Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде

«Атлетико» принимал «Локомотив» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В первом тайме мадридский клуб упустил несколько возможностей для взятия ворот. На 68-й минуте Коке забил гол в ворота гостей, однако судья после просмотра VAR отменил мяч из-за положения вне игры.

Особый вечер для Cимеоне

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд и отмечает особые обстоятельства встречи.

«Обе команды предстали в традиционном виде. Диего Симеоне по сравнению с первым матчем сделал два изменения — вместо отсутствующих Луиса Суареса (коронавирус) и Эктора Эрреры на поле появились Коке и Янник Карраско. Они заняли место в полузащите, а Анхель Корреа составил пару Жоау Фелишу в нападении. И все это в привычной расстановке 4-4-2.

Марко Николич тоже ничем не удивил, хотя и перешел на игру в одного нападающего. Федор Смолов травмирован, а Виталий Лисакович и Антонио Эдер не пользуются особым доверием тренера на столь высоком уровне.

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Матч начался с минуты молчания в память о скончавшемся футбольном гении Диего Марадоне. Для его соотечественника и бывшего партнера по "Севилье" Симеоне это был особый вечер. Наставник "Атлетико" в своей книге писал: "Диего Марадона сделал меня сильнее как футболиста. Играть с Марадоной в одной команде — райское удовольствие. С ним было очень легко взаимодействовать — он быстро соображал и мгновенно предугадывал идеи партнеров". Многие годы Симеоне и Марадона оставались близкими друзьями».

Марко Николич Главный тренер «Локомотива» Думаю, мы можем быть довольны ничьей. Я не рад и не опечален этому результату. Мы заработали очко и теперь должны двигаться дальше. Я был уверен в Гильерме. Он наш основной вратарь и вице-капитан. Я должен был поддержать его, несмотря на ряд сложных матчей, которые у него были. Сегодня он полностью оправдал доверие.

«Семинщина» в первом тайме

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин констатирует подавляющее преимущество мадридцев в первом тайме и хвалит голкипера «Локомотива».

«Начало "Атлетико" выдал очень мощное. К 13-й минуте мадридцы нанесли 6 ударов (2, правда, были заблокированы, а 3 прошли мимо). И половина из них тянули на опасные моменты. Чего стоит выстрел Льоренте, когда Гильерме сумел среагировать и отразить, как нужно, сильно в сторону, а не как против Сербии. Это и был настоящий вратарский "выручай", которого так не хватало Станиславу Черчесову.

Гильерме можно назвать лучшим игроком первого тайма. Он как минимум дважды не просто выручил, а спас "Локомотив". Вратарь "Локо" старался передавать свое спокойствие партнерам. Надо сказать, что настроение вратаря защитникам доставилось, особенно в конце первого тайма.

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Игра "Локомотива" по первым минутам походила на откровенную семинщину. Как будто "железнодорожники", как и в эпоху великого Юрия Павловича, приехали в Мадрид просто не опозориться и даже не пытаться захватить очки.

«Атлетико» — «Локомотив» uefa.com

Все спортивные сайты рисовали у "Локо" расстановку в 4-5-1, но при атаке "Атлетико" схема трансформировалась в 6-3-1, учитывая как низко садились Игнатьев и Камано по своим флангам. Последний вообще проваливался в обороне — из-за него "Атлетико" на старте создал 2 опасных момента».

Владислав Игнатьев Полузащитник московского «Локомотива» Если бы забили мяч в конце матча, то можно было поздравлять с победой, но сделать это не получилось. Старались сыграть на «ноль», но и не забывали об атаке, создавали моменты. У Магкеева, у Зе Луиша. Не припомню того, чтобы во встрече Лиги чемпионов не было ни одной карточки, но судья здоровой отработал. Иногда казалось, что соперника было на 2-3 футболиста больше, порой даже не понимали кого надо держать. Но в перерыве внесли коррективы

Атака «Локо» vs атака «Атлетико»

Корреспондентка «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина проводит наглядное сравнение атакующих подходов москвичей и мадридцев.

«Поначалу у "Локомотива" было два варианта при выходе из обороны в атаку:

1. Длинный пас на Зе Луиша, который открывался везде: и в глубине, и ближе к воротам соперника. Или лонгболл на фланг Живоглядова. Короткие и средние передачи красно-зеленые не использовали.

2. Пасы назад. Так приходилось поступать из-за высокого прессинга. Под давлением железнодорожникам приходилось тяжело: даже опытный Рыбус допустил пару ошибок.

Первая контратака "Локо" случилась на... 36-й минуте. Особенно старался Игнатьев, он включал скорость и открывался даже на позиции форварда.

Кто действительно атаковал, так это "Атлетико". И как!

Во-первых, привычными кроссами и прострелами с флангов. Что еще остается, если есть Триппьер?

«Атлетико» — «Локомотив» uefa.com

Во-вторых, разрезающими передачами. Мяч отправлялся прямо в зоны между игроками "Локо", включая штрафную площадь. Так, к примеру, прокинули Рыбуса на 10-й минуте.

В-третьих, за счет индивидуального мастерства и обыгрышей один-в-один. Льоренте, Жоау Феликс, Феррейра-Карраско — качественных исполнителей у Симеоне достаточно.

Кроме того, "Атлетико" забирал подборы и периодически зажимал "Локо" в штрафной».

