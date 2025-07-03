Испания (ж) — Португалия (ж). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 3 июля 2025 года

3 июля в 1-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Испания (ж) и Португалия (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Испания (ж) — Португалия (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Испания (ж)

Турнирное положение: Испанки намерены побороться за победу в турнире. Состав и амбиции вполне соответствуют.

При этом Испания (ж) шикарно выступила в женской Лиге наций. В своем квартете команда финишировала на 1 позиции.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Испанки переиграли японок (3:1).

До того команда нанесла поражение англичанкам (2:1). Да и поединок с бельгийками завершился уверенной викторией (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках Испания (ж) забила 21 мяч, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Испанки нынче смотрятся весьма монолитно. Команда победила в 5 своих последних матчах.

Причем Испания (ж) традиционно удачно противостоит португалкам. Из пяти последних очных поединков команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда меньше двух мячей португалкам априори не забивает.

Португалия (ж)

Турнирное положение: Португалки уж точно поборются за выход из группы. Команда весьма крепкая, вот только последние результаты явно не впечатляют.

Причем Португалия (ж) ужасно выступила в женской Лиге наций. В своей группе команда заняла итоговое 4 место.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь успешно. Португалки не смогли одолеть Нигерию (ж) (0:0).

До того команда была бита бельгийками (0:3). А вот чуть ранее она потерпела разгромное поражение от англичанок (0:6).

При этом Португалия (ж) в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Португалки нынче пребывают в катастрофическом расположении духа. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

При этом Португалия (ж) в трех своих последних матчах не забила ни одного мяча. А вот оборона зачастую похожа на проходной двор.

Команда вполне обязана прибавить во всех игровых компонентах. Вот только очные битвы с испанцами для нее сродни кошмару.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Испанки одолели португалок во всех 5 очных встречах

Португалки не забивают 3 матча кряду

Испания (ж) победила в 5 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 11.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.30 и 3.50.

Прогноз: Испанки выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче крайне слабы в плане реализации, да и испанки сносят всех и вся на своем пути.

Ставка: Фора Испании (ж) -3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.75