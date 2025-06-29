Топурия — Оливейра. Ставка (к. 1.70) и прогноз на ММА, UFC 317, 29 июня 2025 года

В рамках турнира UFC 317 29 июня состоится титульный поединок Илии Топурии и Чарльза Оливейры в легком весе. Начало — 08:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Топурия — Оливейра, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Илия Топурия

Турнирное положение: Восходящая UFC, бывший чемпион промоушена в полулегком весе с одной защитой в активе. На данный момент не проиграл ни разу за карьеру.

Последние бои: Грузино-испанский боец подходит к этому бою на серии из пяти впечатляющих побед. В предыдущем поединке он нокаутировал Макса Холлоуэя. До этого Топурия также нокаутом одолел Александра Волкановски. Еще раньше победил Джоша Эмметта единогласным решением судей, Брайса Митчелла сабмишеном и Джая Херберта досрочно.

Состояние бойца: Топурия находится, вероятно, на пике своей формы. Он отличается невероятной силой ударов, выносливостью и тактической грамотностью. Его умение читать оппонента и контратаковать является ключевым преимуществом. Проблем с кардио или мотивацией у него не наблюдается.

Чарльз Оливейра

Турнирное положение: Бывший чемпион UFC в легком весе, легенда промоушена, рекордсмен лиги по числу досрочных побед сабмишнами. Ныне занимает вторую строчку в рейтинге.

Последние бои: Бразилец выиграл свой последний бой единогласным решением судей против Майкла Чендлера. Однако до этого Оливейра потерпел поражение решением судей от Армана Царукяна. Выиграл нокаутом у Дариуша, но еще раньше уступил сабмишном Исламу Махачева. Победа над Джастином Гейджи случилась до поражения от россиянина.

Состояние бойца: Оливейра сохраняет опасность, особенно в партере, где его джиу-джитсу наивысшего уровня остается грозным оружием. Однако его защита от ударов оставляет желать лучшего, он часто пропускает удары в разменах.

Возраст (35 лет) и серия тяжелых боев, возможно, сказались на его скорости и способности восстанавливаться после нокдаунов. Его привычка форсировать события и ввязываться в опасные обмены может сыграть против него.

Статистика для ставок

Топурия одержал 16 побед в ММА подряд и не знает поражений

Оливейра проиграл два из своих последних четырех поединков в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры видят фаворитом Илию Топурию. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22. Коэффициент на успех Чарльза Оливейры составляет 4.40.

Прогноз: Несмотря на легендарный статус Оливейры и его вечную опасность в партере, текущая форма и стилистика боя явно на стороне Топурии. Илия слишком силен, быстр и тактически подкован. Его ударная мощь, к слову, уже остановила таких монстров, как Волкановски и Холлоуэй. Ожидается, что он сможет пережить начальный прессинг бразильца, который, вероятно, попытается сразу пойти на перевод.

Ставка: Победа Илии Топурии нокаутом за 1.70.