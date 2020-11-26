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    «Бог умер». Прямая трансляция прощания с Диего Марадоной

    Прощание с легендой будет длиться несколько дней

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    Диего Марадона
    Диего Марадона
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    В Буэнос-Айресе началась церемония прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.
    Тысячи людей собираются в резиденции президента Аргентины. Траурную церемонию смогут посетить до миллиона человек. В Аргентине объявлен трехдневный траур. Прощание с легендой будет длиться несколько дней.

    Диего Марадона умер у себя дома 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.

    Причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность.

    «Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, хроническая застойная сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких», — указывается в отчете судебно-медицинских экспертов.

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