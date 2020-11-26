«Бог умер». Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной

Диего Марадона умер у себя дома 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.
Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность.
«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — указывается в отчете судебно-медицинских экспертов.
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