Россия когда-нибудь соберет действительно всех лучших?

В воскресенье вечером на Первом канале огласили список олимпийцев для Пекина. В Китай 2 февраля летят 25 основных игроков и шесть запасных

Состав России на Олимпиаду — стыдно смотреть

«Сразу три хоккеиста СКА в списке окончательно отсеянных от Олимпиады — это маркер эпохи, смены власти в российском хоккее. В своё время мы плевались от засилья петербуржских армейцев в национальной команде, но чем сейчас картина лучше? При этом во времена господства СКА в Северной столице действительно играли лучшие российские хоккеисты. Сейчас же в КХЛ потолок зарплат, сильнейшие более-менее размазаны по топ-клубам, однако на Олимпиаду едут сразу 7 московских армейцев.

При этом мимо состава пролетают люди из других клубов, которые могли объективно усилить главную команду страны. Честно говоря, смотреть на это стыдно и печально. Ну какие шансы на золото могут быть у сборной, состав которой набирается не на принципах честной конкуренции, а на основе блата и продвижения "своих" людей?» — недоволен вызванными хоккеистами журналист «Чемпионата» Лев Лукин.

Из сборной убрали Ротенберга, но теперь на состав влияет ЦСКА

«Может ли эта сборная России выиграть Олимпиаду? Конечно. Вместе с Финляндией по составу она остается в паре главных фаворитов и любой результат хуже серебра будет неудачей, а хуже бронзы — провалом.

Работу тренерского штаба сборной пока можно было оценить только по товарищескому Кубку Первого канала — возможно, в Пекине они поставят такой хоккей, что и с теми же неудобными нам финнами у нас проблем не возникнет.

Вопросы пока не к стилю игры и не к оперативной работе на турнире — слишком рано. Вопросы к тому, что в очередной раз российская хоккейная сборная (и здесь не важен турнир или возраст игроков — в молодежках и юниорках такое бывает постоянно), не может собрать действительно всех лучших из тех, кто доступен для выбора.

Отсутствие энхаэловцев делает неожиданные решения куда менее громкими: кроме Войнова, Шипачева и Гусева широкая аудитория других сборников, увы, почти не знает», — оценил состав российской сборной корреспондент «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

Грицюк — сюрприз этой заявки

«Мини-сенсация — попадание в итоговый состав 20-летнего Арсения Грицюка, который на старте сезона вряд ли бы попал даже в расширенный список, но он мощно прибавил, стал лидером "Авангарда" и теперь поедет в Китай.

Менее громкие решения — наличие в основе Артура Каюмова и Павла Карнаухова. Звездами их не назвать, но видимо в них штаб сборной видит возможность для усиления нижних звеньев.

globallookpress.com Вадим Шипачев

Удивление — попадание в запас Александра Кадейкина, Андрея Кузьменко и Станислава Галиева. Каждый из этих игроков легко может потеснить кого-то из основного состава. Кадейкин — один из лучших русских центров КХЛ, Кузьменко — главная звезда СКА этого сезона, а Галиев нашел отличную химию с Шипачевым. Антона Бурдасова вообще нет в составе — как сказал Алексей Жамнов, в топ-звенья его не рассматривали.

В целом сборной удалось собрать приличный состав, с которым не стыдно говорить о претензиях на золото: есть пара действительно звездных для такого уровня игроков, которые должны решать очень многое, есть опытные бойцы, которые возьмут на себя черновую работу и есть тренерский штаб, который на пути к главному турниру четырехлетия с этой командой провел лишь Кубок Первого канала и сборы на базе сборной. Верим», — выделил ряд неожиданных решений автор Sports Егор Параскун.

Лучший снайпер СКА мимо Пекина, второй бомбардир КХЛ в запасе

«Форвард, который в бомбардирской гонке КХЛ идет сразу за Шипачевым, обязан был ехать на Олимпиаду. Для него Пекин-2022 мог бы стать такой же выставкой, как для Капризова Пхенчхан-2018. Тем более что на питерского армейца уже сейчас наседают клубы НХЛ. Но ему досталось место только среди запасных. Как минимум странно, почему тренеры отдали предпочтение еще слишком "сырому" Грицюку или Каюмову, который проводит не лучший сезон. То же самое касается и Кадейкина, который проиграл конкуренцию Карнаухову и Семенову. Он выглядит более разносторонним центром, чем тот и другой.

Сергей Телегин globallookpress.com

В общем, спорная фигура всего одна — Сергей Телегин. Но 21-летний челябинец защитник простой и старательный. Выдумывать что-то на льду он не будет, а время на льду наверняка получит минимум. Что до Семена Чистякова, то он официально станет олимпийцем только в случае форс-мажора.

Если бы можно было иметь в окончательной заявке 30 человек, можно было бы включить Мичкова. В данный момент было бы неправильно его вызвать. Если бы не было пандемии, он был бы на сборе. У него все впереди, очень талантливый форвард. После Олимпиады жизнь будет продолжаться, будут чемпионаты мира и другие турниры Алексей Жамнов, главный тренер сборной России

Что бросается в глаза? Сборная России везет на Олимпиаду пять чистых центров (Шипачев, Семенов, Анисимов, Андронов, Каранухов) и еще двух форвардов, способных сыграть в центре (Воронков, Григоренко). Так что история со сдвоенным центром, которую штаб сборной практиковал на Кубке Первого канала, может найти продолжение в Пекине.

