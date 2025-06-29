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    Джош Ван станет следующим претендентом на титул UFC?

    Ройвал — Ван. Ставка (к. 2.13) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ройвал — Ван
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    Брэндон Ройвал
    В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится поединок Брэндона Ройвала и Джошуа Вана в наилегчайшем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Ройвал — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Брэндон Ройвал

    Турнирное положение: Ройвал ныне первый номер в рейтинге UFC наилегчайшего веса, а также бывший претендент на титул. Один из самых опасных грэпплеров дивизиона, регулярно сражающийся с топовыми соперниками.

    Последние бои: В прошлом бою американец победил Татсуру Тайру раздельным решением. До этого выиграл у Брэндона Морено тем же методом, но проиграл Александре Пантоже в титульном бою единогласным решением. Также в активе Ройвала победы нокаутом над Матеусом Николау и сабмишном над Мэттом Шнеллом.

    Состояние бойца: Ройвал универсал с акцентом на сабмишны в позиции лежа на спине, но его защита в стойке оставляет желать лучшего. Часто рискует, из-за чего пропускает много ударов. Несмотря на возраст (32 года), сохраняет высокий темп и опасен в партере.

    Джош Ван

    Турнирное положение: Ван восходящая звезда дивизиона, десятый номер в рейтинге UFC. Молодой проспект с пятью победами в промоушене, бывший чемпион Fury FC.

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    • Последние бои: В последнем бою Ван нокаутировал Бруно Силву. До этого одержал победы единогласным решением над Рэем Цуруем, Коди Дарденом и Эдгаром Чайресом. Единственное поражение за последние 5 боев — нокаут от Чарльза Джонсона.

    Состояние бойца: Ван агрессивный ударник с лучшим показателем ударов в минуту (8.2) в дивизионе. Отлично защищается от тейкдаунов (80%), но пока не сталкивался с топовыми грэпплерами.

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    Молодость и высокий темп его главные козыри.

    Статистика для ставок

    • Ройвал выиграл 3 раза за последние 4 боя

    • Ван выиграл 5 из последних шести боев, причем 4 досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом Брэндона Ройвала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76, тогда как успех Вана оценивается в 2.13.

    Прогноз: Ван более динамичный и точный ударник, а его защита от борьбы может нейтрализовать главное оружие Ройвала. Амеркианец опасен в партере, но, если бой останется в стойке, Джон сможет перебить его за счет темпа и точности.

    Ставка: Победа Джоша Вана за 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ройвал — Ван?

    Матч Ройвал — Ван состоится 29 июня 2025 года в 05:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ройвал — Ван?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Джоша Вана.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ройвал — Ван?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Джоша Вана» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ройвал — Ван?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ройвал — Ван?

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом Брэндона Ройвала. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76, тогда как успех Вана оценивается в 2.13.

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    Ройвал — Ван: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 29.06.202505:45. Джош Ван станет следующим претендентом на титул UFC?
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