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    Привыкаем к дну таблицы. ЦСКА не забил «Фейеноорду» даже в большинстве

    Реакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА с «Фейенордом»

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    ЦСКА — «Фейенорд»
    ЦСКА — «Фейенорд»
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    ЦСКА в Москве сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Голландцы с 48-й минуты игры были в меньшинстве — с поля был удален форвард Николай Йергенсен. Спустя 16 минут нападающий Илья Шкурин поразил ворота «Фейеноорда», но арбитры не засчитали мяч из-за положения вне игры.

    Без Дзагоева и Фернандеса

    Редакция Sport24 изучает стартовый состав армейцев, который вновь был далек от оптимального.

    «После тревожной ничьей против "Сочи" лидирующий в чемпионате ЦСКА заходил на четвертую попытку победить в Лиге Европы. В прошлом туре "Фейеноорд" уверенно вынес москвичей на своем поле и отправил их на последнее место в группе — как будто всего этого нам не хватает в Лиге чемпионов. Еще раньше была унылая ничья с "Вольфсбергом" (1:1) и встреча с хорватским "Динамо", которому ЦСКА должен был, но так и не смог забить (0:0).

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    • На вторую игру против голландцев в заявку вновь не попали Карпов, Васин, Дзагоев и Кучаев. По итогам последней встречи ЦСКА в РПЛ были подозрения, что в клубе скрывают сомнительные тесты на ковид, но Гончаренко опроверг это на предматчевой пресс-конференции: по его словам, тест стал причиной отсутствия в заявке только в случае Дзагоева. Еще до сих пор не попадает даже в список запасных Марио Фернандес».

    Если ЦСКА неплохо атакует — это вообще ничего не значит

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов отмечает, что стартовое преимущество армейцев быстро сошло на нет, а к перерыву можно было сказать что ЦСКА «отскочил».

    «Люди, порой делающие ставку по ходу матчей, поймут: когда команда играет с преимуществом, бодро, ярко, рука тянется немножко залить на ее победу. Но не в случае с ЦСКА в еврокубках. Хороший игровой отрезок либо не значит ничего (ты просто смотришь и понимаешь, что все равно не забьют), либо значит, что скоро команда Гончаренко пропустит.

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    • Начало по игре ЦСКА забрал: после первых 17 минут хозяева вели 6-1 по ударам, пусть и далеко не все несли какую-то угрозу. Но дальше было только хуже. "Фейеноорд", как заметили Николай Писарев с Элвером Рахимичем, упростил розыгрыш мяча, стал легче выходить из-под прессинга и стремительно выровнял игру, если не забрал преимущество.

    ЦСКА — «Фейенорд»
    uefa.com

    В итоге к перерыву команды шли уже вровень по ударам (9-8), а по моментам "Фейеноорд" вовсе очевидно вел. Да, у команды Гончаренко были неплохие подходы, но Йоргенсену на линии вратарской просто оставалось подставить ногу, а Ньокоп вполне мог расстреливать Акинфеева из центра штрафной, однако влепил прямо над его головой.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Сразу после этого почти 1 на 1 вывалился Эджуке, но это вряд ли тот игрок, которого можно считать угрозой воротам. ЦСКА запросто мог проиграть все в первом тайме. И, судя по уровню игры в большинстве, точно бы не отыгрался»

    Йергенсен помог ЦСКА

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев считает, что удаление у гостей спасло ЦСКА от неприятного развития событий во втором тайме.

    «Динамика матча должна была насторожить армейцев, особенно с учетом развития роттердамской встречи. Тогда ЦСКА во втором тайме перестал справляться с заданной интенсивностью и получил три мяча в свои ворота.

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    • Однако значительные коррективы в ход московского матча внесло удаление у "Фейеноорда" в самом начале второго тайма: нападающий Николас Йергенсен схватил вторую желтую, причем оба раза он был предупрежден за расставленные в верховой борьбе локти.

    ЦСКА — «Фейенорд»
    uefa.com

    Для ЦСКА это был сигнал к осаде ворот гостей. "Фейеноорд" с трудом держал оборону и даже не помышлял о том, чтобы пересечь центр поля. Гончаренко реагировал, постепенно бросив в игру практически всю свою скамейку, включая форвардов Илью Шкурина и Адольфо Гайча. Шкурин, кстати, забил вторым касанием после выхода на поле, но судьи усмотрели офсайд. Возможно, ошибочно».

  • Дик Адвокаат
  • Главный тренер «Фейеноорда»
  • В первом тайме мы выглядели лучше, но после удаления стало сложнее. Рад, что набрали важное очко, ведь тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве. ЦСКА играл хорошо, оказывал давление, пытался забить, но мы грамотно защищались, не позволяя сопернику проникать в штрафную. Эта ничья дорогого стоит.