Даниил Куликов Полузащитник московского «Локомотива» Не могу сказать, что эта ничья с привкусом победы. Мы ехали за тремя очками. Но это все равно положительный результат. У нас «Локомотива» шансы пройти дальше со второго места в группе. Готовимся к каждому сопернику, разбирали действия «Атлетико», особенно при стандартах. Поэтому нам удалось избежать опасности у наших ворот. Старались чаще перемещать мяч с фланга на фланг, так как соперник действует очень узко. В каких-то моментах у нас это получалось, но не всегда

Мурило не воспользовался шансом

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов вспоминает немногочисленные атаки «Локомотива» ис радуется незасчитанному голу «Атлетико».

«А "Локомотиву" повезло отстоять 0:0 к перерыву. После первого тайма испанцы имели потрясающее преимущество по ударам — 11:0 (в створ — 3:0). Команде Симеоне недоставало на острие Луиса Суареса и Диего Косты, а с Жоау Фелишем более-менее справились коллективными усилиями.

Из атак москвичей запомнился контрвыпад три в три, организованный благодаря тому, что два игрока "Атлетико" поскользнулись при прессинге из-за сильного дождя, но в том эпизоде гости заработали только угловой.

«Атлетико» — «Локомотив» uefa.com

Если бы Мурило забил в начале второго тайма после навеса со штрафного, когда "Локомотив" нанёс свой первый удар по воротам испанцев, у Симеоне, наверное, глаза бы на лоб полезли от удивления. К сожалению, редкий шанс не был использован.

"Атлетико" продолжил давление, постоянно возвращал мяч себе и к исходу часа матча заработал почти с десяток угловых. После этого Симеоне сделал двойную замену и перешёл на тройку в обороне, чтобы добавить лишнего игрока в атаке. В результате "Атлетико" быстро забил. Но хорошо, что система VAR правильно нарисовала офсайдную линию!»

Диего Симеоне Главный тренер «Атлетико» Нам не хватало напористости, свежести, но у нас было игровое преимущество, угловые, у нас были ситуации, когда нужно было реализововывать моменты, но мы не смогли найти способ забить. Лига чемпионов становится для нас сложной, но я надеюсь, что в следующей игре мы сможем оформить выход из группы. Нам не хватало немного свежести, а «Локомотив» хорошо запирался в обороне. Мы это хорошо знаем, сегодня было очень сложно, хотя, думаю, мы могли забить. Есть ли опасность вылета? Понятно, что мы должны побеспокоиться о том, что нас ждет. Игра против «Баварии» будет решающей, это будет ключом к успеху. Все будет зависеть от нас.

Герой Зе

Автор «Спорта день за днем» Антон Кудинов хвалит нападающего «Локомотива» и мечтает о выходе железнодорожников в плей-офф Лиги чемпионов.

«Неимоверный объем работы выполнил Зе Луиш. Один из лучших игроков "Локомотива" во всем групповом этапе Лиги чемпионов прессинговал, цеплялся, обыгрывал и воровал у соперника время в концовке. Немного не хватило расторопности, когда на 93-й минуте можно было попытаться соорудить победный гол, но и без этого Зе — практически герой.

"Атлетико" же по ходу матча только терял контроль над игрой. С абсолютного владения ситуацией испанцы постепенно сошли на жалкие попытки насимулировать на пенальти — слишком уж откровенно падал тот же Жоау Фелиш. Отмененный гол Коке из-за офсайда на ленточке — данный "Локомотиву" шанс, которым команда Николича воспользовалась.

«Атлетико» — «Локомотив» uefa.com

Сербский тренер совершил практически невозможное. За два тура до финиша москвичи обладают шансами сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Единственная из российских команд с подобными возможностями может не пустить в 1/8 "Атлетико".

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Для начала нужно обыграть "Зальцбург" на своем поле и поболеть за "Баварию" в параллельном матче. Ну а там уже выходить и снова бороться с маломотивированными мюнхенцами. Этот "Локомотив" в отличие от других российских команд не внушает какую-то надежду в Лиге чемпионов».

🟢🔴 «Локомотив», в отличие от других российских клубов, сохраняет шансы на плей-офф #ЛигаЧемпионов 📶 pic.twitter.com/1r8Df5xLCK — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2020

Реальность превзошла ожидания

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин не видит ничего зазорного в игре «Локомотива» от обороны, когда она приносит результат.

«Наверное, кто-то скривится и скажет про "автобус", но уж лучше так, чем терпеть одно поражение за другим. Да и потом, можно подумать, что два последних года было сильно лучше. Нет. Тогда точно так же "Локо" весь матч стоял в своей штрафной в том же туринском матче против "Ювентуса", с той лишь разницей, что в итоге отдал три очка, а тут выстоял.

Удивительно, но красно-зеленые, шансы которых сразу после жеребьевки всеми оценивались наиболее низко из всех российских участников ЛЧ — в диапазоне от "как всегда" до "не опозориться бы" — после 4-го тура единственные сохраняет шансы на выход из группы.

«Атлетико» — «Локомотив» uefa.com

И не в Лигу Европы, а в самый настоящий лигочемпионский плей-офф. Победа в следующем туре дома над "Зальцбургом" не только сохранит эти шансы до самого конца группового этапа, но и гарантирует "Локо" евровесну. Вот уж точно тот случай, когда реальность превосходит ожидания, чем бы все в итоге ни завершилось».

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