Не золото. Сборная России 20 февраля на Олимпиаде-2022

Соревнования на Олимпиаде-2022 подошли к концу. В последний день, 20 февраля, сборная России выиграла одну медаль. Точнее, проиграла: в финале мужского хоккея — поражение от Финляндии 1:2. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2022.

Хоккей — серебро

В главном матче хоккейного турнира встречались сборные Финляндии и России. Финны считались фаворитами — команда мощнее смотрелась по ходу турнира и не имела критических проблем при реализации большинства, как сборная России.

Первый период остался за Россией — 1:0. Во втором финны сравняли, а в третьем вышли вперед и сумели удержать преимущество — 2:1.

Финляндия — Россия 2:1 globallookpress.com

Григоренко за 5 секунд до конца мощно щёлкнул по воротам, но шайба пролетела выше перекладины.

Равный на первый взгляд матч все же прошел с преимуществом финской команды : по ударам 31 против 17.

Финляндия — Россия 2:1 globallookpress.com

Сборная России не сумела подтвердить звание олимпийского чемпиона.

Лыжи — пятое место

Закрывал программу лыжных соревнований Олимпиады масс-старт у женщин на 30 км. Погода была чуть более дружелюбной, потому дистанцию, как накануне у мужчин, не сократили.

Терезе Йохауг globallookpress.com

Интриги не получилось — главный фаворит старта Терезе Йохауг из Норвегии почти сразу вышла лидеры, от отметки к отметке только увеличивая свое преимущество. 1:24:54.0, а серебряный призер Джессика Диггинс из США отстала на 1:43.3.

Наталья Непряева (на первом плане) globallookpress.com

Надежда сборной России Наталья Непряева сошла с дистанции после первого круга, находясь далеко от группы лидеров.

Татьяна Сорина финишировала пятой, имея некоторые шансы на бронзу почти до самого финиша. Мария Истомина девятая.

Бобслей — 7 и 8 места

В мужских бобслейных четвертках прошли 3 и 4 заезды. Российские квартеты остались при своих — 7 и 8 места (+1.85 и +2.25).

Сборная России по бобслею globallookpress.com

Золото (3:54.30) и серебро (+0.37), ожидаемо, у Германии, как и четвертое место. В тройку призеров вклинился экипаж из Канады (+0.79).

Горные лыжи — вылет в 1/8

В горных лыжах дебютировала новая дисциплина — командный микс. Соревнования на выбывание. Сборная России завершила путь после первого же этапа — в 1/8.

Сборная Австрии по горным лыжам globallookpress.com

Победа у Австрии, серебро досталось Германии, бронза — Норвегии.

Медальный зачет

Сборная России опустилась на одну строку медального зачета — девятое место. В активе команды 32 награды: 6-12-14 . Этот результат стал лучшим для России за всю историю зимних Олимпиад.

Выиграла медальный зачет Норвегия, установив абсолютный рекорд в 37 наград: 16-8-13. Второе место у Германии — 27 (12-10-5), третье за Китаем: 15 (9-4-2).

Олимпиада-2026

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии, сразу в двух городах: Милане и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия запланирована на 6 февраля 2026 года .

Эмблема Олимпиады-2026 globallookpress.com

В программе игр будет новый вид спорта: ски-альпинизм. Суть соревнований: подъем в гору и спуск с нее без трассы.