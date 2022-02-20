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    Не золото. Сборная России 20 февраля на Олимпиаде-2022

    Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 20 февраля. Все, чем запомнился последний день Олимпиады

    Пекин-2022 Сборная России Медали России Горные лыжи Лыжные гонки Хоккей Бобслей
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    Финляндия — Россия 2:1
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    Финляндия — Россия 2:1
    Соревнования на Олимпиаде-2022 подошли к концу. В последний день, 20 февраля, сборная России выиграла одну медаль. Точнее, проиграла: в финале мужского хоккея — поражение от Финляндии 1:2. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

    Хоккей — серебро

    В главном матче хоккейного турнира встречались сборные Финляндии и России. Финны считались фаворитами — команда мощнее смотрелась по ходу турнира и не имела критических проблем при реализации большинства, как сборная России.

  • Серебро в хоккее и бобслей
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    • Первый период остался за Россией — 1:0. Во втором финны сравняли, а в третьем вышли вперед и сумели удержать преимущество — 2:1.

    Финляндия — Россия 2:1
    globallookpress.com

    Григоренко за 5 секунд до конца мощно щёлкнул по воротам, но шайба пролетела выше перекладины.

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    • Равный на первый взгляд матч все же прошел с преимуществом финской команды: по ударам 31 против 17.

    Финляндия — Россия 2:1
    globallookpress.com

    Сборная России не сумела подтвердить звание олимпийского чемпиона.

    Лыжи — пятое место

    Закрывал программу лыжных соревнований Олимпиады масс-старт у женщин на 30 км. Погода была чуть более дружелюбной, потому дистанцию, как накануне у мужчин, не сократили.

    Терезе Йохауг
    globallookpress.com

    Интриги не получилось — главный фаворит старта Терезе Йохауг из Норвегии почти сразу вышла лидеры, от отметки к отметке только увеличивая свое преимущество. 1:24:54.0, а серебряный призер Джессика Диггинс из США отстала на 1:43.3.

    Наталья Непряева (на первом плане)
    globallookpress.com

    Надежда сборной России Наталья Непряева сошла с дистанции после первого круга, находясь далеко от группы лидеров.

    Татьяна Сорина финишировала пятой, имея некоторые шансы на бронзу почти до самого финиша. Мария Истомина девятая.

    Бобслей — 7 и 8 места

    В мужских бобслейных четвертках прошли 3 и 4 заезды. Российские квартеты остались при своих — 7 и 8 места (+1.85 и +2.25).

    Сборная России по бобслею
    globallookpress.com

    Золото (3:54.30) и серебро (+0.37), ожидаемо, у Германии, как и четвертое место. В тройку призеров вклинился экипаж из Канады (+0.79).

    Горные лыжи — вылет в 1/8

    В горных лыжах дебютировала новая дисциплина — командный микс. Соревнования на выбывание. Сборная России завершила путь после первого же этапа — в 1/8.

    Сборная Австрии по горным лыжам
    globallookpress.com

    Победа у Австрии, серебро досталось Германии, бронза — Норвегии.

    Медальный зачет

    Сборная России опустилась на одну строку медального зачета — девятое место. В активе команды 32 награды: 6-12-14. Этот результат стал лучшим для России за всю историю зимних Олимпиад.

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    Выиграла медальный зачет Норвегия, установив абсолютный рекорд в 37 наград: 16-8-13. Второе место у Германии — 27 (12-10-5), третье за Китаем: 15 (9-4-2).

    Олимпиада-2026

    Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии, сразу в двух городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля 2026 года.

    Эмблема Олимпиады-2026
    globallookpress.com

    В программе игр будет новый вид спорта: ски-альпинизм. Суть соревнований: подъем в гору и спуск с нее без трассы.

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