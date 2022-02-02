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    Созывы местного уровня, ковидные трудности и отсутствие звезд НХЛ. Каким получится хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине?

    Кажется, нас ждет кривое соревнование, коего еще не знала история Игр

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    Арсений Грицюк
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    Арсений Грицюк
    Безусловно, хоккей станет одним из самых просматриваемых событий на Олимпиаде-2022. Вот только в современных реалиях предстоящий замес за медали получится максимально непредсказуемым и проблематичным.

    Спорный состав России

    Алексей Жамнов
    fhr.ru

    Пожалуй, главным поводом для волнения среди наших фанатов справедливо можно назвать состав спортсменов, призванных защищать золото, добытое в Пхенчхане. К сожалению, в финальном ростере хватает ребят, приглашенных в команду не по спортивному принципу. В частности, народ напрягает тот факт, что в состав России больше остальных вклинились представители ЦСКА, а второй в гонке бомбардиров КХЛ Андрей Кузьменко (53 очка) удостоился лишь резерва вместе с динамовцем Галиевым и «юлаевцем» Кадейкиным.

    С сомнительным составом, сырым тренерским штабом и без НХЛ-банды сформированную российскую команду сложно считать топовой, однако у соперников на Играх в Пекине немало проблем, которые парни Алексея Жамнова при грамотном подходе обязаны обернуть в свою пользу. Как бы там ни было, Россию на Олимпиаде нужно рассматривать в качестве одного из основных претендентов на финал. Главное, чтобы ребята не поймали звезду раньше времени и не прожгли сверхмотивацию на старте турнира.

  • Олимпиада в Пекине — это очень ответственное мероприятие, это вызов для нас, испытание. В команде собраны все лучшие из клубов, будем защищать честь страны. Если потребуется, готов ехать в Китай в костюме космонавта, на любые жертвы готов ради Олимпиады, лишь бы доказать там игрой, что мы достойны победы.
  • Арсений Грицюк

    • Финляндия будет претендентом на золото?

    Харри Песонен
    globallookpress.com

    За последние годы финская сборная сколотила мощную бригаду, которая в 2019 затащила чемпионат мира, а в 2021 стала серебряным призером этого же турнира. В Пекин коуч Юкка Ялонен везет состав примерно тот, с которым он брал медали на мировом первенстве.

    Разумеется, в ростере Суоми большая часть хоккеистов выступает в КХЛ (18), пятеро из них играют за «Йокерит», идущий в регулярке на 3-м месте на Западе с одним из лучших показателей по результативности. Сегодня Финляндия представляет собой крутую компашку ребят, отлично знающих свои роли на площадке. В распоряжении Ялонена хватает и топ-бомбардиров вроде Оямяки и ​​Аалтонена, знакомых нам по выступлениям за «Витязь», и трудяг по типу Линдбома из «Йокерита», ​​Охтамаа из «Карпят» либо Кемиляйнена из «Витязя», готовых выгрызать нужный для команды результат.

    Чехия может стать командой-сенсацией?

    Ян Коварж
    globallookpress.com

    На Олимпиаду-2022 Чехия привезла один из самых «старых» составов среди всех соперников — команде около 30 лет в среднем. Несмотря на возраст, создающий образ опытных бойцов, у сборной откровенно слабая оборона в сравнении с остальными европейскими странами. В ростер Чехии вошли защитники «Спартака», «Нефтехимика», «Адмирала», «Йокерита» и «Оцеларжи».

    Перебить потенциальный караул у своих ворот Чехия готова за счет серьезной атаки, которую Филип Пешан сформировал из лучших напов лиг Швеции, Швейцарии, Финляндии и, конечно же, КХЛ (3 форварда). Сам тренер и спортсмены Чехии скромно отнекиваются от статуса одного из кандидатов на бронзу и выше, однако на фоне других сборных у «львов» подобрался симпатичный состав, способный дойти хотя бы до матча за третье место.

    Как дела у североамериканских гостей?

    Эрик Стаал на Олимпиаде в Ванкувере
    globallookpress.com

    Без энхаэловцев Канада слепила состав из молодых ребят, которые выйдут на лед с парочкой ветеранов хоккея. В ростере «кленовых» жирным шрифтом можно выделить Эрика Стаала — олимпийского чемпиона Игр в Ванкувере, а среди топового молодняка — 19-летнего защитника Оуэна Пауэра, ставшего первым номером драфта НХЛ-2021 и форварда Мэйсона Мактавиша, оказавшегося третьим на драфте-2021. Первым выбором на воротах, скорее всего, окажется Девон Леви — лучший кипер прошлогоднего МЧМ, хотя нельзя исключать вероятности, что Канада сделает акцент на опыте и отдаст место в старте Эдварду Паскуале.

    Помимо НХЛ-звезд канадцы лишились и главного тренера. Причем произошло это нелепейшим образом. На одной из тренировок коуч Клод Жюльен получил перелом ребер. Теперь вместо 61-летнего менеджера командой будет рулить Джереми Коллитон, уволенный в текущем сезоне из «Чикаго».

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    • На фоне бойкота Игр со стороны НХЛ сборная США тихонько ушла в тень, а все потому что американцы собрали самую молодую на предстоящей Олимпиаде бригаду, состоящую практически из одних студентов. В финальный ростер Штатов попали сразу 15 хоккеистов из лиги NCAA, а руководить молодняком будет Дэвид Куинн, который в недавнем прошлом ничего толкового не показал с «Рейнджерс».

    COVID-регламент Игр в Пекине

    Медперсонал на хоккейной тренировке
    globallookpress.com

    Главной проблемой предстоящей Олимпиады является коронавирус. Организаторы ОИ-2022 максимально ответственно подходят к вопросу эпидемиологической безопасности турнира. Хоккей не стал исключением.

    На Играх в Пекине сборным в любой момент позволяется заменить хоккеистов, заболевших ковидом до начала или во время соревнований. При этом минимально допустимое число спортсменов, которых сборная должна выставить на игру — 15 полевых + 2 вратаря.

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    • Если по ходу группового раунда команда не сможет уложиться в установленный минимум — ей засчитают техническое поражение. На стадии плей-офф отмены матчей тоже не предвидится. В случае невозможности одной из сборных провести встречу, ее заменят на лучшую команду из предыдущей стадии.

    Расклад сил в женском хоккее

    Джинси Данн
    globallookpress.com

    В женском хоккее за золотые медали зарубятся сборные Канады и США. Их считают главными фаворитами турнира. Остальные же команды по уровню явно ниже североамериканских представительниц. Если смотреть на букмекерские расклады, то Россия не входит даже в пятерку претендентов, на ее победу эксперты дают сочный кэф 30.

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    • Сборная Канады под руководством Тройа Райана приехала в Пекин в качестве чемпиона мира. При этом на сегодня «кленовые» имеют беспроигрышный стрик, дошедший до 12 матчей во всех турнирах. Что касается спортсменок из США, то им с Джоэлем Джонсоном во главе предстоит защита золота, захваченного в Пхенчхане.

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