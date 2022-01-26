Первые потери — за неделю до ОИ-2022. Коронавирус атакует сборную России

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля, но чем ближе становится церемония открытия ОИ-2022, тем больше проблем обнаруживается у российской сборной, проводящей последние приготовления к турниру. В первую очередь, с новым штаммом коронавирусной инфекции, атакующим наших спортсменов.

Коляда останется дома

Не успела федерация фигурного катания огласить окончательный состав команды на Олимпиаду, как в него тут же пришлось вносить изменения — один из лидеров мужской команды Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск.

Вместо него в Пекин поедет Евгений Семененко, занявший пятое место на прошедшем недавно чемпионате Европы. Общий консенсус экспертов — шансы россиян на медали в мужском катание не изменились, их особо и не было.

Если, конечно, вновь не блеснет новоиспеченный чемпион Европы Марк Кондратюк. Жаль разве что самого Коляду — на следующую Олимпиаду 26-летний фигурист уже, скорее всего, не попадет.

Уже в Красноярске коронавирус выявлен у фигуриста Егора Базина, который вместе с Елизаветой Худайбердиевой был запасным в танцах на льду, а также у тренера дуэта Дениса Самохина. Впрочем, если не случится форс-мажора, эта потеря пройдет незамеченной — в танцах на льду у россиян две сильнейших пары.

Одна из них, Александра Степанова и Иван Букин, решили не лететь на сбор в Красноярске после положительного теста у Базина, а продолжили готовиться к Играм в Москве, откуда и вылетят в Пекин.

И правильно сделали, ведь на предолимпийском сборе был выявлен еще один положительный тест — у тренера по ОФП группы Мишина Егора Челошкина.

Только после этого федерация решила создать на сборе в Красноярске «пузырь» и ужесточить правила контактов фигуристов со внешней средой.

Тем временем стали известны крайние сроки подачи состава участников командного турнира по фигурному катанию .

До 1 февраля по пекинскому времени должны стать известны все возможные участники командного турнира.

До 3 февраля можно делать замены в мужском и парном катании, а также в танцах на льду, до 5 февраля — в женском катании.

До 6 февраля должен быть опубликован окончательный состав участников мужской и женской произвольной программ, произвольного танца и произвольной программы спортивных пар.

Трегубов против федерации

Досталось от коронавируса и скелетонистам, саночникам и бобслеистам. Самой серьезной потерей грозит стать серебряный призер Пхенчхана-2018 по скелетону Никита Трегубов, который сдал два положительных теста перед вылетом в Пекин.

В команде уже подумывают о замене — запасным в мужской сборной России по скелетону является победитель юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев.

Более того, по словам Трегубова ему уже сообщили, что вместо него в Пекин полетит другой спортсмен. Но Никита не собирается сдаваться.

На самом деле ситуация не аховая, у меня достаточно времени для того, чтобы успеть сдать отрицательные тесты. Я укладываюсь по срокам, потому что соревнования по скелетону пройдут 10 и 11 февраля. Процентов на 95 успеваю к вылету команды, намеченному на 31 января, могу улететь в Пекин и другим рейсом позже. Главное, чтобы это желание было не только у меня, но и у руководства федерации и тренерского штаба. Все сейчас зависит от руководства команды. Никита Трегубов

Бобслеисты находились на сборе вместе со скелетонистами — в итоге Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, вошедшие в состав команды на Игры в Пекине, сдали положительный тест на коронавирус.

Утром 22 января мне написали: у тебя положительный тест. Потом пришел еще один. Сказали, что надо выселяться с базы. Говорят: сейчас вызовем скорую, поедешь в больницу. А вы понимаете, что там меня положат с больными, и я точно на Игры уже не попаду. Поэтому я написал отказ. Мы с Алексеем Пушкаревым сняли по квартире, заказываем еду через доставку. Только так. Все — за свой счет, пока никаких разговоров с федерацией не было. К нам приехали в квартиру, взяли еще тест. Само собой, он будет положительный. За два дня-то что изменится? Если ложный, то да, но вряд ли там ложный, тем более уже два положительных было. В общем, нам в федерации сказали: все, сейчас уже бессмысленно брать другие тесты и оставаться в олимпийской заявке. И мы с Алексеем стали искать, где можем сдать новые тесты, чтобы позже все-таки выехать на Олимпиаду. Никита Трегубов

Впрочем, шансов на попадание Трегубова на Олимпиаду практически нет. В Пекин поедет тот, кто за 96 часов до вылета будет готов сдать тест и получить зеленый QR-код для Китая.

