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    Испанки деклассируют португалок

    Испания (ж) — Португалия (ж). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 3 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Испания (ж) — Португалия (ж)
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    Женская сборная Испании
    3 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Португалия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Португалия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Испания (ж)

    Турнирное положение: Испанки намерены побороться за победу в турнире. Состав и амбиции вполне соответствуют.

    При этом Испания (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Испанки переиграли японок (3:1).

    До того команда нанесла поражение англичанкам (2:1). Да и поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Испанки нынче смотрятся весьма монолитно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

    Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит португалкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда меньше двух мячей португалкам априори не забивает.

    Португалия (ж)

    Турнирное положение: Португалки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты явно не впечатляют.

    Причем Португалия (ж) ужасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 4 место.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Португалки не смогли одолеть Нигерию (ж) (0:0).

    До того команда была бита бельгийками (0:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от англичанок (0:6).

    При этом Португалия (ж) в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Португалки нынче пребывают в катастрофическом расположении духа. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

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    При этом Португалия (ж) в трех своих последних матчах не забила ни одного мяча. А вот оборона зачастую похожа на проходной двор.

    Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Вот только очные битвы с испанцами для нее сродни кошмару.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Испанки одолели португалок во всех 5 очных встречах

    • Португалки не забивают 3 матча кряду

    • Испания (ж) победила в 5 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

    Прогноз: Испанки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

    Номинальные гости нынче крайне слабы в плане реализации, да и испанки сносят всех и вся на своем пути.

    Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Испания (ж) — Португалия (ж)?

    Матч Испания (ж) — Португалия (ж) состоится 03 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Испания (ж) — Португалия (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Испании (ж) -3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Испания (ж) — Португалия (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Испании (ж) -3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания (ж) — Португалия (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Испания (ж) — Португалия (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

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    Испания (ж) — Португалия (ж): прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 03.07.202522:00. Испанки деклассируют португалок
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