Россия разобралась с США на молодежном ЧМ

Сборная России по хоккею в стартовом матче молодежного чемпионата мира обыграла сборную США. Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе россиян отличились Захар Бардаков, Илья Сафонов, Егор Чинахов, а также Василий Пономарев, который оформил дубль.

Есть первая победа над США за четыре года!

«Профессор не удивил сочетаниями звеньев, выставив те связки и тройки, которые ожидались, да и американцы не стали мудрить, собрав своих главных звёзд в двух ведущих звеньях. На последнем рубеже ожидалась дуэль самых талантливых голкиперов турнира — Ярослава Аскарова и Спенсера Найта.

Начало первого периода наглядно проиллюстрировало, что на льду арены в Эдмонтоне сошлись две команды, исповедующие похожий стиль игры. Меньше силового давления, агрессии, больше комбинаций и интеллекта.

Голкипер сборной США Спенсер Найт, считавшийся одним из лучших вратарей турнира, откровенно не выручал в матче с Россией, а на 33-й минуте и вовсе допустил грубейшую ошибку: выбросил шайбу из зоны прямо на клюшку Илье Сафонову, а тот здорово попал от синей линии, не позволив незадачливому голкиперу оперативно исправить свой ляп.

Россия забросила четыре шайбы с 12 бросков, а Найт отправился на скамейку запасных. На лёд вышел Дастин Вольф, но смена голкипера взбодрить американцев не смогла. Они вроде бы и атаковали, но как-то сумбурно, лидеры выглядели потерянными, а ближе к очередному голу была российская команда.

5:3, Россия начинает с победы МЧМ-2021. Это, кстати, первый успех в матчах с США на МЧМ за четыре года. Но нужно что-то делать с дисциплиной, иначе есть риск, что повторится печальная прошлогодняя история», — пишет корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин о прерывание неудачной серии.

Суперстарт российской молодежки!

«На последних минутах команду Ларионова подвела дисциплина: россияне схватили два удаления в чужой зоне. Одно из них реализовал Зеграс. Американцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но, по сути, реальных шансов сравнять счет у них не было. А Чинахов, убежав к чужим воротам, все-таки поразил цель.

Сборная России показала отличную игру в стартовом матче молодежного чемпионата мира — команда Ларионова играла в атакующий, комбинационный хоккей. Да, в третьем периоде парни заставили нас понервничать, но в итоге обыграли главного соперника в группе. При этом скрытых резервов хватает. В первую очередь, большего стоит ждать от ударной тройки — Подколзин, Хуснутдинов и Амиров сегодня остались в тени» — отметил недостаток дисциплины у россиян журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Выиграет ли Россия молодежный чемпионат мира?

«Что же по итогу? По счету достаточно уверенная победа 5:3. Не скучный, не стыдный, не оборонительный хоккей сборной Игоря Ларионова. Американцев могли и прижать в их зоне и попридержать в своей. Особенно пока те не завелись, что правда произошло только при счете 4:1 в пользу "Красной машины".

Порадовали нижние звенья. Правда того же Василия Пономарева называть форвардом четвертой тройки не поворачивается язык — год назад он уезжал в Северную Америку в статусе претендента на первый раунд Драфта, но не самый удачный год в юниорской лиге отбросил его на 53-е место. Светлая голова, хорошие руки — получите дубль в первом матче турнира. Из позитивного можно отметить и хладнокровие Ильи Сафонова — в нужный момент не стушевался и моментально саданул от синей линии по неожиданно полупустым воротам.

То что США подпустили так близко после 4:1 — тоже не самый приятный момент. Тренерскому штабу следует придумать установку, чтобы в нужный момент поднять концентрацию команды в своей зоне и не оставлять сопернику возможность почти отыграть три шайбы — именно это сгубило сборную России в финале прошлогоднего МЧМ.

Команда приложила максимум усилий. После матча с Канадой было выйти непросто. Ребята отработали феноменально. В отношении второго и третьего периода: в таком матче не может быть даже доли расслабления. Шайба всегда должна быть нашей. План на игру: жесткая борьба, полное доминирование в плане психологии и физики, уверенная игра с шайбой. Любая ошибка приводит к пропущенной шайбе. Мы этот урок извлечем и станем только сильнее Игорь Ларионов, главный тренер сборной России

В остальном же вкупе с надежной (но пока не фееричной) игрой Ярослава Аскарова Россия вполне доказала, что это один из фаворитов МЧМ. Американцев правда стоит всерьез опасаться. Осталось ощущение, что если команды пересекутся в плей-офф, то США будет выглядеть куда опаснее», —автор «Спорта День за Днем» Андрей Нойманн выделил уверенность «Красной машины».

