Созывы местного уровня, ковидные трудности и отсутствие звезд НХЛ. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?

Пожалуй, главным поводом для волнения среди наших фанатов справедливо можно назвать состав спортсменов, призванных защищать золото, добытое в Пхенчхане. К сожалению, в финальном ростере хватает ребят, приглашенных в команду не по спортивному принципу. В частности, народ напрягает тот факт, что в состав России больше остальных вклинились представители ЦСКА, а второй в гонке бомбардиров КХЛ Андрей Кузьменко (53 очка) удостоился лишь резерва вместе с динамовцем Галиевым и «юлаевцем» Кадейкиным.

С сомнительным составом, сырым тренерским штабом и без НХЛ-банды сформированную российскую команду сложно считать топовой , однако у соперников на Играх в Пекине немало проблем, которые парни Алексея Жамнова при грамотном подходе обязаны обернуть в свою пользу. Как бы там ни было, Россию на Олимпиаде нужно рассматривать в качестве одного из основных претендентов на финал. Главное, чтобы ребята не поймали звезду раньше времени и не прожгли сверхмотивацию на старте турнира.

Олимпиада в Пекине — это очень ответственное мероприятие, это вызов для нас, испытание. В команде собраны все лучшие из клубов, будем защищать честь страны. Если потребуется, готов ехать в Китай в костюме космонавта, на любые жертвы готов ради Олимпиады, лишь бы доказать там игрой, что мы достойны победы. Арсений Грицюк

За последние годы финская сборная сколотила мощную бригаду, которая в 2019 затащила чемпионат мира, а в 2021 стала серебряным призером этого же турнира. В Пекин коуч Юкка Ялонен везет состав примерно тот, с которым он брал медали на мировом первенстве.

Разумеется, в ростере Суоми большая часть хоккеистов выступает в КХЛ (18), пятеро из них играют за «Йокерит», идущий в регулярке на 3-м месте на Западе с одним из лучших показателей по результативности. Сегодня Финляндия представляет собой крутую компашку ребят, отлично знающих свои роли на площадке . В распоряжении Ялонена хватает и топ-бомбардиров вроде Оямяки и ​​Аалтонена, знакомых нам по выступлениям за «Витязь», и трудяг по типу Линдбома из «Йокерита», ​​Охтамаа из «Карпят» либо Кемиляйнена из «Витязя», готовых выгрызать нужный для команды результат.

На Олимпиаду-2022 Чехия привезла один из самых «старых» составов среди всех соперников — команде около 30 лет в среднем. Несмотря на возраст, создающий образ опытных бойцов, у сборной откровенно слабая оборона в сравнении с остальными европейскими странами. В ростер Чехии вошли защитники «Спартака», «Нефтехимика», «Адмирала», «Йокерита» и «Оцеларжи».

🇨🇿 Brothers Hynek and Tomas Zohorna will join @narodnitym on their #Beijing2022 roster that features 7 returnees from the 2018 #Olympic team.

Перебить потенциальный караул у своих ворот Чехия готова за счет серьезной атаки, которую Филип Пешан сформировал из лучших напов лиг Швеции, Швейцарии, Финляндии и, конечно же, КХЛ (3 форварда). Сам тренер и спортсмены Чехии скромно отнекиваются от статуса одного из кандидатов на бронзу и выше, однако на фоне других сборных у «львов» подобрался симпатичный состав, способный дойти хотя бы до матча за третье место.

Без энхаэловцев Канада слепила состав из молодых ребят, которые выйдут на лед с парочкой ветеранов хоккея. В ростере «кленовых» жирным шрифтом можно выделить Эрика Стаала — олимпийского чемпиона Игр в Ванкувере, а среди топового молодняка — 19-летнего защитника Оуэна Пауэра, ставшего первым номером драфта НХЛ-2021 и форварда Мэйсона Мактавиша, оказавшегося третьим на драфте-2021. Первым выбором на воротах, скорее всего, окажется Девон Леви — лучший кипер прошлогоднего МЧМ, хотя нельзя исключать вероятности, что Канада сделает акцент на опыте и отдаст место в старте Эдварду Паскуале.

🇨🇦 From Mason McTavish to Eric Staal and everyone in between, check out the players that will represent @HockeyCanada in their quest for gold at #Beijing2022

#icehockey #hockey #Canada #olympics #roster @TeamCanada