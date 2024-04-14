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    Вернется ли «Фрайбург» к победам?

    «Дармштадт» — «Фрайбург». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 14 апреля 2024 года

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    «Фрайбург» — фаворит матча
    14 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу пройдет матч «Дармштадт» — «Фрайбург». Начало игры — 16:30. «Дармштадт» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Апреля 2024 года
    Дармштадт 98
  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 16:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 14 очками. В его активе 28 забитых мячей, в пассиве — 71.

    Команда отстает от безопасной 15-й позиции на 12 очков, а также от 16-й строчки, что в зоне плей-офф за место в элите, на девять баллов.

    Дармштадт 98 — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли потерпели разгромное поражение от «Майнца» (0:4), пропустив четыре безответных мяча.

    Это поражение стало для коллектива четвертым в последних пяти поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Скарке, Юстван, Маню, Нюрнбергер, Мехлем и Хорнби — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 22 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» ни разу не выиграл при 15 поражениях и семи ничьих.

    Понятно, что с такой формой коллектив по сути обречен на понижение в классе во Вторую Бундеслигу, и на финише сезона вряд ли для него что-то изменится в лучшую сторону.

    Тим Скарке, который сейчас травмирован, — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: по итогам 28 туров немецкой Бундеслиги «Фрайбург» занимает девятую строчку с 36 очками. Разница мячей: 40-52.

    При этом отставание от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, составляет всего шесть баллов, так что шансы на участие в континентальных турнирах остаются неплохими.

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    • Последние матчи: гости грядущего поединка в последней игре потерпели поражение. На своем поле их разгромил «РБ Лейпциг» (1:4).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка — один из них был товарищеский, а другой прошел в рамках немецкого первенства.

    Не сыграют: Гинтер, Линхарт, Вайсхаупт, Шмидт, Кьере — травмированы, дисквалифицирован — Холер.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Фрайбург» потерпел три поражения при двух победах.

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    Очевидно, что с такой формой клубу будет сложно пробиться в еврокубки, и участившиеся поражения на финише сезона, похоже, говорят о том, что его игроки уже сами мало в это верят.

    Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Дармштадта» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 3,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.95, победа «Дармштадта» — в 3.95.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева проиграли. При этом в трех из них они пропускали минимум четыре мяча.

    В двух из трех последних матчей гости выиграли.

    Ставка: «Фрайбург» победит за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей как хозяев, так и гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

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    Ставка и прогноз на матч «Дармштадт» — «Фрайбург» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 14.04.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Фрайбург» к победам?
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