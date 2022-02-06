Камила Валиева в короткой программе командного турнира Пекина-2022
Россиянка Камила Валиева выиграла короткую программу командного первенства фигуристов на Олимпиаде-2022. Валиева получила оценку 90.18 баллов, что позволило России выйти на текущее первое место командного зачета
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