ЛЧ. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» играет с «Лацио»

«Краснодар» — «Севилья» 1:2
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Севильи» — 1:2.
Испанцы открыли счет уже на 4-й минуте. Окампос по флангу убежал от двух соперников и вырезал подачу в штрафную, Кайо неудачно выбил мяч на набежавшего Ракитича, который в касание зарядил точно в нижний угол ворот — Городов не дотянулся.
На 56-й минуте «Быки» отыгрались. Ольссон сделал передачу в штрафную, Вандерсон собрал на себя двух соперников и пробил низом — мяч от бедра Кунде влетел в сетку.
А на пятой добавленной минуте андалусийцы после перехвата провели быструю атаку, Мунир вошёл в штрафную, пробил в Кайо — сам же подобрал отскок и зарядил в дальний нижний угол с отскоком от газона.
«Ренн» — «Челси» 1:2
Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Ренном» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче на 22-й минуте открыли англичане. Маунт передачей со своей половины поля отрезал всю оборону «Ренна», Хадсон-Одои подхватил атаку, ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота — мимо вышедшего Гомиса.
На 85-й минуте «Ренн» отыгрался. Буриго от угла поля исполнил подачу в район вратарской, где Гирасси из-под Зума пробил головой — мяч залетел под перекладину ворот «Челси».
А на первой добавленной минуте Зиеш вывел Вернера на удар из штрафной, с которым вратарь «Ренна» справился, но Жиру успел к добиванию, головой пробив под перекладину ворот.
«Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.
«Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.
В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».
«Боруссия» Д — «Брюгге»
«Лацио» — «Зенит»
«Динамо» К — «Барселона»
«Ювентус» — «Ференцварош»
«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»
«Пари Сен-Жерман» — «РБ Лейпциг»
«Боруссия» М — «Шахтёр» Д
25 ноября, 20:55 мск
«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»
25 ноября, 20:55 мск
«Атлетико» М — «Локомотив» М
25 ноября, 23:00 мск
«Бавария» — «Ред Булл Зальцбург»
25 ноября, 23:00 мск
«Интер» М — «Реал Мадрид»
25 ноября, 23:00 мск
«Марсель» — «Порту»
25 ноября, 23:00 мск
«Аякс» — «Мидтьюлланн»
25 ноября, 23:00 мск