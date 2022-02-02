Созывы местного уровня, ковидные трудности и отсутствие звезд НХЛ. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?

Спорный состав России
Пожалуй, главным поводом для волнения среди наших фанатов справедливо можно назвать состав спортсменов, призванных защищать золото, добытое в Пхенчхане. К сожалению, в финальном ростере хватает ребят, приглашенных в команду не по спортивному принципу. В частности, народ напрягает тот факт, что в состав России больше остальных вклинились представители ЦСКА, а второй в гонке бомбардиров КХЛ Андрей Кузьменко (53 очка) удостоился лишь резерва вместе с динамовцем Галиевым и «юлаевцем» Кадейкиным.
⚡️Объявлен состав на Олимпийские игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 23, 2022
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📍Первый матч на турнире в Пекине наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/F0t7MGWDEo
С сомнительным составом, сырым тренерским штабом и без НХЛ-банды
Финляндия будет претендентом на золото?
За последние годы финская сборная сколотила мощную бригаду, которая в 2019 затащила чемпионат мира, а в 2021 стала серебряным призером этого же турнира. В Пекин коуч Юкка Ялонен везет состав примерно тот, с которым он брал медали на мировом первенстве.
Разумеется, в ростере Суоми большая часть хоккеистов выступает в КХЛ (18), пятеро из них играют за «Йокерит», идущий в регулярке на 3-м месте на Западе с одним из лучших показателей по результативности. Сегодня Финляндия представляет собой крутую компашку ребят,
Чехия может стать командой-сенсацией?
На Олимпиаду-2022 Чехия привезла один из самых «старых» составов среди всех соперников — команде около 30 лет в среднем. Несмотря на возраст, создающий образ опытных бойцов,
🇨🇿 Brothers Hynek and Tomas Zohorna will join @narodnitym on their #Beijing2022 roster that features 7 returnees from the 2018 #Olympic team.— IIHF (@IIHFHockey) January 13, 2022
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Перебить потенциальный караул у своих ворот Чехия готова за счет серьезной атаки, которую Филип Пешан сформировал из лучших напов лиг Швеции, Швейцарии, Финляндии и, конечно же, КХЛ (3 форварда). Сам тренер и спортсмены Чехии скромно отнекиваются от статуса одного из кандидатов на бронзу и выше, однако на фоне других сборных у «львов» подобрался симпатичный состав, способный дойти хотя бы до матча за третье место.
Как дела у североамериканских гостей?
Без энхаэловцев Канада слепила состав из молодых ребят, которые выйдут на лед с парочкой ветеранов хоккея. В ростере «кленовых» жирным шрифтом можно выделить Эрика Стаала — олимпийского чемпиона Игр в Ванкувере, а среди топового молодняка — 19-летнего защитника Оуэна Пауэра, ставшего первым номером драфта НХЛ-2021 и форварда Мэйсона Мактавиша, оказавшегося третьим на драфте-2021. Первым выбором на воротах, скорее всего, окажется Девон Леви — лучший кипер прошлогоднего МЧМ, хотя нельзя исключать вероятности, что Канада сделает акцент на опыте и отдаст место в старте Эдварду Паскуале.
🇨🇦 From Mason McTavish to Eric Staal and everyone in between, check out the players that will represent @HockeyCanada in their quest for gold at #Beijing2022— IIHF (@IIHFHockey) January 25, 2022
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Помимо НХЛ-звезд
На фоне бойкота Игр со стороны НХЛ сборная США тихонько ушла в тень, а все потому что американцы собрали самую молодую на предстоящей Олимпиаде бригаду, состоящую практически из одних студентов. В финальный ростер Штатов попали сразу
From the NCAA to the EU, check out @usahockey's men's #Olympic roster 🇺🇸 #Beijing2022#RoadToBeijing pic.twitter.com/NMueqXPCwl— IIHF (@IIHFHockey) January 13, 2022
COVID-регламент Игр в Пекине
Главной проблемой предстоящей Олимпиады является коронавирус. Организаторы ОИ-2022 максимально ответственно подходят к вопросу эпидемиологической безопасности турнира. Хоккей не стал исключением.
На Играх в Пекине сборным в любой момент позволяется заменить хоккеистов, заболевших ковидом до начала или во время соревнований. При этом минимально допустимое число спортсменов, которых сборная должна выставить на игру —
Если по ходу группового раунда команда не сможет уложиться в установленный минимум — ей засчитают техническое поражение. На стадии плей-офф отмены матчей тоже не предвидится. В случае невозможности одной из сборных провести встречу, ее заменят на лучшую команду из предыдущей стадии.
Расклад сил в женском хоккее
В женском хоккее за золотые медали зарубятся сборные Канады и США.
Сборная Канады под руководством Тройа Райана приехала в Пекин в качестве чемпиона мира. При этом на сегодня «кленовые» имеют беспроигрышный стрик, дошедший до 12 матчей во всех турнирах. Что касается спортсменок из США, то им с Джоэлем Джонсоном во главе предстоит защита золота, захваченного в Пхенчхане.