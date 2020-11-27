Привыкаем к дну таблицы. ЦСКА не забил «Фейеноорду» даже в большинстве

ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Голландцы с 48-й минуты игры были в меньшинстве — с поля был удален форвард Николай Йергенсен. Спустя 16 минут нападающий Илья Шкурин поразил ворота «Фейеноорда», но арбитры не засчитали мяч из-за положения вне игры.

Без Дзагоева и Фернандеса

Редакция Sport24 изучает стартовый состав армейцев, который вновь был далек от оптимального.

«После тревожной ничьей против "Сочи" лидирующий в чемпионате ЦСКА заходил на четвертую попытку победить в Лиге Европы. В прошлом туре "Фейеноорд" уверенно вынес москвичей на своем поле и отправил их на последнее место в группе — как будто всего этого нам не хватает в Лиге чемпионов. Еще раньше была унылая ничья с "Вольфсбергом" (1:1) и встреча с хорватским "Динамо", которому ЦСКА должен был, но так и не смог забить (0:0).

На вторую игру против голландцев в заявку вновь не попали Карпов, Васин, Дзагоев и Кучаев. По итогам последней встречи ЦСКА в РПЛ были подозрения, что в клубе скрывают сомнительные тесты на ковид, но Гончаренко опроверг это на предматчевой пресс-конференции: по его словам, тест стал причиной отсутствия в заявке только в случае Дзагоева. Еще до сих пор не попадает даже в список запасных Марио Фернандес».

Если ЦСКА неплохо атакует — это вообще ничего не значит

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов отмечает, что стартовое преимущество армейцев быстро сошло на нет, а к перерыву можно было сказать что ЦСКА «отскочил».

«Люди, порой делающие ставку по ходу матчей, поймут: когда команда играет с преимуществом, бодро, ярко, рука тянется немножко залить на ее победу. Но не в случае с ЦСКА в еврокубках. Хороший игровой отрезок либо не значит ничего (ты просто смотришь и понимаешь, что все равно не забьют), либо значит, что скоро команда Гончаренко пропустит.

Начало по игре ЦСКА забрал: после первых 17 минут хозяева вели 6-1 по ударам, пусть и далеко не все несли какую-то угрозу. Но дальше было только хуже. "Фейеноорд", как заметили Николай Писарев с Элвером Рахимичем, упростил розыгрыш мяча, стал легче выходить из-под прессинга и стремительно выровнял игру, если не забрал преимущество.

ЦСКА — «Фейенорд» uefa.com

В итоге к перерыву команды шли уже вровень по ударам (9-8), а по моментам "Фейеноорд" вовсе очевидно вел. Да, у команды Гончаренко были неплохие подходы, но Йоргенсену на линии вратарской просто оставалось подставить ногу, а Ньокоп вполне мог расстреливать Акинфеева из центра штрафной, однако влепил прямо над его головой.

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Сразу после этого почти 1 на 1 вывалился Эджуке, но это вряд ли тот игрок, которого можно считать угрозой воротам. ЦСКА запросто мог проиграть все в первом тайме. И, судя по уровню игры в большинстве, точно бы не отыгрался»

Йергенсен помог ЦСКА

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что удаление у гостей спасло ЦСКА от неприятного развития событий во втором тайме.

«Динамика матча должна была насторожить армейцев, особенно с учетом развития роттердамской встречи. Тогда ЦСКА во втором тайме перестал справляться с заданной интенсивностью и получил три мяча в свои ворота.

Однако значительные коррективы в ход московского матча внесло удаление у "Фейеноорда" в самом начале второго тайма: нападающий Николас Йергенсен схватил вторую желтую, причем оба раза он был предупрежден за расставленные в верховой борьбе локти.

ЦСКА — «Фейенорд» uefa.com

Для ЦСКА это был сигнал к осаде ворот гостей. "Фейеноорд" с трудом держал оборону и даже не помышлял о том, чтобы пересечь центр поля. Гончаренко реагировал, постепенно бросив в игру практически всю свою скамейку, включая форвардов Илью Шкурина и Адольфо Гайча. Шкурин, кстати, забил вторым касанием после выхода на поле, но судьи усмотрели офсайд. Возможно, ошибочно».

Дик Адвокаат Главный тренер «Фейеноорда» В первом тайме мы выглядели лучше, но после удаления стало сложнее. Рад, что набрали важное очко, ведь тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве. ЦСКА играл хорошо, оказывал давление, пытался забить, но мы грамотно защищались, не позволяя сопернику проникать в штрафную. Эта ничья дорогого стоит.

