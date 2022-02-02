В Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?

В пятницу, 4 февраля, состоится церемония открытия Олимпийских Игр 2022 года в Пекине, знаменующая официальный старт главного турнира зимы. Всего на Олимпиаде в Пекине разыграют 109 комплектов в 15 видах спорта. Это на 7 больше, чем в Пхенчхане-2018, и на 11 больше, чем в Сочи-2014. Рассказываем, кто главный фаворит Игр и в каких видах на золотые медали будут претендовать россияне.

Хотя официальный отсчет Олимпиады начинается церемонией Открытия и заканчивается Закрытием, соревнования стартуют раньше — 2-го февраля.

В «минус второй» и «минус первый день» (2 и 3 февраля) начинаются квалификации в керлинге, женском хоккее и фристайле в дисциплине могул.

Соревнования пройдут не только в столице Китая. Спортивные объекты Яньцина (район в 75 км к северо-западу от центра Пекина) примут горнолыжные соревнования, бобслей, скелетон и санный спорт.

На лыжном курорте Чжанцзякоу (180 км к северо-западу от Пекина) состоятся старты по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

The National Cross-Country Skiing Center and the National Biathlon Center are among the competition venues in the Zhangjiakou competition area of the #Beijing2022 #WinterOlympics. At present, most of the main projects have been completed. pic.twitter.com/2zmXigpjH1 — Discover Beijing (@BeijingDiscover) March 23, 2021

Всего на Олимпиаде представлено 15 видов: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

На Олимпийских играх в Пекине не будет представлено новых видов спорта, но дебютирует семь новых дисциплин, большинство из которых нацелены на соблюдение гендерного равенства:

бобслей: монобоб, женщины;

фристайл: биг-эйр, мужчины и женщины;

фристайл: акробатика, смешанные соревнования;

прыжки на лыжах с трамплина: смешанные соревнования;

сноуборд-кросс: смешанные соревнования;

шорт-трек: смешанная эстафета.

На Играх-2018 в Корее россияне завоевали всего 17 наград — две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. На Олимпиаде в Пекине глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков надеется удвоить это число.

Функционер выразил надежду на то, что сборная России будет бороться за место в тройке медального зачета и завоюет примерно 30 наград , хотя признал, что пандемия коронавируса может внести свои коррективы.

И действительно, уже несколько спортсменов, которые могли претендовать на медали, не поехали в Пекин из-за положительных тестов на ковид.

Что же касается нашего прогноза, то мы его не меняем: мы готовы побороться за 30 медалей. Мы сможем вести борьбу за место в ведущей тройке. Но теперь уже не всё от нас зависит, есть форс-мажорные обстоятельства. Мы обращаем внимание на различные прогнозы, однако формируем мнение на основе своих аналитических данных, у нас существует своя методика. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, чтобы все смогли принять участие в соревнованиях. Кубертен говорил: само участие в Играх уже является победой, это сейчас звучит по-новому. Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали/ Станислав Поздняков

С Поздняковым согласна американская компания Gracenote, специализирующаяся на обработке данных и статистике. Перед каждой Олимпиадой она делает прогнозы на количество медалей ведущих сборных мира, опираясь на результаты турниров, которые прошли после предыдущих Игр.

В Gracenote предсказывают, что сборная сборная России возьмет в Пекине 32 медали, 11 из которых будут золотыми. Главным фаворитом зимних игр будет Норвегия — ей предрекают 45 медалей, половина из которых (22) будет золотыми.

За место в тройке поборется Германия, едва не выигравшая медальный зачет Пхенчхана-2018. В Пекине результаты немцев будут не столь блестящими — аналитики предрекают им 25 медалей, зато 12 из них — золотые.

У США и Канады прогнозы поскромнее — по 22 медали, из которых у американцев будут золотыми семь, а у канадцев — шесть.

Медальный прогноз на ОИ-2022 Gracenoat

В каких же видах спорта и дисциплинах российские атлеты будут претендовать на медали?

Фигурное катание

Главные поставщики золота на зимних играх — российские фигуристы. При самом удачном раскладе можно рассчитывать на 9 медалей — 4 золота, 3 серебра, 2 бронзы.

Золото можно брать в женском одиночном катании (тут можно забрать весь комплект), парном катании и танцах на льду, где у нас есть по две сильных пары, и в командном турнире.