Причем центр-диспетчер тут всего один. А вкупе с дефицитом вингеров аля-Гусев складывается ощущение, что играть сборная России будет в силовой и рабоче-крестьянский хоккей. Впрочем, примерно так мы и выиграли прошлые Игры. Там ведь тоже был свой Каблуков, а Шипачев почти весь турнир провел на лавке. Штаб вроде бы у сборной новой, а преемственность налицо», — написал в своем материале автор Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Семь олимпийцев Пхенчхана и два сочинских едут в Пекин

«Вратарская бригада сомнений не вызывала — Федотов, Билялов, Самонов, запасной Шугаев. Можно было в резерв определить 19-летнего Аскарова, но он навострил лыжи в НХЛ, к тому же неудачно начал МЧМ-2022 в Канаде.

В обороне удивила фамилия челябинца Сергея Телегина. Но только не 20-летнего Александра Никишина. Давненько мы не видели спартаковцев среди олимпийцев — последним был форвард Георгий Евтюхин в Лиллехаммере-1994. Как и сразу трех проворуких оборонцев в команде (Вячеслав Войнов, Артем Минулин, Александр Елесин). К слову, на МЧМ-2022 мы могли похвастать лишь одним левшой — вратарем Аскаровым.

globallookpress.com Никита Гусев

В линии атаки в лист ожидания попали праворукие левые крайние Станислав Галиев и Андрей Кузьменко. Главный тренер Алексей Жамнов заверил, что в нынешних сложных условиях у них есть шанс сыграть в Пекине. Сергей Толчинский не попал даже в расширенный список, потому что тренеры не видят его в Top-6, плюс он не впечатлил на Кубке Первого канала. Та же ситуация с Антоном Бурдасовым (только его не было и на московском этапе Евротура).

Защитники Войнов, Нестеров Яковлев, форварды Андронов, Шипачев, Григоренко, Гусев побеждали четыре года назад в Пхенчхане. Анисимов и Войнов провалились в Сочи-2014», — высказался о составе сборной России корреспондент «Советского Спорта» Владислав Домрачев.

Без Кузьменко, Кадейкина и Бурдасова. Россия огласила состав на ОИ-2022

«Примечательно, что все хоккеисты московских "Армейцев", которые были в расширенном списке, попали и в окончательный. Если кандидатуры Ивана Федотова, Никиты Нестерова, Михаила Григоренко — не вызывают вопросов. То наличие в составе Андронова, Карнаухова и Плотникова — наталкивает на сомнительные эмоции. Чем Павел сильнее Кадейкина, а Андронов — Ткачева? Или чем позиция Плотникова сильнее Бурдасова или Кузьменко? Да, Сергей — отменный силовой форвард. Но, кажется,двусторонних краев у нас и так в избытке: Чибисов, Воронков, Анисимов (может сыграть на фланге), Каюмов и даже Марченко.

Не буду оценивать состав. Скажу только одно, знаю, что тренер, который отвечает за результат, подбирал тех ребят, которые, по его мнению, добьются результата. Хочу пожелать нашей сборной удачи, мы будем болеть и переживать. Рассуждать о том, что кого-то взяли или нет, бесполезно. Я, как игрок и тренер, понимаю, что выбраны те, кто должен добиться золота. А золото — это та задача, которая ставится перед этой сборной. Внушает ли доверие вратарская линия? Тренерам внушает. Те вратари, которые выбраны, помогут. Что касается определяющих игроков, я играл во многих командах и иногда все решали лидеры, иногда молодые, а иногда даже те, кто не является лидером. Хоккей — командная игра, будем надеяться, что не будет конкретного героя, а героем будет вся команда. У нас всегда при огромном количестве «мегастарз» ценили команду Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион

В атаке сейчас всего три "игровика" — Гусев, Григоренко и Шипачев. Это всего одно звено. Видимо, остальные будут отвечать за "борьбу". Лишившись Кузьменко, Галимова, Кадейкина, Галиева и даже Ткачева, мы потеряем в креативе.

Как мы видим, состав сборной России не совсем однозначный. Слишком большой акцент сделан на игроках ЦСКА, хотя в других командах были как минимум кандидаты не хуже. У нас всего три "игровика" в атаке, а упор делался на всесторонность и системность. Кажется, один из фаворитов ОИ-2022 (сборная России) стал слабее, огласив свою заявку. Однако "хоронить" нашу команду не нужно. Возможно, ставка на системность принесет свои плоды. Хотя в большей доле случаев выигрывает мастерство, а не только строгое выполнение тренерского задания. Отметим, что Илья Ковальчук на пресс-конференции заявил, что до 8 числа есть возможность поменять любого игрока», — выделил акцент на игроков ЦСКА автор Allhockey.ru Самир Арар.