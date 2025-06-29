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    Дариуш покинет октагон с третьим поражением подряд?

    Дариуш — Мойкано. Ставка (1.75) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дариуш — Мойкано
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    Ренато Мойкано
    В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Бенеила Дариуша и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Дариуш — Мойкано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бенеил Дариуш

    Турнирное положение: Дариуш — опытный боец UFC, занимающий девятую строчку рейтинга легкого веса. Ранее воспринимался, как потенциальный претендент на титул, но в последнее время явно сдал позиции.

    Последние бои: Американец подходит к этому бою после двух поражений подряд, причем оба — досрочно. В декабре 2023 года он был нокаутирован Арманом Царукяном всего за минуту первого раунда. До этого в июне того же года проиграл техническим нокаутом Чарльзу Оливейре. Единственный светлый момент — победа единогласным решением над Матеушем Гамротом в октябре 2022 года.

    Состояние бойца: Несмотря на богатый опыт и разносторонний стиль (отличное бразильское джиу-джитсу плюс тайский бокс), Дариуш в последнее время выглядит уязвимым в стойке. Пять из шести поражений в карьере пришли досрочно, что говорит о проблемах с защитой. В 36 лет его реакция и выносливость уже не те, что в лучшие годы.

    Ренато Мойкано

    Турнирное положение: Недавний претендент на титул и 11-й номер рейтинга UFC в легком весе. Все еще перспективный боец, демонстрирующий уверенный прогресс в последние годы.

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    • Последние бои: Последний бой Ренато проиграл сабмишном Махачеву в первом раунде в битве за титул. До этого Мойкано шел на серии из четырех побед. В сентябре 2024 года он досрочно остановил Бенуа Сен-Дени во втором раунде. В апреле того же года нокаутировал Джалина Тернера. Также в активе бразильца есть виктория удушением над Брэдом Ридделлом.

    Состояние бойца: Мойкано одинаково опасен как в стойке, так и в партере. Десять побед сабмишном говорят о его высоком классе борьбы. Однако иногда у него возникают проблемы с выносливостью в поздних раундах.

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    Его агрессивная манера ведения боя и точные удары могут стать решающим фактором в этом поединке.

    Статистика для ставок

    • Дариуш проиграл два из последних трех боев, причем оба раза — досрочно

    • Мойкано одержал четыре победы в пяти последних поединках, три из них — досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры единогласно считают фаворитом Мойкано. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как на успех Дариуша дают 2.35.

    Прогноз: Дариуш явно переживает не лучшие времена — два последних поражения нокаутом подорвали его уверенность. Мойкано же находится на подъеме, демонстрируя опасный микс ударной техники и борьбы. Учитывая проблемы Дариуша с защитой и возраст, бразилец должен одержать победу.

    Ставка: Победа Ренато Мойкано с коэффициентом 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дариуш — Мойкано?

    Матч Дариуш — Мойкано состоится 29 июня 2025 года в 06:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Дариуш — Мойкано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Ренато Мойкано.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дариуш — Мойкано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Ренато Мойкано» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дариуш — Мойкано?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дариуш — Мойкано?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры единогласно считают фаворитом Мойкано. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как на успех Дариуша дают 2.35.

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    Дариуш — Мойкано: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 29.06.202506:30. Дариуш покинет октагон с третьим поражением подряд?
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