Неизобретательный ЦСКА

Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак удивляется настрою ЦСКА, в котором сквозила явная недооценка оставшегося в меньшинстве соперника.

«Гончаренко сделал двойную замену, выпустив второго форварда Илью Шкурина и Ильзата Ахметова, а Константин Марадишвили ушел на фланг обороны. Таким образом, состав хозяев принял самый что ни на есть атакующий формат.

Шкурин забил уже вторым касанием. После заброса на линию штрафной оторвался от оппонента, пробил и первым же оказался на добивании, но лайнсмен гол отменил — офсайд. Иногда казалось, что армейцы не обратили внимание на решение арбитра и посчитали, что ведут в счете.

ЦСКА — «Фейенорд» uefa.com

Было странно наблюдать, как улыбается Чалов после удара внешней стороной стопы из неочевидной позиции (от боковой линии штрафной) или как торопится Ахметов со своими неподготовленными ударами. В действиях ЦСКА сквозила совершенно неуместная "сытость".

Хозяевам не хватало еще одного креативного футболиста. Что-то нестандартное способен был придумать только Влашич. Остальные будто ездили по рельсам заранее продуманных комбинаций. В такой ситуации мог выручить навал или стандарт, но Чалову слишком сложно зацепиться за верховую передачу».

Константин Марадишвили Полузащитник ЦСКА Думаю, мы смотрелись хорошо. Могли победить, но не использовали свои моменты. Мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника. Не хватило чуть-чуть в завершении — последней точки, удара.

Чалов не опроверг Черчесова

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов критикует нападающего армейского клуба, который не может проявить себя в еврокубках.

«Однако в целом "армейцам" недоставало интересных индивидуальных и коллективных действий в атаке, поэтому мяч редко доходил до нападающих. Гончаренко заменил Чалова на 80-й минуте. Во втором тайме Фёдор совершил 18 касаний мяча, трижды пробил по воротам.

Пожалуй, он, как и Антон Миранчук накануне, не смог ответить на критику со стороны Станислава Черчесова так, как должен был. За последние 10 матчей в Лиге Европы Чалов забил всего один гол.

В концовке ЦСКА грузил на больших форвардов. Во втором тайме красно-синие нанесли 13 ударов (в створ — 3), тогда как голландцы — ноль. И всё-таки "Фейеноорд" удержал ничью, спокойно защищаясь в меньшинстве.

ЦСКА — «Фейенорд» uefa.com

После поражения "армейцев" в Роттердаме Гончаренко сравнили с плотником, который бросил вызов "столяру" Адвокату. Сегодня наставник ЦСКА мог превратиться в искусного резчика по дереву на фоне титулованного коллеги. Но в этом сезоне ни один тренер РПЛ ничего не может сделать с нашими "деревьями". Даже при игре 11 на 10».

Чидера Эджуке Полузащитник ЦСКА Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках.

Суета, сумбур, хаос

Автор Soccer.ru Сергей Иванов ругает ЦСКА за отвратительную реализацию и неумение додавить соперника.

«Сложно сказать, как бы развивалась вторая половина, однако "Фейеноорд" быстро остался в меньшинстве, и у него не оставалось никаких вариантов — только отступить в плотную защиту. Надо сказать, что "Фейеноорд", исходя из своей голландской сущности, команда не самая умелая в обороне. Да еще и вратарь не основной. Но чтобы пробить этого вратаря, нужно хотя бы попадать в створ. А с этим у армейцев — беда.

Опять же, если смотреть на матчи соперников российских команд в подобных ситуациях. Вспоминаются игры "Севильи" с "Краснодаром" и того же "Атлетико" с "Локомотивом". В обоих случаях испанские клубы оказывались перед необходимостью давить, вырывать результат в концовке. Исходы были разными, но само давление выглядело неизбежным, мощным, при этом спокойным и уверенным. В положении условных "Атлетико" и "Севильи" оказался ЦСКА.

ЦСКА — «Фейенорд» uefa.com

Но что мы видим? Суету, сумбур, хаос — это главные характеристики того, что делали армейцы во втором тайме, когда контролировали мяч, а противник вроде как был прижатым. Они ничего не выжимали из этого, они торопились, суетились, ошибались в простых передачах у чужих ворот, отдавая их не глядя. Ноги дрожали, глаза слезились, разум мутнел. Это про ЦСКА. Не такого уровня солидности стоит ждать от лидера чемпионата».

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