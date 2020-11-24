Показали характер, но на этом все. «Краснодара» проиграл «Севилье»

«Краснодар» проиграл «Севилье» (1:2) в матче 4 тура Лиги чемпионов и потерял шансы на участие в плей-офф.

У каждого свои проблемы

Перед этим матчем у каждой из команд были кадровые проблемы. У «быков» самой весомой потерей стал голкипер Матвей Сафонов. На Sport24 рассказали о раскладах по составам.

«К сожалению, основной голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов не успел восстановиться к ответной игре с "Севильей", так что его уже во второй раз в сезоне подменял Евгений Городов. Зато, в отличие от встречи в Испании, матч с первой минуты начали другие лидеры "быков" — Кабелла и Классон.

"Севилья" из-за дисквалификации Хесуса Наваса перешла к схеме с тремя центральными защитниками — Гуделем, Кунде и Карлосом. В итоге правую бровку вместо испанца вспахивал Окампос».

Неудачное начало

На Sports.Ru описали неудачный старт «Краснодара». Подопечные Мусаева уже на 4 минуте встречи пропустили гол.

Иван Ракитич и Мунир «Севилья»

«У "Краснодара" все сразу пошло не так. "Севилья" обозначила, что она главная, и подбиралась к воротам Городова с первой минуты.

Долго ждать гола не пришлось: на четвертой "Краснодар" вроде бы разрушил атаку гостей, но Кайо выбил мяч прямо под удар Ракитичу. Попасть в створ было сложно, но это же Ракитич: он идеально прицелился и в касание положил в угол — Городов не дотянулся.

"Краснодар" вроде бы завелся, рвался вперед, но слишком часто ошибался в простых ситуациях даже на своей половине. "Севилья" владела мячом 60% времени, а на 12-й минуте чудом не сделала 2:0».

Мало креатива и конструктива

В этой игре было хорошо видно, что в атаке «Краснодару» не хватало организованности и комбинационной игры. Обозреватель «Спорт Экспресс» Константин Алексеев именно об этом и написал.

«"Краснодар" и в прошлые годы не был заточен на результат. Главная идея заключалась в том, чтобы делать красиво, доставлять удовольствие футболом.

Последние месяцы никаким наслаждением даже не пахло. И первый тайм был логичным продолжением предыдущих встреч. Ни разумных комбинаций, ни стеночек с забеганиями, ни изящного перепаса. Футболисты подхватывали мяч и пытались в одиночку протащить его максимально далеко. Системности за всем этим совершенно не просматривалось.

Мы пропустили гол и показали себя несдержанными. Нельзя бежать такими силами в атаку, когда не владеем мячом. Очень обидное поражение. Мурад Мусаев

По моим данным, в "Краснодаре" довольно давно тренерский вопрос витает у многих в головах, однако владелец Сергей Галицкий уверен в потенциале Мурада Мусаева, в обиду того не дает. Вернутся, мол, травмированные, тогда и поглядим. А чтобы проблем со здоровьем стало меньше, приглашен тренер по физподготовке из Англии.

Возможно, владелец клуба действительно прав. Скажем, один только выход Вандерсона на замену на второй тайм прилично развернул игру. Сразу завязалось какое-то подобие комбинационных действий, а гол свежий бразилец забил вообще после вполне приличной атаки. Напомнившей о классическом "Краснодаре" ».

В тайме втором «Краснодар» прибавил

Во втором тайме атака «быков» стала сильнее. Появилась «идея» и опасные моменты. Огромную роль сыграл выход Вандерсона. Обо всем этом пишет представитель «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Второй тайм начался с убойной атаки 'Краснодара' — Кабелла вышел фактически один на один с вратарем, обвел его и уже, казалось, бил наверняка, но защитник добрался до мяча, который отлетел в штангу.

Во втором тайме у 'Краснодара' действительно была атакующая игра. Во многом помог выход Вандерсона в перерыве. И именно бразилец отличился — после быстрой перепасовки Кабелла — Берг — Олссон».

Мусаев рискнул, но проиграл

Мурда Мусаев сделал ставку на то, чтобы дожать «Севилью», выпустив игроков для подкрепления атакующей линии команды. Однако сзади «черно-зеленые» стали часто проваливаться. Подробнее о решающей концовке пишет Артем Зибрак с «Советского спорта».

Фрагмент матча «Краснодар»

«Мусаев уверовал в возможность не только зацепить очки, но и одержать первую российскую победу в нынешней Лиге чемпионов, и еще усилил игру Тони Виленой и Ари. Наконец, 'Краснодар' показал европейцам тот футбол, который влюбляет в себя болельщиков по всей России, стал временами загонять соперника в штрафную и заставлять действовать на отбой. Вот только в обороне у хозяев стало больше пространства, так что с точки зрения опасных подходов можно сказать, что игра пошла на встречных курсах.

Выйти в следующий раунд — огромное достижение. Было сложно сегодня, но мы все смогли преодолеть. Играть в Лиге чемпионов тяжело, но я очень рад этому. Хулен Лопетеги

И все-таки концовка прошла с превосходством 'Севильи'. Краснодарцы не успевали назад, стали допускать многовато ударов по своим воротам и, как следствие, нервничать. Дошло до того, что Кайо бросился выяснять отношения с Газинским прямо по ходу атаки испанцев. В последние минуты Городов парировал несколько опасных ударов и стал, пожалуй, лучшим игроком на этом отрезке, но все равно удержать ничью не удалось. Обидное завершение матча».

Мунир — герой матча

Обозреватель «Футбол на куличках» Андрей Жаркой отметил, что именно Мунир стал ключевой фигурой этого матча, забив на последних секундах встречи и решив вопрос о плей-офф досрочно.

«Нападающий 'Севильи' стал героем матча. На протяжении всей игры он действовал активно и постоянно напрягал оборону 'Краснодара'. За свою настойчивость Мунир был вознаграждён забитым мячом в самой концовке, который принёс победу команде Лопетеги и место в плей-офф Лиги чемпионов».