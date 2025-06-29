Ройвал — Ван. Ставка (к. 2.13) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Брэндона Ройвала и Джошуа Вана в наилегчайшем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Ройвал — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Брэндон Ройвал

Турнирное положение: Ройвал ныне первый номер в рейтинге UFC наилегчайшего веса, а также бывший претендент на титул. Один из самых опасных грэпплеров дивизиона, регулярно сражающийся с топовыми соперниками.

Последние бои: В прошлом бою американец победил Татсуру Тайру раздельным решением. До этого выиграл у Брэндона Морено тем же методом, но проиграл Александре Пантоже в титульном бою единогласным решением. Также в активе Ройвала победы нокаутом над Матеусом Николау и сабмишном над Мэттом Шнеллом.

Состояние бойца: Ройвал универсал с акцентом на сабмишны в позиции лежа на спине, но его защита в стойке оставляет желать лучшего. Часто рискует, из-за чего пропускает много ударов. Несмотря на возраст (32 года), сохраняет высокий темп и опасен в партере.

Джош Ван

Турнирное положение: Ван восходящая звезда дивизиона, десятый номер в рейтинге UFC. Молодой проспект с пятью победами в промоушене, бывший чемпион Fury FC.

Последние бои: В последнем бою Ван нокаутировал Бруно Силву. До этого одержал победы единогласным решением над Рэем Цуруем, Коди Дарденом и Эдгаром Чайресом. Единственное поражение за последние 5 боев — нокаут от Чарльза Джонсона.

Состояние бойца: Ван агрессивный ударник с лучшим показателем ударов в минуту (8.2) в дивизионе. Отлично защищается от тейкдаунов (80%), но пока не сталкивался с топовыми грэпплерами.

Молодость и высокий темп его главные козыри.

Статистика для ставок

Ройвал выиграл 3 раза за последние 4 боя

Ван выиграл 5 из последних шести боев, причем 4 досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом Брэндона Ройвала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76, тогда как успех Вана оценивается в 2.13.

Прогноз: Ван более динамичный и точный ударник, а его защита от борьбы может нейтрализовать главное оружие Ройвала. Амеркианец опасен в партере, но, если бой останется в стойке, Джон сможет перебить его за счет темпа и точности.

Ставка: Победа Джоша Вана за 2.13.