В Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?

Хотя официальный отсчет Олимпиады начинается церемонией Открытия и заканчивается Закрытием, соревнования стартуют раньше — 2-го февраля.

В «минус второй» и «минус первый день» (2 и 3 февраля) начинаются квалификации в керлинге, женском хоккее и фристайле в дисциплине могул.

Соревнования пройдут не только в столице Китая. Спортивные объекты Яньцина (район в 75 км к северо-западу от центра Пекина) примут горнолыжные соревнования, бобслей, скелетон и санный спорт.

На лыжном курорте Чжанцзякоу (180 км к северо-западу от Пекина) состоятся старты по лыжным гонкам, лыжному двоеборью, биатлону, прыжкам с трамплина и фристайлу.

The National Cross-Country Skiing Center and the National Biathlon Center are among the competition venues in the Zhangjiakou competition area of the #Beijing2022 #WinterOlympics. At present, most of the main projects have been completed. pic.twitter.com/2zmXigpjH1