Долгожданный бой Топурии с Оливейрой, четвертая защита титула Пантожи. Анонс карда UFC 317

29 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 317. В главном событии вечера Илия Топурия подерется за вакантный пояс в легком весе с Чарльзом Оливейрой

Бои предварительного карда

1. Нико Прайс подерется в полусреднем весе с Джейкобом Смитом

2. Джоната Диниз встретится в тяжелом весе с Элвином Хайнсом

3. Джексон Маквей сразится с Кристофером Ивертом в среднем весе

4. Терренс Маккинни в легком дивизионе подерется против Вячеслава Борщева

5. Вивиан Араухо встретится с Трейси Кортез в женском наилегчайшем весе

6. Хайдер Эмил сразится в полулегком весе с Хосе Дельгадо

7. Джек Херманссон подерется с Грегори Родригесом в среднем дивизионе

UFC 317 Обратный отсчет — Топурия vs Оливейра

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в легчайшем весе с участием Пэйтона Тэлботта и Филиппа Лимы. Оба бойца пока что не входят в топ-15, но котируются, как восходящие звезды дивизиона.

Каждый из них ранее потерпел скорее только лишь по одному поражению. У Пэйтона оно случилось совсем недавно, в январе этого года. Тогда американец неожиданно уступил единогласным решением ветерану Раони Барселосу.

Хотя до этого шел на серии из трех досрочных побед кряду в промоушене. Что касается Лимы, то его единственная неудача в ММА была за пределами UFC. В промоушене он дебютировал с досрочной победой над Мухаммаджоном Наимовым.

А в предыдущем поединке одолел единогласным решением Майлса Джонса. Шансы на победу в очном противостоянии есть у обоих бойцов. Для Тэлботта наилучший сценарий — все закончить в первом раунде, учитывая его проблемы с выносливостью. А вот Лима вполне способен затянуть визави глубокие воды и выиграть бой решением.

Далее состоится поединок в легком дивизионе с участием Бенеила Дариуша и Ренато Мойкано. Бойцы сейчас располагаются на девятой и 11-й позициях в рейтинге. Изначально должен был состояться еще в январе этого года.

Но тогда Арман Царукян провалил взвешивание и Мойкано пришлось в срочном порядке страховать его, выходя на замену против Ислама Махачева. Стать новым чемпионом бразильцу не удалось — он уступил сабмишном уже в первом раунде.

Зато до этого он шел на серии из пяти выигранных поединков кряду. Причем 2 последние победы были добыты досрочно соперниками из топ-15: Бенуа Сен-Дени и Джэлином Тернером. Дариуш в последний раз дрался еще в конце 2023 года.

Бенеил идет на серии из двух досрочных поражений в первом раунде. Его поэтапно нокаутировали Чарльз Оливейра и Арман Царукян. В связи с таким долгим простоем и и не самыми лучшими кондициями есть вопросы к готовности Дариуша продолжать выступать на топ-уровне.

Ренато Мойкано (слева) globallookpress.com

Очередной поединок основного карда пройдет в рамках наилегчайшего веса и он будет носить статус претендентского. В октагоне сойдутся лидер рейтинга Брэндон Ройвал и и восходящая звезда дивизиона Джош Ван, располагающийся на 12-й строчке.

Изначально в этой встрече должен был драться Манель Кап. Однако по непонятным причинам он снялся с поединка и Джош согласился выйти на коротком уведомлении. К слову, дрался совсем недавно — всего 3 недели назад.

Тогда Ван одолел нокаутом Бруно Силву, продлив свою серию до четырех викторий подряд. При этом за 2 года выступлений в промоушене у американца 7 выигрышей и лишь одно поражение. Но и соперник тоже пребывает в очень хорошей форме.

В шести предыдущих встречах Брэндон уступил лишь однажды — проиграл единогласным решением в титульном противостоянии Александре Пантоже. И после этого он удачно защитил свою первую строчку в рейтинге, побив Морено и Таиру. Так что легкой прогулки у Вана в данном поединке точно не будет.

Пантожа и Топурия намерены выйти из клетки с поясами

Александре Пантожа (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера действующий чемпион наилегчайшего дивизиона Александре Пантожа проведет четвертую защиту титула против Кая Кара-Франса. Ранее в предыдущем поединке обладатель пояса без проблем разобрал Кая Асакуру, выиграв сабмишном.

До этого также остановил Стива Эрцега и Брендана Ройвала. Пантожа очень волевой боец, который никогда не сдается и всегда идет вперед даже в проигрышной ситуации. Неплохо прессингует в стойке, но гораздо удачней действует на канвасе.

Переводит соперников не просто чтобы залеживать их на канвасе, а финишировать в партере. Арсенал приемов в борьбе довольно внушительный, и об этом говорят 10 побед сабмишнами в профессиональной карьере.

Кай Кара-Франц подходит к этой встрече только после одной победы. Нынешний четвертый номер рейтинга в предыдущем поединке нокаутировал в первом раунде Стива Эрцега. Новозеландец довольно тяжело бьет.

Правда, и сам горазд падать в нокауты. Именно так случилось в его противостоянии с Брэндоном Морено за временный титул. На дистанции в 6 поединков 4 победы т 2 поражения. Перебить Пантожу по очкам задача для него довольно трудная. Но вот отправить соперника на настил одним ударом у Кара-Франс шанс есть всегда.

В главном событии вечера состоится поединок за вакантный титул в легком весе с участием Илии Топурии и Чарльза Оливейры. Данные бойцы точно не нуждаются в представлении. Топурия еще недавно был чемпионом в полулегком дивизионе.

«Эль-Матадор» катком прошелся по весовой категории до 66 кг и без особых проблем нокаутировал двух легенд дивизиона Макса Холлоуэя и Александра Волкановски. Грузин обладает невероятно устрашающим ударом. Бьет слабее, чем парни из полусреднего дивизиона.

При этом обладает очень хорошей защитой от борьбы. В последних четырех боях его на канвас сумел перевести только Брайс Митчелл. Топурия в своей карьере не потерпел ни единого поражения, выиграв все 16 боев. А вот Оливейра в последнее время уже не радует стабильностью.

За 4 предыдущих встречи он дважды проиграл и дважды выиграл. Досрочно уступил Исламу Махачеву и раздельным решением потерпел поражение Армана Царукяна. «Дю Бронкс» рекордсмен по количеству сабмишнов — у него аж целых 20 побед удушающими и болевыми.

Но когда против бразильца в клетке стоит хороший боец с внушительной базой борьбы его джиу-джитсу не работает. В связи с этим, возможность поймать Топурию на сабмишн сводится к нулю. Но а в стойке у Илии огромное преимущество над Чарльзом, чем он постарается воспользоваться сполна.