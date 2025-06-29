Дариуш — Мойкано. Ставка (1.75) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Бенеила Дариуша и Ренато Мойкано в легком весе. Начало — 06:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Дариуш — Мойкано, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бенеил Дариуш

Турнирное положение: Дариуш — опытный боец UFC, занимающий девятую строчку рейтинга легкого веса. Ранее воспринимался, как потенциальный претендент на титул, но в последнее время явно сдал позиции.

Последние бои: Американец подходит к этому бою после двух поражений подряд, причем оба — досрочно. В декабре 2023 года он был нокаутирован Арманом Царукяном всего за минуту первого раунда. До этого в июне того же года проиграл техническим нокаутом Чарльзу Оливейре. Единственный светлый момент — победа единогласным решением над Матеушем Гамротом в октябре 2022 года.

Состояние бойца: Несмотря на богатый опыт и разносторонний стиль (отличное бразильское джиу-джитсу плюс тайский бокс), Дариуш в последнее время выглядит уязвимым в стойке. Пять из шести поражений в карьере пришли досрочно, что говорит о проблемах с защитой. В 36 лет его реакция и выносливость уже не те, что в лучшие годы.

Ренато Мойкано

Турнирное положение: Недавний претендент на титул и 11-й номер рейтинга UFC в легком весе. Все еще перспективный боец, демонстрирующий уверенный прогресс в последние годы.

Последние бои: Последний бой Ренато проиграл сабмишном Махачеву в первом раунде в битве за титул. До этого Мойкано шел на серии из четырех побед. В сентябре 2024 года он досрочно остановил Бенуа Сен-Дени во втором раунде. В апреле того же года нокаутировал Джалина Тернера. Также в активе бразильца есть виктория удушением над Брэдом Ридделлом.

Состояние бойца: Мойкано одинаково опасен как в стойке, так и в партере. Десять побед сабмишном говорят о его высоком классе борьбы. Однако иногда у него возникают проблемы с выносливостью в поздних раундах.

Его агрессивная манера ведения боя и точные удары могут стать решающим фактором в этом поединке.

Статистика для ставок

Дариуш проиграл два из последних трех боев, причем оба раза — досрочно

Мойкано одержал четыре победы в пяти последних поединках, три из них — досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры единогласно считают фаворитом Мойкано. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.58, тогда как на успех Дариуша дают 2.35.

Прогноз: Дариуш явно переживает не лучшие времена — два последних поражения нокаутом подорвали его уверенность. Мойкано же находится на подъеме, демонстрируя опасный микс ударной техники и борьбы. Учитывая проблемы Дариуша с защитой и возраст, бразилец должен одержать победу.

Ставка: Победа Ренато Мойкано с коэффициентом 1.75.