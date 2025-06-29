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    Топурия оправит Оливейру в нокаут и станет чемпионом?

    Топурия — Оливейра. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Топурия — Оливейра
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    Илия Топурия
    В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится титульный поединок Илии Топурии и Чарльза Оливейры в легком весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Топурия — Оливейра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Илия Топурия

    Турнирное положение: Восходящая UFC, бывший чемпион промоушена в полулегком весе с одной защитой в активе. На данный момент не проиграл ни разу за карьеру.

    Последние бои: Грузино-испанский боец подходит к этому бою на серии из пяти впечатляющих побед. В предыдущем поединке он нокаутировал Макса Холлоуэя. До этого Топурия также нокаутом одолел Александра Волкановски. Еще раньше победил Джоша Эмметта единогласным решением судей, Брайса Митчелла сабмишеном и Джая Херберта досрочно.

    Состояние бойца: Топурия находится, вероятно, на пике своей формы. Он отличается невероятной силой ударов, выносливостью и тактической грамотностью. Его умение читать оппонента и контратаковать является ключевым преимуществом. Проблем с кардио или мотивацией у него не наблюдается.

    Чарльз Оливейра

    Турнирное положение: Бывший чемпион UFC в легком весе, легенда промоушена, рекордсмен лиги по числу досрочных побед сабмишнами. Ныне занимает вторую строчку в рейтинге.

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    • Последние бои: Бразилец выиграл свой последний бой единогласным решением судей против Майкла Чендлера. Однако до этого Оливейра потерпел поражение решением судей от Армана Царукяна. Выиграл нокаутом у Дариуша, но еще раньше уступил сабмишном Исламу Махачева. Победа над Джастином Гейджи случилась до поражения от россиянина.

    Состояние бойца: Оливейра сохраняет опасность, особенно в партере, где его джиу-джитсу наивысшего уровня остается грозным оружием. Однако его защита от ударов оставляет желать лучшего, он часто пропускает удары в разменах.

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    Возраст (35 лет) и серия тяжелых боев, возможно, сказались на его скорости и способности восстанавливаться после нокдаунов. Его привычка форсировать события и ввязываться в опасные обмены может сыграть против него.

    Статистика для ставок

    • Топурия одержал 16 побед в ММА подряд и не знает поражений

    • Оливейра проиграл два из своих последних четырех поединков в UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Илию Топурию. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. Коэффициент на успех Чарльза Оливейры составляет 4.40.

    Прогноз: Несмотря на легендарный статус Оливейры и его вечную опасность в партере, текущая форма и стилистика боя явно на стороне Топурии. Илия слишком силен, быстр и тактически подкован. Его ударная мощь, к слову, уже остановила таких монстров, как Волкановски и Холлоуэй. Ожидается, что он сможет пережить начальный прессинг бразильца, который, вероятно, попытается сразу пойти на перевод.

    Ставка: Победа Илии Топурии нокаутом за 1.70.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Топурия — Оливейра?

    Матч Топурия — Оливейра состоится 29 июня 2025 года в 07:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Топурия — Оливейра?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Илии Топурии нокаутом.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Топурия — Оливейра?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Илии Топурии нокаутом» с коэффициентом у букмекеров 1.70.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Топурия — Оливейра?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Топурия — Оливейра?

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Илию Топурию. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. Коэффициент на успех Чарльза Оливейры составляет 4.40.

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    Топурия — Оливейра: прогноз и ставка за 1.70, статистика, коэффициенты матча 29.06.202507:00. Топурия оправит Оливейру в нокаут и станет чемпионом?
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