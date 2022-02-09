Прямо в сердце. Камила Валиева в центре допингового скандала на ОИ-2022

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 могут пересмотреть из-за возможного положительного допинг-теста российской спортсменки. Рассказываем об очередном допинговом скандале, в который вляпались наши атлеты.

Что случилось?

В понедельник, 7 февраля, сборная России, точнее команда Олимпийского комитета России (ОКР), выиграла командный турнир в фигурном катании на Олимпиаде в Пекине, а команды США и Японии заняли второе и третье места соответственно.

За Россию в командном турнире выступали одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Церемония награждения призеров командного турнира должна была состояться 8 февраля в 9 часов вечера по местному времени, но по неизвестным причинам была отложена. Официальная причина — юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU) по одному из медалистов.

Постепенно начали просачиваться слухи — сначала о положительном тесте на ковид в российской команде, потом о сомнительном тесте на наркотики. Наконец кто-то догадался перевести правильно идиому dgug tes и стало ясно, что речь идет о допинге.

Имя спортсмена не сообщали, но слухи утверждали, что проблема — у девушки, что сразу вдвое сократило круг подозреваемых.

Наконец, портал Inside the Games выкатил свой инсайд, который расставил все по своим местам — речь действительно о допинге, запрещенный препарат был обнаружен в пробе российской одиночницы Камилы Валиевой, идеально откатавшей обе программы в «команднике» и во многом втащившей нашу команду на первое место.

Камила Валиева globallookpress.com

Стало ясно и то, почему организаторы отмалчивались — Камиле всего 15 лет, а по правилам Всемирного антидопингового кодекса спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил не достигла шестнадцатилетнего возраста, является «Защищенным лицом» и не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил.

То есть, личность Валиевой, даже если именно она виновна в нарушении антидопинговых правил, нельзя было раскрывать официальным лицам — в отличие от журналистов, которые тут же бросились раскапывать подробности.

Декабрьская проба

Вскоре из разрозненных сообщений СМИ стала складываться общая картина. Допинг-проба, в которой обнаружился запрещенный препарат , была сдана Валиевой в декабре прошлого года — предположительно перед чемпионатом России, на котором спортсменки отбирались на Олимпиаду.

Вещество в пробе было найдено в микро-дозе — это препарат, который, как подчеркивает целый ряд СМИ, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

Стало известно и название препарата — триметазидин. Это лекарство повышает толерантность к физической нагрузке у пациентов с ишемической болезнью сердца.

В европейские и американские рекомендации по лечению ИБС не входит, так как не имеет серьезной доказательной базы, но в РФ активно навязывается врачам. Короче говоря, очередной мельдоний.

Никита Карлицкий Спортивный врач Триметазидин является запрещенным. Это как мельдоний. Он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок. Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг-пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас — это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить. Пробы хранятся до 10 лет. Этот препарат может быть разрешен. Для этого нужно получить терапевтическое исключение и ввести в систему Adams данные о его использовании. Когда у WADA есть сомнения, они не должны про это сообщать.

При этом, триметазидин входит в число запрещенных препаратов с 2014 года , более того — сборная России уже имеет неприятный опыт с этим лекарством.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане именно триметазидин был обнаружен в пробе нашей бобслеистки Надежды Сергеевой, что привело к 8-месячной дисквалификации.

И это уже после того, как было доказано что он оказался в организме спортсменки без ее ведома, иначе дисквалификация составляла бы 2 года.

Большинство спортивных врачей сходятся на том, что инцидент с Валиевой — это не умышленное употребление запрещенного препарата, а глупость и оплошность кого-то из окружения спортсменки , либо даже — загрязненное спортивное питание.

Валентин Беляевский Спортивный врач Я могу представить, как это происходит: кардиолог при углубленном медицинском обследовании находит, например, спортивную брадикардию. Она есть у всех спортсменов — это, по сути, низкий пульс. Испугавшись низкого пульса, он назначает кардиопротекторы — на всякий случай. Можно сказать, это витаминка для сердца. Но он в запрещенном списке, он ловится. Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил.

Возникает закономерный вопрос — почему о положительной пробе стало известно только сейчас, если сдана и проверена она была в декабре?

Работники федеральных СМИ и прочие патриотически настроенные граждане уже нашли в этом заговор, направленные на подрыв положения России в мировом фигурном катании в целом и на Пекинской Олимпиаде в частности. Однако не все так просто.

Вещество, скорее всего, применялось давно, и прошел достаточно большой период для вывода. Обнаруживают метаболиты вещества, а не его само. Так вот, мог пройти большой период — собственно, поэтому и малая доза. У метаболитов разные сроки обнаружения. И заборы бывают разные. Мочу могли взять в декабре, пробу А посмотрели сразу, а пробу Б сейчас. Как вариант. Могло быть, что посмотрели пробу А сразу, а данные дошли сейчас. Теоретически возможно, но маловероятно. Пробу Б могут смотреть через месяц-два. Если проба А была положительная, то пришлось смотреть пробу Б — и теперь это обнародовали. По своему опыту знаю, что не всегда антидопинговый комитет, который занимается заборами проб в стране, обнародует информацию. Спортсмен узнает об этом сразу, а пресса нет. Если пресса узнала что-то сейчас, то это не значит, что спортсмен не знал раньше. Про положительную пробу спортсмен узнает через 10-14 дней, потом дают время предоставить объяснения — начинается работа, переписка, возможно, найм адвокатов. Переписка может занимать месяц-два, вскрывается проба Б. Это внутренние разбирательства. Спортивный врач Валентин Беляевский

Что грозит Валиевой и сборной России?