Камила Валиева и Анна Щербакова — действующие чемпионки Европы и мира. Александр Галлямов и Анастасия Мишина — действующие чемпионы Европы и мира. Виктория Синицина и Никита Кацалапов — действующие чемпионы Европы и мира.

От мужчин олимпийского золота в личных соревнованиях мы уже давно не ждем, там царят Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, но Марк Кондратюк может побороться за медаль, хотя хореограф Илья Авербух считает, что наш максимум — борьба за пятерку.

Более реалистичным выглядит такой прогноз: 2 золота, 4 серебра, 1 бронза.

В танцах на льду могут огорчить нас французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, кроме того за медали попытаются побороться американцы Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью, и канадцы Пайпер Гиллес / Поль Пуарье, да и действующие чемпионы США Мэдисон Чок с Эваном Бейтсом.

В парах россиянам борьбу за золото могут навязать хозяева турнира Суй Вэньцзин и Хань Цун — серебряные призеры Игр 2018 года, двукратные чемпионы мира, 6-кратные победители Чемпионата четырех континентов.

Все прогнозы на спорт

И даже девушкам нельзя расслабляться, особенно после небеспроблемного чемпионата Европы — условная японка Каори Сакамото может смешать все карты, особенно если учесть, что судейство будет не таким благосклонным как на чемпионатах России лили Европы.

Лыжные гонки

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены должны завоевать одну золотую, одну-две серебряные и одну-две бронзовые медали .

У россиян главной звездой является Александр Большунов — на Играх в Пхенчхане он взял три серебра и бронзу.

Большунов первым из россиян завоевал Кубок мира (причем дважды), выиграл на сложнейшей многодневке «Тур де Ски», собрал 8 медалей ЧМ, включая золото в скиатлоне год назад. Самое время побороться за олимпийское золото.

Компанию ему составит двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Прошлый сезон у него почти вылетел из-за коронавируса, зато в этом году россиянин выдал впечатляющий старт Кубка мира — три личных подиума и яркая битва с Йоханнесом Клэбо в эстафете.

Если залечит микротравму Александр Терентьев, у него есть хорошие шансы на медали вплоть до золота в командном спринте.

У женщин за медали будет бороться Наталья Непряева, в активе которой бронза Олимпиады-2018, серебряная (2021) и бронзовые медали чемпионата мира (2019), а также первая для россиянок победа в «Тур Де Ски». Вместе с Юлией Ступак она может побороться за медаль и в командном спринте.

Главным фаворитом лыжных гонок считают норвежца Йоханнеса Клэбо — американские аналитики пророчат ему медали во всех дисциплинах, четыре из которых будут золотыми.

Много ждали и от Симена Крюгера, который привез с ОИ-2018 два золота и серебро, но перед Играми в Пекине он сдал положительный тест на коронавирус и вряд ли выступит на турнире.

У женщин нужно следить за 33-летней норвежкой Терезой Йохауг, на счету которой 14 золотых медалей чемпионатов мира, титул чемпионки ОИ-2010 и две награды ОИ-2014.

Отбыв полуторагодичную дисквалификацию, она абсолютный фаворит во всех дистанционных гонках у женщин. Отметим также шведок Фриду Карлсон и Эббу Андерсон.

Биатлон

В биатлоне СБР рассчитывает на две медали, одна из которых золотая . Главная надежда россиян на Александра Логинова, Эдуарда Латыпова и Кристину Резцову. Логинов уже 4 сезона подряд одерживает хотя бы по одной победе на этапах, а на трех ЧМ олимпийского цикла непременно брал медали.

У переболевшего коронавирусом перед ОИ Латыпова два серебра в декабре, и до болезни он держался 5-м в Кубке мира. Ну а Резцова принесла женской команде первую личную медаль за два года.

Фавориты биатлонного турнира снова звездные норвежцы — Йоханнес Бе, в активе которого золото и два серебра Олимпиады-2018, Стурла Холм Легрейд и Тарьей Бё. Не забудем и про шведа Себастьяна Самуэльссона, на счету которого золото и серебро ОИ-2018.

У женщин за медали будут бороться норвежки Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн, шведки Эльвира Оберг и Ханна Оберг, француженки Анаис Шевалье-Буше и Жюлья Симон, австрийка Лиза Тереза Хаузер.