Но даже если Трегубов сдаст отрицательные тесты 27 января, он уже не успеет отправить все требуемые китайскими властями от переболевших документы (включая два дополнительных ПЦР-теста с интервалом в сутки после восстановления), чтобы вылететь 31-го.

Это надо сделать минимум за 8 дней до вылета, а с 1 февраля Пекин перестает принимать регулярные рейсы из других стран: все участники Олимпиады прилетят раньше.

Самолет «Аэрофлота» вечером 31-го января — последний для России. Сборная России по бобслею и скелетону отправится в Пекин двумя рейсами — 31 января и 2 февраля.

Второй рейс — чартерный и будет последней надеждой для Трегубова. Но, скорее всего, сборная России потеряла одного из лидеров и претендентов на медали.

Ситуация у бобслеистов чуть лучше — первый тест Пушкарева был положительным, второй отрицательным, третий опять положительным. Федерация бобслея России ждет результатов финальных тестов, которые состоятся 28 января.

Ожидается, что к этому дню Пушкарев и Кондратенко успеют излечиться и смогут выступить на Олимпиаде в составе бобслейной четверки вместе с Максимом Андриановым и Дмитрием Лопиным.

Замены у хоккеистов

Тренер хоккейной сборной России Алексей Жамнов, пропустивший начало тренировочных сборов из-за положительного теста на коронавирус, присоединился к команде в Новогорске 23 января.

В тот же день был назван окончательный состав команды на Олимпиаду.

⚡️Объявлен состав на Олимпийские игры!

⠀

📍Первый матч на турнире в Пекине наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/F0t7MGWDEo — Хоккей России (@russiahockey) January 23, 2022

Примечательно, что в него попал форвард ЦСКА Сергей Плотников, поскольку он сдал положительный тест на коронавирус и покинул базу в Новогорске.

Также положительные тесты на ковид сдали еще до начала сборов вратарь Самонов и нападающие Артем Анисимов и Кирилл Марченко.

Форварды не тренировались со сборной две недели, но руководство национальной команды не теряло надежды на то что они смогут сыграть на Олимпиаде.

Лишь 26 января Анисимов был отправлен в запас и вместо него вызван нападающий «Трактора» Владимир Ткачев.

Сборная России сыграет в группе B с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

⚡Объявлен состав женской национальной сборной на Олимпийские игры!

На групповом этапе наши девушки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США, стартовый матч в их расписании уже 4 февраля: https://t.co/zORAgVrL01 #россиявмоемсердце pic.twitter.com/BYi7AnVqtN — Хоккей России (@russiahockey) January 24, 2022

Что касается женской сборной России — тесты всех хоккеисток и персонала сборной России перед вылетом на Олимпийские игры-2022 в Пекин дали отрицательный результат.

На групповом этапе россиянки сыграют в группе А против команд Швейцарии, Финляндии, Канады и США.

🏒👧 У женской команды тоже продолжается сбор перед Олимпиадой.

Девушки выйдут на лёд раньше, чем мужчины — первый матч в их расписании пройдёт уже 4 февраля. Мы заглянули к ним в Новогорск и выяснили, как идёт подготовка#россиявмоемсердце pic.twitter.com/4mQ6HAnaTY — Хоккей России (@russiahockey) January 24, 2022

Норвежские лыжницы под ударом ковида

Не только россияне страдают от коронавирусной инфекции — сборной Норвегии по лыжным гонкам пришлось на 4 дня перенести свой вылет в Пекин — с 27 января на 31-е.

Все началось с того, что тренер спринтерской сборной Норвегии Арильд Монсен заразился коронавирусом.

Все атлеты, входящие как в мужской олимпийский состав сборной, так и в женский, были определены как близкие контакты Монсена.

В состав мужской сборной Норвегии на Олимпиаду-2022 вошли Йоханнес Клэбо, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Шюр Рете.

В состав женской сборной вошли Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Терезе Йохауг, Тириль Венг, Хайди Венг, Лотта Венг, Анне Кьерсти Кальво и Матильде Мирвол.

Всем спортсменам пришлось сдать ПЦР-тесты, по результатам которых выяснилось, что Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво сдали положительный тест на коронавирус.

Тесты остальных спортсменов и спортсменок оказались отрицательными — они воспользуются вторым чартерным рейсом олимпийской сборной Норвегии.

Елена Вяльбе Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Хорошей Олимпиады не получится. Тот, кто доедет до Китая, уже вытянет счастливый билет. Лучше было бы отложить Игры на год в надежде на улучшение ситуации. Но конечно, уже слишком поздно. Представьте, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам.