По информации Inside the Games в настоящее время несколько групп юристов работают над сложным делом, что, как ожидается, продлится до четверга, 10 февраля, прежде чем будет вынесено заключение.

Если Валиева будет наказана, то, вероятно, намного менее сурово, чем если бы она была старше 16 лет.

Роль, которую в этом нарушении сыграло ее окружение, станет предметом пристального внимания — возможно спортсменка не знала, что она принимает, получив препарат от доверенных лиц или своего медицинского штаба.

Из-за возраста фигуристки решается мера пресечения, так как она является недееспособным спортсменом.

Также отмечалось, что препарат, который был найден, не является стимулирующим и улучшающим результаты, что дает еще больше поводов для размышлений и юридических консультаций.

Артем Пацев Спортивный юрист Валиева несовершеннолетняя? Все положения о допинге действуют. Вопрос только в том, каким образом назначается наказание. Это зависит от того, когда вещество было обнаружено и какое именно. С несовершеннолетними со стороны международных правил более лояльный подход. Если брать крупными мазками, то в целом он такой же, как и у других спортсменов. Мягкий, но не отменен вообще. Очень много факторов, которые влияют на наказание. Проба в рамках Олимпиады или нет, что за вещество обнаружено, какая категория из запрещенного списка. У МОК нет полномочий дисквалифицировать или что-то определять, если проба бралась не в период Олимпийских игр.

Издание «Спорт-Экспресс» сначала рубануло сплеча, заявив, что Валиева будет отстранена от соревнований и не допущена до личного турнира одиночниц, где она является главной претенденткой на олимпийское золото.

Кроме того, сборную ОКР, якобы, собирались практически гарантировано лишить золотых медалей командного турнира — оно ушло бы американцам.

Впрочем, немного погодя издание признало, что их информация не подтвердилась — пока об отстранении Валиевой и лишении команды медалей речь не идет.

Камила Валиева globallookpress.com

Тем не менее, если российской команде потребуется замена фигуристки в личном турнире, то, по правилам, она может быть произведена не позднее одного часа до начала жеребьёвки.

Для женского турнира в одиночном катании жеребьёвка начинается 13 февраля в 10:30 по местному времени, то есть дедлайн замены наступит в 9:30 (4:30 по московскому времени). Короткая программа у женщин — 15 февраля.

Напомним, первая запасная сборной России — Елизавета Туктамышева, которая до отправления в Пекин и после прилёта должна будет ещё сдать отрицательные тесты на коронавирус.

Слухи о допинге в «Хрустальном»

Ранее о допинге в группе Этери Тутберидзе говорил американский журналист Дейв Лиз в одном из выпусков своего подкаста, удивляясь разнице выступлений фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Тогда обе спортсменки довольно слабо и с падениями откатали короткую программу, но мощно выступили в произвольной, после чего Трусова завоевала серебро, а Щербакова — бронзу.

Я не знаю, что принимали эти девушки в произвольной программе, но посмотрите короткую программу. Слабое катание Щербаковой и Трусовой бросалась в глаза. Этери (Тутберидзе) знает, как достичь хорошего выступления в произвольной программе. В прошлом году мы уже видели, как у них происходит прогресс между короткой и произвольной. В этот раз было то же самое. Я не знаю, что делал врач Шветский, но он был там весь уик-энд. Заметно, что у Трусовой в произвольной программе появилось гораздо больше энергии, чего не было в короткой. У Щербаковой в прошлом году было много энергии в произвольной, а в короткой она просто умирала. Это очень необычно, когда тебе так плохо в один день, а на следующий ты выглядишь потрясающе. Лекарства от кашля, которые они приняли, были отличными. Они прекрасно помогли Анне в прошлом году. Дейв Лиз

Уже после новости о положительной допинг-пробе Валиевой, Лиз намекнул, что она не одна принимала эти препараты.

Когда я слышал, что они употребляют препараты от сердца на чемпионате России-2021, я слышал имена двух фигуристов. И вот одна из них как раз сдала положительную пробу. Вы реально думаете, что это только одна Валиева, несовершеннолетняя спортсменка? Или она единственная, кто попался? К сожалению, юные спортсмены часто становятся жертвами испорченных взрослых. Карьера и жизнь спортсменки уничтожены действиями других. Камила Валиева — жертва. Дейв Лиз

Не будем забывать и о том, как в 2019 году 13-летняя на тот момент одиночница Анастасия Шаботова отвечая на вопросы в соцсетях неожиданно заявила, что в школе «Хрустальный» у Этери Тутберидзе «пьют правильный допинг».

«Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют», — сказала Шаботова в прямом эфире инстаграма.

Был большой скандал, на девушку единым фронтом пошли как фанаты российских фигуристок, так и представители «Хрустального».

В итоге родители и тренер фигуристки заявили, что ее неправильно поняли, а потом она от греха подальше сменила спортивное гражданство и выступает в Пекине за Украину.

Что дальше?

Официальной информации от МОК придется ждать как минимум до утра 10 февраля.

Тем временем всех российских спортсменов на Олимпиаде попросили тщательнее заполнять данные в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS), где атлеты должны указывать свое местоположение и загружать все необходимые документы.