14 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Дармштадт» — «Фрайбург». Начало игры — 16:30. «Дармштадт» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 14 очками. В его активе 28 забитых мячей, в пассиве — 71.

Команда отстает от безопасной 15-й позиции на 12 очков, а также от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за место в элите, на девять баллов.

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Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли потерпели разгромное поражение от «Майнца» (0:4), пропустив четыре безответных мяча.

Это поражение стало для коллектива четвертым в последних пяти поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Скарке, Юстван, Маню, Нюрнбергер, Мехлем и Хорнби — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 22 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» ни разу не выиграл при 15 поражениях и семи ничьих.

Понятно, что с такой формой коллектив по сути обречен на понижение в классе во Вторую Бундеслигу, и на финише сезона вряд ли для него что-то изменится в лучшую сторону.

Тим Скарке, который сейчас травмирован, — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: по итогам 28 туров немецкой Бундеслиги «Фрайбург» занимает девятую строчку с 36 очками. Разница мячей: 40-52.

При этом отставание от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, составляет всего шесть баллов, так что шансы на участие в континентальных турнирах остаются неплохими.

Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре потерпели поражение. На своем поле их разгромил «РБ Лейпциг» (1:4).

Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка — один из них был товарищеский, а другой прошел в рамках немецкого первенства.

Не сыграют: Гинтер, Линхарт, Вайсхаупт, Шмидт, Кьере — травмированы, дисквалифицирован — Холер.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Фрайбург» потерпел три поражения при двух победах.

Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно пробиться в еврокубки, и участившиеся поражения на финише сезона, похоже, говорят о том, что его игроки уже сами мало в это верят.

Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Дармштадта» было забито больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.95, победа «Дармштадта» — в 3.95.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. При этом в трех из них они пропускали минимум четыре мяча.

В двух из трех последних матчей гости выиграли.

Ставка: «Фрайбург» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50