Отметим, что группа тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко проживала в одном отеле с норвежской командой, но россияне не контактировали с норвежцами и чувствуют себя хорошо, проводя плановые тренировки

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Тренер Маркус Крамер также подтвердил, что его спортсмены не пересекались с норвежцами. В группе Крамера тренируются Сергей Устюгов, Артем Мальцев, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Александр Бессмертных, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.

Латыпов выздоровел, чехи с финнами заболели

Что касается биатлонистов, то не только россиянин Эдуард Латыпов пострадал от зловредной инфекции — чешский биатлонист Адам Вацлавик после возращения команды в Чехию с этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Вацлавик не сможет вылететь в Китай с чешской командой 27 января. Чтобы отправиться на Игры, ему нужно сдать пять отрицательных тестов на COVID-19.

Антхольц преподнес неприятный сюрприз в виде положительного ПЦH-теста и финской биатлонистке Эрике Янкя, входящей в олимпийскую сборную страны.

Сейчас Янкя находится на карантине в Италии, симптомов болезни у нее нет. По словам врача сборной Финляндии, вопрос возвращения биатлонистки к тренировкам и соревнованиям будет решаться в индивидуальном порядке после прохождения карантина.

Более того, на злосчастном этапе в Италии заразился и корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин, из-за чего он тоже пропустит начало Олимпиады.

Пока одни не могут попасть на Олимпиаду из-за коронавируса, другие сами отказываются туда лететь. Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит в Пекине из-за обязательной вакцинации против ковида в национальной команде.

Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые сложнее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопутствует мне на протяжении более чем половины жизни. Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю то, что дается мне якобы как само собой разумеющееся«, — написал 36-летний биатлонист в инстаграме. Я ни в коем случае не готов к необоснованному вмешательству в свой организм, когда речь идет о недостаточно протестированных средствах. Клемен Бауэр

Бауэр — серебряный призер ЧМ-2012 в смешанной эстафете. Его лучшим результатом на Олимпийских играх было 4-е место в спринте Ванкувера-2010

А вот Эдуард Латыпов благополучно переболел и вместе с российской сборной по биатлону уже вылетел в Пекин. Также 26 января в Китай отправились сборные по женскому хоккею, шорт-треку и конькобежному спорту.

Игры под угрозой?

Оргкомитет Олимпиады-2022 сообщил о 27 новых случаях коронавируса за последние пару дней среди официальных лиц, задействованных в проведении Игр.

24 и 25 января в Пекин прибыли еще 580 человек, связанных с Олимпиадой. 21 из них сдал положительный ПЦР-тест в аэропорту, еще 6 случая также были зафиксированы у лиц, прибывших в Пекин ранее.

Отмечается, что в списке зараженных есть представитель официальной спортивной делегации одной из стран. Начиная с 23 января, это второй подобный случай.

Учитывая участившиеся случаи заражения спортсменов перед вылетом в Китай и общее ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, в прессе все чаще мелькает обеспокоенность возможным переносом или отменой Игр в Пекине.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Если положительные тесты будут только у нас — никто на это не обратит внимание и даже порадуются. Но если такое количество заряжений пойдет у спортсменов в других странах, вопрос отмены или переноса станет актуален. Нашим спортсменам надо было быть очень аккуратными, но видимо, не соблюдали все меры безопасности. Еще время есть. Может, еще успеют к своим стартам. Давайте смотреть с надеждой. Ситуация в целом критическая в мире. Как вариант — пройдет открытие, а потом будет перенос на пару недель, пока вирус не успокоится. Такое возможно, если заболеют еще несколько команд. Очень сложно говорить об этом в сослагательном наклонении. Нужно смотреть, что будет в ближайшие дни, но когда до старта остается несколько дней — перенос будет вряд ли.

Но событие такого масштаба вряд ли будет перенесено второй раз подряд, к тому же большая часть заражений происходит за пределами Пекина.

Лишь вспышка COVID-19 катастрофических масштабов во время турнира может привести к тому, что игры будут прерваны, но будем надеяться, что этого не случится.

Телебригада на Первом канале

Первый канал объявил имена людей, который будут работать на освещении соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине.

В Пекине будут работать двукратный Олимпийский чемпион Игорь Ларионов, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, олимпийская чемпионка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпион мира Илья Авербух, чемпион мира Алексей Тихонов, чемпион мира Николай Круглов, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.

В России соревнования по фигурному катанию будет комментировать заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Буду комментировать из Москвы. Я еще болею, присутствует слабость, поэтому туда не поеду, буду вещать не у микрофона, а по телефону. Не буду комментировать каждый конкретный прокат. Я буду включаться после соревнований и между ними, высказывая свое мнение. Татьяна Тарасова

В освещении трансляций по биатлону также примут участие чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт.