Испания (ж) — Португалия (ж). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 3 июля 2025 года

Испания (ж)
Турнирное положение: Испанки намерены побороться за победу в турнире. Состав и амбиции вполне соответствуют.
При этом Испания (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Испанки переиграли японок (3:1).
До того команда нанесла поражение англичанкам (2:1). Да и поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Испанки нынче смотрятся весьма монолитно. Команда победила в 5 своих последних матчах.
Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит португалкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда меньше двух мячей португалкам априори не забивает.
Португалия (ж)
Турнирное положение: Португалки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты явно не впечатляют.
Причем Португалия (ж) ужасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 4 место.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Португалки не смогли одолеть Нигерию (ж) (0:0).
До того команда была бита бельгийками (0:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от англичанок (0:6).
При этом Португалия (ж) в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Португалки нынче пребывают в катастрофическом расположении духа. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
При этом Португалия (ж) в трех своих последних матчах не забила ни одного мяча. А вот оборона зачастую похожа на проходной двор.
Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Вот только очные битвы с испанцами для нее сродни кошмару.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Испанки одолели португалок во всех 5 очных встречах
- Португалки не забивают 3 матча кряду
- Испания (ж) победила в 5 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.
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Прогноз: Испанки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости нынче крайне слабы в плане реализации, да и испанки сносят всех и вся на своем пути.
Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.75