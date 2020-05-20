Хет-трик Месси против мадридской обоймы. О ничьей в Эль-Класико на «Камп Ноу» в 2007-м

Игроки Примеры уже тренируются малыми группами. До приостановки чемпионата «Реал» и «Барса» шли в таблице с разницей в два очка, а в 2007-м году конкуренция была еще жестче.

«Короли» далеки от трона

Во втором круге испанского первенства «Барса» и «Реал» встретились в рамках 26 тура. На тот момент мадридский клуб занимал лишь четвертое место в таблице, а в главной гонке за трофей участвовали «Севилья», идущая первой, и «Барселона», отстающая на 1 балл от лидера.

Третью строчку в Ла Лиге после 25 тура закрепила за собой «Валенсия», а «Реал» плелся позади этой компании. Разрыв между первым местом составлял 6 очков, да еще и в преддверии Эль-Класико на «Камп Ноу».

В сезоне 2006/2007 мадридцы впервые встретились с каталонцами в ходе 7 тура. На «Сантьяго Бернабеу» коллектив Фабио Капелло всухую обыграл команду Франка Райкарда — 2:0. А перед очной встречей второго круга оба гранда потеряли очки в матчах с другими клубами. «Реал» дома обменялся голами с «Хетафе» — 1:1, а «Барселона» и вовсе уступила лидерам гонки «Севилье» — 2:1. Недавние неудачи команд лишь повышали градус и без того жаркой битвы.

Быстрый гол «Реала» и первый мяч «Барсы»

В вечер Эль-Класико на «Камп Ноу» собралось 97 тысяч фанатов. Как и всегда, болельщики встретили своих кумиров достойно, с мозаикой и пением гимна клуба. Сами же соперники на поле пожали руки и ринулись в бой.

Уже в первой серьезной атаке гостей главный мозговой центр «Реала» Гути в середине поля отпасовал на фланг Игуаину. Гонсало выполнил прострел в штрафную, но его передачу перехватил в подкате Лилиан Тюрам. От него мяч отскочил к Руду ван Нистелрою. Голландец воспользовался таким подарком и практически с линии штрафной пробил в касание в сторону дальнего угла. Вальдес даже не дернулся с места, а Карлес Пуйоль в своей вспыльчивой манере высказывал недовольство.

Лионель Месси в 2007-м

После забитого гола команда Капелло старалась держать мяч у себя, но наткнулась на жесткий прессинг «Барселоны». Попытки отбора на чужой половине поля сработали на 11-й минуте.

Хозяева прижали гостей максимально близко к их штрафной площади.При попытке выйти из обороны «Реал» облажался. В итоге Самюэль Это'о заметил на правом фланге скучающего, одинокого Месси и выкатил ему пас на ход. Лео приблизился к Касильясу и в излюбленной манере аккуратно закрутил мяч с левой в дальний угол, 1:1. В противостоянии с «королевским клубом» в сезоне 2006/2007 в рамках Примеры «Барса» расписалась в воротах мадридцев впервые.

По дублю к получасу встречи

Не прошло и пары минут, как зрители этого парада голов увидели еще один мяч в сетке. «Реал» успешно сыграл в отборе и рванул в контрвыпад, в котором Рауль обыгрался с Ван Нистелроем, а тот левее адресовал мяч Гути. Полузащитник вошел в штрафную и у самого края его ногу своей ногой зацепил Олегер. На повторе было видно, что это стопроцентный фол и железная точка.

Арбитр Альберто Ундиано Мальенко разобрался в данном эпизоде как надо. К 11-метровой отметке подошел Ван Нистелрой и своим несильным ударом развел Вальдеса и мяч по углам, гости еще раз повели в счете.

Поединок отмерил всего 15 минут, а в перестрелке принципиальных грандов мяч уже трижды побывал в воротах. Второй гол «Реала» не уменьшил темп матча. Коллектив Фабио Капелло продолжал создавать опасности в чужой штрафной, но все же итальянский специалист просил своих больше уделять внимания проблемной обороне.

Шансы, которые формировала «Барселона», были куда опаснее мадридских подступов к воротам. Большую часть атак сине-гранатовые придумывали благодаря гениальной игре Роналдиньо. Вот бразилец и помог своим на 28-й минуте сравнять счет.

На левом углу штрафной «Реала» Роналдиньо начал возить Сальгадо и Диарра, обыгрался в стеночку с Это'о и пробил по воротам. Касильяс сотворил чудо-сейв, но мяч от Икера прилетел к Месси, который сходу ввинтил его под перекладину. Три игрока в белом и голкипер эту угрозу уже не отразили, 2:2. За оставшееся время первого тайма голов больше не было, с ничьей на табло соперники пошли отдыхать.

Тотальное превосходство «Реала»

Во второй половине встречи ситуация изменилась. В атаке в основном был виден только «Реал». Своими длинными передачами гости разрывали защитные линии «Барселоны», благодаря чему они успешно продвигались вперед. На 61-й минуте Рауля заменили на Робиньо. На острие остались Игуаин и Ван Нистелрой. На двоих они имели моментов десять, но свои шансы нападающие запороли. «Барселону» тащил Вальдес. Теперь у него было гораздо больше работы, чем у Касильяса.

Раз форварды не могут решить, то полузащита и оборона поможет. На правом фланге «Реал» заработал штрафной. Секундомер тогда успел отсчитать 73 минуты. Подавать стандарт, конечно же, взялся Гути. Игрок навесил с левой ноги в штрафную, где Серхио Рамос, находившийся под опекой Пуйоля, не глядя на ворота пробил затылком в дальний верхний угол. И теперь преимущество «Реала» подтверждалось еще и цифрами на табло.

Месси увел «Барсу» от поражения

В лучших традициях команд Фабио Капелло «Реал», заполучив преимущество в один мяч, стал чаще вспоминать о защите. Мадридцы принялись удерживать результат и лишь изредка выбегали к чужим воротам. У «Барсы» еще было время, чтобы все исправить.

Подопечные Райкарда начали просыпаться и теперь настала очередь Касильяса проявить себя в деле на ленточке. Икер справлялся с опасностями, но на 91-й минуте «Реал» пропустил.

Роналдиньо увидел Месси, который находился на сей раз слева. Бразилец вырезал хорошую передачу на Лео. Месси оторвался от Ивана Эльгеры, а затем вошел в штрафную. Серхио Рамос не успел накрыть удар аргентинца в дальний угол, который для Касильяса был просто неберущимся. В самом конце поединка хет-трик Лионеля принес каталонцам ничью. «Vamos, vamos!» — кричал Месси под овации трибун, после чего трижды поцеловал эмблему своего клуба.

Все еще далеки от первого места

Радость от одного балла в домашней встрече Эль-Класико не была безосновательной или преувеличенной. Вырвав победу в концовке матча при плохой игре, «Барселона» теперь имела 50 очков в копилке.

В том же туре «Севилья» влетела аутсайдеру «Настику» 1:0. Этот переворот позволил каталонскому клубу сравняться с лидером. «Реал» же сократил отставание от первых двух команд на 5 пунктов, но выше четвертого места он пока не поднялся. Впереди коллектив Капелло ждал очень извилистый путь к тридцатому чемпионству. 0