в свою сетку и с общим счетом 6:2 в пользу красных попрощался с Лигой чемпионов.

    Уверенность перед игрой на «Энфилде»

    Первая четвертьфинальная встреча состоялась 5 апреля 2005-го. Если покопаться в архивах команд на данном отрезке сезона, то можно увидеть, что оба соперника набрали неплохой ход во всех соревнованиях. К примеру, после победы над «Байером» красные уступили лишь в одном из пяти следующих матчей. И то «Ливерпуль» тогда минимально влетел «Ньюкаслу» в гостях. «Юве» вообще после 22-го февраля только побеждал. В таком ключе туринцы выступали аж до 19 марта.

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    • «Ювентус» продолжал мало забивать, но и пропускала команда Капелло нечасто, поэтому Рафе Бенитесу пришлось пролистать свои конспекты и хорошо изучить оппонента перед выбором тактики на игру. Пересмотрев записи выступлений туринцев, испанский тренер решил выставить своих подопечных по схеме 4-4-1-1. Луис Гарсия, Стиви Джи, Игор Бишчан и Риисе играли в середине, а впереди тащить команду должны были Ле Таллек и Барош.

    У туринцев обойма также считалась внушительной. В выездном поединке Дон Фабио использовал схему 4-4-2. Центр поля насыщали Каморанези, Блази, Эмерсон и Недвед, а в нападении действовали Дель Пьеро и Ибрагимович. На замену готов был выйти Давид Трезеге. Защита «Старой синьоры» тоже была в порядке. Квартет из Каннаваро, Тюрама, Зебины и Дзамбротты казался неприступной стеной, а подстраховать на финальном рубеже свою команду был готов Буффон.

    Туринский механизм сломали до перерыва

    5 апреля 2005-го года «Энфилд» вместил в себе 41200 фанатов, которые и знать не хотели о надежности туринской обороны. Они пришли увидеть, как их команда разберется с гостями из Италии.

    Перед началом игры клубы вместе с болельщиками почтили минутой молчания память пострадавших в трагедии 1985-го года (в финале между «Ливерпулем» и «Ювентусом» обрушилась трибуна на стадионе «Эйзель», в результате чего погибло 39 человек), а в 20:45 Франк де Блекере дал стартовый свисток. Красные взялись за дело.

    «Ливерпуль» — «Ювентус». ЛЧ 2004/2005

    На 9-й минуте попытка «мерсисайдцев» придумать опасность в нападении привела к угловому. Минутой позже Джеррард выполнил подачу с флажка. Луис Гарсия находился на ближней штанге и затылком сделал скидку на дальний угол. В ту зону подключился защитник Сами Хююпия, который в касание переправил мяч в ворота. В момент гола «Энфилд» взорвался воплями фанатов, а растерянная оборона «Ювентуса» не сразу поняла, что произошло.

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    • Через 15 минут трибуны «Энфилда» содрогнулись от еще большего восторга. В ворота Буффона влетел настоящий гол-красавец в исполнении Гарсии. Антони Ле Таллек с правого края перевел мяч на Луиса, а тот, поймав круглого после отскока от газона, с левой ноги пушечным выстрелом ввинтил мяч издали, перекинув одного из лучших вратарей планеты.

    Счет 2:0 в пользу хозяев серьезно ударил по амбициям «Юве». Команда Капелло до перерыва создала парочку прекрасных моментов у владений Скотта Карсона, но забить не смогла. Да и сам счет до перерыва не изменился. По ходу тайма вратарь «Ливерпуля» несколько раз блеснул своим мастерством и спас красных во время реальной угрозы со стороны «Ювентуса».

    Защита «Юве» помогла в атаке

    Во второй половине встречи «Старая синьора» вела себя активнее в нападении. Но подопечные Рафы Бенитеса старались сдерживать наступление гостей. Продержался «Ливерпуль» без пропущенного гола до 63-й минуты, а затем туринский штурм все же принес свои плоды.

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    В дело вступили защитники итальянской команды. К атаке по левому флангу подключился Дзамбротта. Джанлука выполнил кросс в штрафную, а Фабио Каннаваро его замкнул ударом головой в ближний угол. Попытки Карсона спасти оказались безуспешными.

    «Ювентус», сократив разрыв в счете, приободрился и рассчитывал забить еще, но восьми ударов в створ ворот «Ливерпуля» оказалось недостаточно. Итоговый счет 2:1 обеспечил команде Бенитеса комфортные условия перед ответкой. Спустя неделю соперники на «Делле Альпи» разойдутся миром — 0:0, благодаря чему английский клуб попадет на «Челси» в полуфинале. 0

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