    • Неизобретательный ЦСКА

    Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак удивляется настрою ЦСКА, в котором сквозила явная недооценка оставшегося в меньшинстве соперника.

    «Гончаренко сделал двойную замену, выпустив второго форварда Илью Шкурина и Ильзата Ахметова, а Константин Марадишвили ушел на фланг обороны. Таким образом, состав хозяев принял самый что ни на есть атакующий формат.

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    • Шкурин забил уже вторым касанием. После заброса на линию штрафной оторвался от оппонента, пробил и первым же оказался на добивании, но лайнсмен гол отменил — офсайд. Иногда казалось, что армейцы не обратили внимание на решение арбитра и посчитали, что ведут в счете.

    ЦСКА — «Фейенорд»
    uefa.com

    Было странно наблюдать, как улыбается Чалов после удара внешней стороной стопы из неочевидной позиции (от боковой линии штрафной) или как торопится Ахметов со своими неподготовленными ударами. В действиях ЦСКА сквозила совершенно неуместная "сытость".

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    Хозяевам не хватало еще одного креативного футболиста. Что-то нестандартное способен был придумать только Влашич. Остальные будто ездили по рельсам заранее продуманных комбинаций. В такой ситуации мог выручить навал или стандарт, но Чалову слишком сложно зацепиться за верховую передачу».

  • Константин Марадишвили
  • Полузащитник ЦСКА
  • Думаю, мы смотрелись хорошо. Могли победить, но не использовали свои моменты. Мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника. Не хватило чуть-чуть в завершении — последней точки, удара.

    • Чалов не опроверг Черчесова

    Автор «Чемпионата» Анатолий Романов критикует нападающего армейского клуба, который не может проявить себя в еврокубках.

    «Однако в целом "армейцам" недоставало интересных индивидуальных и коллективных действий в атаке, поэтому мяч редко доходил до нападающих. Гончаренко заменил Чалова на 80-й минуте. Во втором тайме Фёдор совершил 18 касаний мяча, трижды пробил по воротам.

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    • Пожалуй, он, как и Антон Миранчук накануне, не смог ответить на критику со стороны Станислава Черчесова так, как должен был. За последние 10 матчей в Лиге Европы Чалов забил всего один гол.

    В концовке ЦСКА грузил на больших форвардов. Во втором тайме красно-синие нанесли 13 ударов (в створ — 3), тогда как голландцы — ноль. И всё-таки "Фейеноорд" удержал ничью, спокойно защищаясь в меньшинстве.

    ЦСКА — «Фейенорд»
    uefa.com

    После поражения "армейцев" в Роттердаме Гончаренко сравнили с плотником, который бросил вызов "столяру" Адвокату. Сегодня наставник ЦСКА мог превратиться в искусного резчика по дереву на фоне титулованного коллеги. Но в этом сезоне ни один тренер РПЛ ничего не может сделать с нашими "деревьями". Даже при игре 11 на 10».

  • Чидера Эджуке
  • Полузащитник ЦСКА
  • Не знаю, что происходит, это какой-то злой рок. Так много ударов по воротам, но ничего не залетает. Как бы то ни было, надо сохранять концентрацию, продолжать тренироваться и выиграть два оставшихся матча. Все в наших руках.

    • Суета, сумбур, хаос

    Автор Soccer.ru Сергей Иванов ругает ЦСКА за отвратительную реализацию и неумение додавить соперника.

    «Сложно сказать, как бы развивалась вторая половина, однако "Фейеноорд" быстро остался в меньшинстве, и у него не оставалось никаких вариантов — только отступить в плотную защиту. Надо сказать, что "Фейеноорд", исходя из своей голландской сущности, команда не самая умелая в обороне. Да еще и вратарь не основной. Но чтобы пробить этого вратаря, нужно хотя бы попадать в створ. А с этим у армейцев — беда.

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    • Опять же, если смотреть на матчи соперников российских команд в подобных ситуациях. Вспоминаются игры "Севильи" с "Краснодаром" и того же "Атлетико" с "Локомотивом". В обоих случаях испанские клубы оказывались перед необходимостью давить, вырывать результат в концовке. Исходы были разными, но само давление выглядело неизбежным, мощным, при этом спокойным и уверенным. В положении условных "Атлетико" и "Севильи" оказался ЦСКА.

    ЦСКА — «Фейенорд»
    uefa.com

    Но что мы видим? Суету, сумбур, хаос — это главные характеристики того, что делали армейцы во втором тайме, когда контролировали мяч, а противник вроде как был прижатым. Они ничего не выжимали из этого, они торопились, суетились, ошибались в простых передачах у чужих ворот, отдавая их не глядя. Ноги дрожали, глаза слезились, разум мутнел. Это про ЦСКА. Не такого уровня солидности стоит ждать от лидера чемпионата».

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