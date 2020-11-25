Лучше, чем Погба. Матч с «Истанбулом» показал, почему ван де Бек очень важен для «МЮ»

Благодаря победе над «Истанбулом» «Манчестер Юнайтед» на 3 очка оторвался от своих ближайших преследователей в группе Н. Это означает, что они могут оформить выход в 1/8 финала ЛЧ, даже сыграв вничью с ПСЖ на следующей неделе.

«Красные дьяволы» провели блестящий матч, реабилитировавшись за свое унылое выступление в первой встрече команд, когда они проиграли «Истанбулу» со счетом 1:2.

Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд, безусловно, получат свои порции аплодисментов за свою игру в атаке, но настоящим двигателем «МЮ» в этой встрече, силой, которая постоянно отталкивала соперника и позволяла манкунианцам без остановки двигаться вперед, был Донни ван де Бек.

Донни ван де Бек в матче с «Истанбулом» globallookpress.com

Нидерландец был подписан летом и присоединился к «Манчестер Юнайтед» под одобрительные отзывы от тех, кто разбирается в футболе. Этот шаг говорил о том, что Уле-Гуннар Сульшер может увеличить атакующую мощность «МЮ», так как ему не придется задействовать Бруну Фернандеша и Поля Погба в каждом матче, он сможет проводить ротацию и в то же время иметь на поле двух созидателей в центре поля.

Но в итоге получилось так, что ван де Бек почти не играл в «МЮ». Перед матчем против «Истанбула» он отыграл всего 384 минуты, из них 168 — в Кубке английской лиги. Его регулярное отсутствие в составе сбивало с толку, учитывая, что всякий раз, когда он выходил на поле, он почти всегда выглядел хорошо.

В матче против стамбульцев ван де Бек вышел на поле в полузащите рядом с Фредом, и в итоге «МЮ» набросился на «Истанбул» с невероятной интенсивностью и жестокостью. «Юнайтед» избивал гостей в течение часа, и только после того, как Сульшер провел ряд замен, которые сбили ритм его команды, все стало гораздо скучнее, а «Истанбул» вернулся в игру.

Но что насчет того часа? Это был настоящее возвращение к тем временам, когда «МЮ» был реальной силой в английском футболе. И ван де Бек был в центре всего этого. Разница заключалась в простом моменте — он всегда смотрит вперед. Не то чтобы он всегда пасует только вперед, но он всегда старается, чтобы мяч двигался к воротам на скорости.

Погба — гений, однако он может переигрывать и слишком зацикливаться на мяче. Неманье Матичу нужна вечность, чтобы сделать передачу, а игра в пас от Скотта Мактоминая — это что-то из разряда новшеств.

Фред может ошибаться в передачах, но у него, по крайней мере, тот же менталитет, что и у ван де Бека — он всегда смотрит вперед. Поэтому, когда вы объединяете их двоих, это дает полузащите «Манчестер Юнайтед» настоящий толчок.

Фред против «Истанбула» globallookpress.com

Этот толчок позволяет атакующим игрокам чаще оказываться на ключевых позициях в нападении. Бруну Фернандешу, Антони Марсьялю и Маркусу Рашфорду не нужно опускаться глубоко в поисках мяча. Они могут оставаться высоко и знать, что мяч дойдет до них. Так они и делали, и это работало. И удары лились, как вода. Это был сказочный футбол.

Конечно, нет ничего идеального. Прогресс в атакующей динамике полузащиты «МЮ» означал, что защита команды чаще подвергалась контратакам соперника. Во многом это связано с тем, что защитники манкунианцев не располагаются на поле так, чтобы играть высоко. А наличие такого игрока как ван де Бек означает, что команде нужен более серьезный разрушитель, чем Фред (бразилец совершил 5 отборов, но лишь 1 перехват, а «Истанбул» легко добирался до обороны соперника).

У турецкой команды было много моментов и команда более высокого уровня, возможно, реализовала бы некоторые из них и усложнила жизнь «МЮ». Так что риск есть.

«Манчестер Юнайтед» уже знает, как играть в больших матчах. Стиль игры Сульшера — невероятно эффективное оружие, которое уже победило ПСЖ в этом сезоне, и он, несомненно, будет использовать его снова на следующей неделе.

Но большие матчи — не проблема «МЮ». Проблема «Юнайтед» — это игры против команд, которые сидят глубоко в обороне и пытаются сделать с «Юнайтед» то, что «Юнайтед» делает с другими большими командами. Эти команды, как правило, давят на центр поля, чтобы использовать недостаток креатива или свести на нет гений Погба.

Донни ван де Бек дает «МЮ» возможность побеждать в таких проблемных матчах. Он решает их большую проблему. Движущая сила, которую ван де Бек обеспечивает полузащите «МЮ» (вместе с Фредом) позволяет команде оказывать такое давление на обороняющиеся команды, что они с гораздо большей вероятностью сломаются.

Легкость и комфорт, с которыми ван де Бек обращается с мячом, будут означать, что давление соперников на центр поля будет гораздо менее эффективным для того, чтобы вывести «МЮ» из строя. Это то, что мы увидели этим вечером — «Истанбул» просто не мог справиться с безжалостными атаками соперника. Небольшой минус для обороны того стоит.

«МЮ» — «Истанбул» globallookpress.com

Появление нидерландца на поле означает, что если соперник сосредоточится на Бруну Фернандеше и попытается закрыть португальца, у «МЮ» будет еще один вариант, который может стать главным плеймейкером. В конце матча, когда Фернандеш был заменен, а ван де Бек передвинулся на позицию «десятки», он отдал точный пас, который привел к четвертому голу «МЮ», а затем почти создал пятый.

Итак, ван де Бек может оставаться игроком ротации, запасным. Но первый час этого матча показал ту феноменальную мощь и движущую силу, которые он может обеспечить «МЮ», находясь на поле. Он столь же талантлив, как Погба? Нет. Делает ли он то, что необходимо полузащите «Юнайтед», лучше, чем Погба? Да.

После матча Сульшер заявил, что ван де Бек и Эдинсон Кавани «учатся играть так, как мы хотим, чтобы они играли». Однако в этом матче был наглядный пример того, что ван де Бек уже знает, что хотят видеть фанаты «МЮ» — постоянное движение вперед. Остается только надеяться, что Сульшер поймет, что нидерландская динамо-машина — единственный игрок, который может это обеспечить. 0