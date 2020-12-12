РПЛ. «Химки» обыграли «Арсенал», «Сочи» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Динамо»

С 11 по 13 декабря прохотя матчи 18-го тура чемпионата России по футболу

«Химки» — «Арсенал» 1:0

Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Прошла подача в штрафную «Арсенала», Трошечкин сделал скидку дальше — Кухарчук опередил Рассказова и в касание вогнал мяч под перекладину.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Арсенал Тула 1:0 Гол: 1:0 Илья Кухарчук (12') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Денис Глушаков, Кирилл Боженов (Арсений Логашов, 73'), Илья Кухарчук, Александр Долгов (Мохамед Конате, 46'), Владимир Дядюн Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Anri Khagush, 46'), Kadri Mohammed, Александр Довбня, Николай Рассказов, Сергей Ткачёв, Горан Чаушич (Валерий Громыко, 62'), Георги Костадинов, Александр Ломовицкий (Даниил Хлусевич, 81'), Кирилл Панченко (Evgeni Lutsenko, 81'), Лука Джорджевич (Эванс Кангва, 38') Предупреждения: Artem Sokol (18'), Денис Глушаков (46'), Дмитрий Тихий (63'), Брайан Идову (90'), Валерий Громыко (90')

«Химки» занимают 11-е место, набрав 22 очка. «Арсенал» находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.

16 декабря состоится матч «Ротор» — «Арсенал». 17 декабря «Химки» примут «Локомотив».

«Ротор» — «Уфа»

12 октября, 14:00 мск

«Сочи» — «Спартак» М

12 октября, 16:30 мск

«Зенит» — «Динамо» М

12 октября, 19:00 мск

«Тамбов» — «Рубин»

13 октября, 14:00 мск

«Краснодар» — «Локомотив» М

13 октября, 16:30 мск

«ЦСКА» — «Урал»

13 октября, 19:00 мск

«Ахмат» -«Ростов»

13 октября, 19:00 мск