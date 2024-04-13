«Борнмут» — МЮ«: счет матча 2:2 (2:1), обзор голов

В матче 33-го тура английской Премьер-лигисыграли вничью со счетом 2:2.

Уже на 16-й минуте Доминик Соланке забил первый гол хозяев. «МЮ» ответил мячом Бруну Фернандеша на 31-й минуте.

Но уже через пять минут «вишни» снова вышли вперед после точного удара Патрика Клюйверта.

Гости смогли снова сравнять счет на 65-й минуте, когда Бруну Фернандеш реализовал 11-метровый.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Манчестер Юнайтед 2:2 Голы: 1:0 Доминик Соланке (16'), 1:1 Бруну Фернандеш (31'), 2:1 Джастин Клюйверт (36'), 2:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (65') Борнмут: Нето, Адам Смит (Максимилиан Ааронс, 70'), Илья Забарный, Маркос Сенеси, Милош Керкез, Льюис Кук, Райан Кристи, Данго Уаттара (Ромен Февр, 70'), Луис Синистерра (Ллойд Келли, 39'), Джастин Клюйверт (Enes Ünal, 76'), Доминик Соланке Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр, Вилли Камбвала, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 46'), Кобби Майну (Мэйсон Маунт, 78'), Каземиро, Расмус Хёйлунн, Маркус Рашфорд Предупреждения: Маркос Сенеси (33'), Райан Кристи (86'), Льюис Кук (86'), Нето (90 + 1')

В следующем игре «Астон Вилла» примет «Борнмут», а «МЮ» пропустит тур.