Россия шла к этой победе почти пять лет

«Удивительным образом голы забивали не лидеры вроде капитана Подколзина или омской связки Чинахов — Грицюк, а парни из нижних звеньев. Мало того, что Пономарев сделал дубль, так еще и Захар Бардаков отличился. Центр четвертой тройки сборной России вовремя открылся под безупречный продольный пас от Максима Грошева. Вертикальная атака подопечных Ларионова сработал как часы. Наши парни вышли вперед, а вскоре и укрепили свое преимущество. Американцы после того самого момента на старте второго периода откровенно поникли.

Фрагмент матча fhr.ru

На то, чтобы разобраться с американцами, нашим парням хватило всего девять минут. Могли россияне забить и больше, но свои выходы один на один не реалилизовали Грошев с Чинаховым. Омский талант еще в матче с Канадой запорол массу моментов. Фортуна, отвернувшаяся от Егора, как бы намекает, что голы придут к нему позже. Например, в финале. Но здесь и сейчас его промах привел к довольно нервной концовке.

Символично, что точку поставил невезучиый Чинахов, который буквально завел шайбу в пустые ворота. Это первая победа над звездно-полосатыми за пять лет! Последний раз мы обыгрывали американцев в полуфинале МЧМ-2016», — выделил ударную 9-минутку корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Василий Пономарев — главный герой победы над США

«Из 5 шайб, заброшенных сборной России в ворота американцев, 3 сделали игроки, заявленные в четвертом звене. Василий Пономарев забил две, при этом на площадке он провел лишь 8 минут 5 секунд — фантастическая эффективность!

Фрагмент матча fhr.ru

Пономарев стал относительно известен в августе прошлого года: наша юниорская сборная впервые за 24 года выиграла Мемориал Глинки, а Василий забил в финале канадцам. Потом он сменил МХЛ на юниорскую лигу Квебека и клуб "Шоуниган". Как рассказывал его отец, молодой центр уехал в Канаду, потому что у "Крыльев" не было взрослого клуба.

🚨ГОООООООЛАААААСОООО!!!🚨 4:1!!!

Потерял Найт и шайбу, и ворота, а вот Илья Сафонов нашел и то, и другое! #россиявмоемсердце #WorldJuniors #RUSUSA — Хоккей России (@russiahockey) December 26, 2020

На драфте Василий ушел примерно там, где и предсказывали — в середине второго раунда. Пусть это не самый высокий выбор, но зато такие драфт-пики дают возможность попасть в организацию покруче — и Пономарева взяла "Каролина", которая в последнее время очень удачно вводит в состав молодых игроков. Андрей Свечников сразу поздравил потенциального одноклубника, а генеральный менеджер "Харрикейнс" охарактеризовал Василия как сильного двустороннего игрока с высоким хоккейным интеллектом», — выделила героя встречи редакция Sports.

Проблемы на ровном месте

«Сборная России с победы начала чемпионат мира, сборная США была обыграна с комфортным счетом, а от действий нашей команды сплошной восторг. Да, уже видно, что главный тренер не Валерий Брагин, тут пришли люди, которые знают, как получать удовольствие от работы. Были непростые моменты. Например, немного напрягла первая шайба в ворота Ярослава Аскарова, но через пару минут он совершил такое спасение, что стало ясно — с голкипером все в порядке.

Последний десять минут первого периода и в третьем периоде мы доминировали, выглядели лучше соперника, больше владели шайбой. Мне понравилось, как мы сыграли в обороне. В третьем периоде мы много атаковали, угрожали воротам соперника. Это позитивные вещи из сегодняшнего матча. Спенсера Найта я знаю давно, думаю, он будет в порядке. Он невероятный вратарь, уверен, что придет в норму. Спенсер — настоящий лидер команды. У меня нет никаких сомнений по поводу него. Вульф сыграл хорошо, у нас есть два сильных голкипера Нейт Лиман, главный тренер сборной США

Мы не просто оборонялись, а старались даже в сложные моменты у своих ворот начать атаку, навязать борьбу. Отличная игра в меньшинстве, отличные шайбы. Максим Грошев, перехватив в своей зоне, сразу поднял глаза и увидел рывок Захара Бардакова. И все так поступали, просто не все проходило. Атака при любой возможности, никто не выключается, когда шайба у американцев (вспомните вторую шайбу Василия Пономарева). Да, в концовке третьего периода появилась напряженность. Но мы подошли к этому отрезку со счетом 4:1, трудно было сконцентрироваться. Но очень понравились последние пять минут.

Да, пропустили две, но это и есть молодежный хоккей, когда проблемы создаются на ровном месте. И эмоции захлестнули, иначе никак не объяснить два штрафа в чужой зоне. Но даже в этой непростой ситуации мы искали возможность атаковать. Точку поставил Егор Чинахов и теперь в следующих встречах группового нам надо просто забрать свое. Мы считались фаворитами и после первого испытания остались ими», — назвал причины нервной концовки в матче специальный корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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