Конькобежный спорт/шорт-трек

В конькобежном спорте разыграют 14 комплектов наград, но в этом виде спорта царят спортсмены из Нидерландов — один только Свен Крамер выиграл три олимпийских золота на дистанции 5000 м.

А есть еще Ирен Вюст, Ирен Схаутен, Антуанетта де Йонг. Конкуренцию им составят спортсмены из Канады ( Изабель Вайдеманн ) и Японии ( Михо Такаги и Аяно Сато).

У россиян есть отошедший в последнее время в тень восьмикратный чемпион мира Павел Кулижников, для которого этого будет первая олимпиада — Сочи-2014 он пропустил из-за дисквалификации, а в Пхенчхан-2018 его не пригласил МОК.

Призерка ОИ-2014 Ольга Фаткуллина переболела коронавирусом и, похоже, сама не рассчитывает на медали, чемпионка мира Наталья Воронина тоже в последнее время отошла в тень. Надеемся на чемпионку мира в спринте Ангелину Голикову.

В шорт-треке уже нет причин надеяться повторить сочинский успех — у мужчин на слуху только Семен Елистратов, а у женщин в тени даже Софья Просвирнова. Так что новая дисциплина — смешанная эстафета на 2000 метров, это наш единственный шанс зацепиться за медали .

Фаворитом в этом виде спорта будет команда Китая, которая побила рекорд в этом виде в октябре прошлого года в рамках олимпийских тестовых соревнований. Остальные фавориты тоже привычные — Корея, Нидерланды и Япония.

Сноуборд/ фристайл

В этих видах будет разыграно очень много комплектов медалей — 11 и 13 соответственно. Россия рассчитывает на 1 «золото», 1 «серебро» и 1 «бронзу» .

У сноубордистов надеемся на Дмитрия Логинова, на счету которого три золота ЧМ в последние годы и топ-3 общего зачета Кубка Мира в этом сезоне.

Двукратный чемпион ОИ-2014 Вик Уайлд отошел в тень после триуи=мфа в Сочи, но в последний год начал возвращаться к былым вершинам.

Смешанный турнир лыжников-акробатов, дебютирующий на ОИ-2022 тоже может принести медали. На чемпионате мира — 2021 Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров стали первыми.

Да и на других стартах фристайлисты выступают стабильно, оказываясь на подиуме. В биг-эйре у России тоже есть чемпионка мира 2021 года — Анастасия Таталина.

Во фристайле стоит обратить на 18-летнюю китаянку американского происхождения Эйлин Гу, которая в 2020 году выиграла два золота на Юношеских Олимпийских играх в Лозанне — в биг-эйре и хафпайпе.

Бобслей/скелетон/санный спорт

Ковид серьезно ударил по скелетонистам и бослеистами. Последним, похоже, придется смешивать два экипажа, потрепанных болезнью, чтобы получить один боеспособный, но о борьбе за медали речь конечно не идет.

Скелетонисты потеряли призера Олимпиады-2018 Никиту Трегубова, которого заменил юниор, не выступавший даже на Кубке мира.

Впрочем, в строю чемпион мира, двукратный чемпион Европы и двукратный обладатель Кубка мира Александр Третьяков. Ветеран-скелетонист выигрывал бронзу Ванкувера-2010 и золото Сочи-2014.

Саночники делают ставку на Романа Репилова, который горит желанием взять реванш за неудачу на ОИ-2018. В его активе два выигранных Кубка мира и три золота чемпионатов мира. Конкуренцию ему составит именитый латыш Мартин Дукурс.

Хоккей/керлинг

Мужская сборная России по хоккею летит в Пекин защищать титул олимпийских чемпионов, и, учитывая что на этих играх снова не будет игроков из НХЛ, имеет все шансы на успех.

Впрочем, не будем забывать, что в Пхенчхане российская команда едва не проиграла финал сборной Германии, лишь на последней минуте переведя встречу в овертайм. Так что олимпийское золото нашим парням никто не гарантировал.

В керлинге россияне остались без смешанной пары, не прошедшей олимпийскую квалификацию. Россияне в Пекине выступают двумя командами — мужской Сергея Глухова и женской Алины Ковалевой.

И впервые за долгое время обе наши сборные имеют реальные шансы на медали. В мужском турнире главный фаворит — шведы, у женщин россиянкам будут противостоять Швейцария, Швеция, Канада.