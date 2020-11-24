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    ЛЧ. «Краснодар» проиграл «Севилье», «Зенит» играет с «Лацио»

    Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов

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    «Краснодар»
    «Краснодар»
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    24 и 25 ноября в Лиге чемпионов пройдут матчи 4-го тура группового этапа.

    «Краснодар» — «Севилья» 1:2

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» потерпел домашнее поражение от «Севильи» — 1:2.

    Испанцы открыли счет уже на 4-й минуте. Окампос по флангу убежал от двух соперников и вырезал подачу в штрафную, Кайо неудачно выбил мяч на набежавшего Ракитича, который в касание зарядил точно в нижний угол ворот — Городов не дотянулся.

    На 56-й минуте «Быки» отыгрались. Ольссон сделал передачу в штрафную, Вандерсон собрал на себя двух соперников и пробил низом — мяч от бедра Кунде влетел в сетку.

    А на пятой добавленной минуте андалусийцы после перехвата провели быструю атаку, Мунир вошёл в штрафную, пробил в Кайо — сам же подобрал отскок и зарядил в дальний нижний угол с отскоком от газона.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Краснодар — Севилья 1:2
    Голы: 0:1 Иван Ракитич (4'), 1:1 Вандерсон (56'), 1:2 Мунир Эль-Хаддади (90') Краснодар: Евгений Городов, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Даниил Уткин, 85'), Юрий Газинский, Кристофер Ольссон (Тонни Триндаде Вильена, 67'), Виктор Классон (Евгений Чернов, 84'), Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон, 46'), Маркус Берг (Ари, 67') Севилья: Томаш Вацлик, Неманья Гудель, Жюль Кунде, Серхио Эскудеро (Карим Рекик, 61'), Диего Карлос, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 61'), Оскар Родригес (Жоан Жордан, 53'), Фернандо, Лукас Окампос (Уссама Идрисси, 72'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 72'), Мунир Эль-Хаддади Предупреждения: Магомед-Шапи Сулейманов (19'), Жоан Жордан (58')

    «Ренн» — «Челси» 1:2

    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Ренном» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Счет в матче на 22-й минуте открыли англичане. Маунт передачей со своей половины поля отрезал всю оборону «Ренна», Хадсон-Одои подхватил атаку, ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота — мимо вышедшего Гомиса.

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    На 85-й минуте «Ренн» отыгрался. Буриго от угла поля исполнил подачу в район вратарской, где Гирасси из-под Зума пробил головой — мяч залетел под перекладину ворот «Челси».

    А на первой добавленной минуте Зиеш вывел Вернера на удар из штрафной, с которым вратарь «Ренна» справился, но Жиру успел к добиванию, головой пробив под перекладину ворот.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа E
    Ренн — Челси 1:2
    Голы: 0:1 Каллум Хадсон-Одои (22'), 1:1 Серу Гирасси (85'), 1:2 Оливье Жиру (90') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва, Жерзино Ньямси, Амари Траоре, Адриен Трюффер (Фет Мауасса, 86'), Эдуардо Камавинжа (Клеман Гренье, 78'), Бенжамен Буриго, Стивен Н'Зонзи, Серу Гирасси (M'Baye Niang, 86'), Джеймс Леа Силики (Ромен дель Кастильо, 63'), Жереми Доку (Янн Гбоу, 86') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Бен Чилвел, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Тимо Вернер (Рис Джеймс, 90'), Матео Ковачич (Кай Хаверц, 76'), Мэйсон Маунт (N'Golo Kante, 68'), Каллум Хадсон-Одои (Хаким Зиеш, 75'), Тэмми Абрахам (Оливье Жиру, 69') Предупреждения: Клеман Гренье (87'), Бенжамен Буриго (90')

    «Челси» остался на первом месте в группе Е, набрав 10 очков. Второе место занимает «Севилья», уступающая лондонцам только по дополнительным показателям. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

    «Краснодар» идет в этой группе на третьем месте, имея в активе 1 очко. Последнее место занимает «Ренн», также только 1 очко.

    В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».

    «Боруссия» Д — «Брюгге»

    «Лацио» — «Зенит»

    «Динамо» К — «Барселона»

    «Ювентус» — «Ференцварош»

    «Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»

    «Пари Сен-Жерман» — «РБ Лейпциг»

    «Боруссия» М — «Шахтёр» Д

    25 ноября, 20:55 мск

    «Олимпиакос» — «Манчестер Сити»

    25 ноября, 20:55 мск

    «Атлетико» М — «Локомотив» М

    25 ноября, 23:00 мск

    «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург»

    25 ноября, 23:00 мск

    «Интер» М — «Реал Мадрид»

    25 ноября, 23:00 мск

    «Марсель» — «Порту»

    25 ноября, 23:00 мск

    «Аякс» — «Мидтьюлланн»

    25 ноября, 23:00 мск

    «Ливерпуль» — «Аталанта»

    25 ноября, 23:00 мск

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