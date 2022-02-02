Созывы местного уровня, ковидные трудности и отсутствие звезд НХЛ. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?

Безусловно, хоккей станет одним из самых просматриваемых событий на Олимпиаде-2022. Вот только в современных реалиях предстоящий замес за медали получится максимально непредсказуемым и проблематичным.

Спорный состав России

Алексей Жамнов fhr.ru

Пожалуй, главным поводом для волнения среди наших фанатов справедливо можно назвать состав спортсменов, призванных защищать золото, добытое в Пхенчхане. К сожалению, в финальном ростере хватает ребят, приглашенных в команду не по спортивному принципу. В частности, народ напрягает тот факт, что в состав России больше остальных вклинились представители ЦСКА, а второй в гонке бомбардиров КХЛ Андрей Кузьменко (53 очка) удостоился лишь резерва вместе с динамовцем Галиевым и «юлаевцем» Кадейкиным.

⚡️Объявлен состав на Олимпийские игры!

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📍Первый матч на турнире в Пекине наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/F0t7MGWDEo — Хоккей России (@russiahockey) January 23, 2022

С сомнительным составом, сырым тренерским штабом и без НХЛ-банды сформированную российскую команду сложно считать топовой , однако у соперников на Играх в Пекине немало проблем, которые парни Алексея Жамнова при грамотном подходе обязаны обернуть в свою пользу. Как бы там ни было, Россию на Олимпиаде нужно рассматривать в качестве одного из основных претендентов на финал. Главное, чтобы ребята не поймали звезду раньше времени и не прожгли сверхмотивацию на старте турнира.

Олимпиада в Пекине — это очень ответственное мероприятие, это вызов для нас, испытание. В команде собраны все лучшие из клубов, будем защищать честь страны. Если потребуется, готов ехать в Китай в костюме космонавта, на любые жертвы готов ради Олимпиады, лишь бы доказать там игрой, что мы достойны победы. Арсений Грицюк

Финляндия будет претендентом на золото?

Харри Песонен globallookpress.com

За последние годы финская сборная сколотила мощную бригаду, которая в 2019 затащила чемпионат мира, а в 2021 стала серебряным призером этого же турнира. В Пекин коуч Юкка Ялонен везет состав примерно тот, с которым он брал медали на мировом первенстве.

Разумеется, в ростере Суоми большая часть хоккеистов выступает в КХЛ (18), пятеро из них играют за «Йокерит», идущий в регулярке на 3-м месте на Западе с одним из лучших показателей по результативности. Сегодня Финляндия представляет собой крутую компашку ребят, отлично знающих свои роли на площадке . В распоряжении Ялонена хватает и топ-бомбардиров вроде Оямяки и ​​Аалтонена, знакомых нам по выступлениям за «Витязь», и трудяг по типу Линдбома из «Йокерита», ​​Охтамаа из «Карпят» либо Кемиляйнена из «Витязя», готовых выгрызать нужный для команды результат.

Чехия может стать командой-сенсацией?

Ян Коварж globallookpress.com

На Олимпиаду-2022 Чехия привезла один из самых «старых» составов среди всех соперников — команде около 30 лет в среднем. Несмотря на возраст, создающий образ опытных бойцов, у сборной откровенно слабая оборона в сравнении с остальными европейскими странами. В ростер Чехии вошли защитники «Спартака», «Нефтехимика», «Адмирала», «Йокерита» и «Оцеларжи».

🇨🇿 Brothers Hynek and Tomas Zohorna will join @narodnitym on their #Beijing2022 roster that features 7 returnees from the 2018 #Olympic team.

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Перебить потенциальный караул у своих ворот Чехия готова за счет серьезной атаки, которую Филип Пешан сформировал из лучших напов лиг Швеции, Швейцарии, Финляндии и, конечно же, КХЛ (3 форварда). Сам тренер и спортсмены Чехии скромно отнекиваются от статуса одного из кандидатов на бронзу и выше, однако на фоне других сборных у «львов» подобрался симпатичный состав, способный дойти хотя бы до матча за третье место.

Как дела у североамериканских гостей?

Эрик Стаал на Олимпиаде в Ванкувере globallookpress.com

Без энхаэловцев Канада слепила состав из молодых ребят, которые выйдут на лед с парочкой ветеранов хоккея. В ростере «кленовых» жирным шрифтом можно выделить Эрика Стаала — олимпийского чемпиона Игр в Ванкувере, а среди топового молодняка — 19-летнего защитника Оуэна Пауэра, ставшего первым номером драфта НХЛ-2021 и форварда Мэйсона Мактавиша, оказавшегося третьим на драфте-2021. Первым выбором на воротах, скорее всего, окажется Девон Леви — лучший кипер прошлогоднего МЧМ, хотя нельзя исключать вероятности, что Канада сделает акцент на опыте и отдаст место в старте Эдварду Паскуале.

Помимо НХЛ-звезд канадцы лишились и главного тренера . Причем произошло это нелепейшим образом. На одной из тренировок коуч Клод Жюльен получил перелом ребер. Теперь вместо 61-летнего менеджера командой будет рулить Джереми Коллитон, уволенный в текущем сезоне из «Чикаго».

На фоне бойкота Игр со стороны НХЛ сборная США тихонько ушла в тень, а все потому что американцы собрали самую молодую на предстоящей Олимпиаде бригаду, состоящую практически из одних студентов. В финальный ростер Штатов попали сразу 15 хоккеистов из лиги NCAA , а руководить молодняком будет Дэвид Куинн, который в недавнем прошлом ничего толкового не показал с «Рейнджерс».

COVID-регламент Игр в Пекине

Медперсонал на хоккейной тренировке globallookpress.com

Главной проблемой предстоящей Олимпиады является коронавирус. Организаторы ОИ-2022 максимально ответственно подходят к вопросу эпидемиологической безопасности турнира. Хоккей не стал исключением.

На Играх в Пекине сборным в любой момент позволяется заменить хоккеистов, заболевших ковидом до начала или во время соревнований. При этом минимально допустимое число спортсменов, которых сборная должна выставить на игру — 15 полевых + 2 вратаря .

Если по ходу группового раунда команда не сможет уложиться в установленный минимум — ей засчитают техническое поражение. На стадии плей-офф отмены матчей тоже не предвидится. В случае невозможности одной из сборных провести встречу, ее заменят на лучшую команду из предыдущей стадии.

Расклад сил в женском хоккее

Джинси Данн globallookpress.com

В женском хоккее за золотые медали зарубятся сборные Канады и США. Их считают главными фаворитами турнира . Остальные же команды по уровню явно ниже североамериканских представительниц. Если смотреть на букмекерские расклады, то Россия не входит даже в пятерку претендентов, на ее победу эксперты дают сочный кэф 30.

Сборная Канады под руководством Тройа Райана приехала в Пекин в качестве чемпиона мира. При этом на сегодня «кленовые» имеют беспроигрышный стрик, дошедший до 12 матчей во всех турнирах. Что касается спортсменок из США, то им с Джоэлем Джонсоном во главе предстоит защита золота, захваченного в Пхенчхане.