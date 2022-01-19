В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели

Зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля, но первые соревнования, как это почти всегда бывает, начнутся до церемонии открытия.

Турнир по керлингу стартует 2 февраля, по хоккею и фристайлу — 3-го. Фигурное катание (командный турнир) начнется 4-го — с утра до открытия.

Первые медали разыграют 5 февраля: в биатлоне, коньках, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фристайле и шорт-треке.

Сама церемония открытия пройдет 4 февраля в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе в Пекине — там же состоялось открытие летней Олимпиады-2008.

В последний день Олимпиады (20 февраля) пройдет церемония закрытия (на этой же арене по имени «Птичье гнездо»), а еще разыграют медали в бобслее, керлинге, лыжах и хоккее.

Всего на Олимпиаде в Пекине разыграют 109 комплектов в 15 видах спорта. Это на 7 больше, чем в Пхенчхане-2018 (там было 102 комплекта), и на 11 больше, чем в Сочи-2014 (там было 98).

Станислав Поздняков Президент Олимпийского комитета России (ОКР) У нас есть своя методика по определению возможного количества медалей. К сожалению, погрешность большая при ковиде, у нас возникают проблемы из-за нестабильного календаря. Самое главное, что все смогли принять участие в соревнованиях. Кубертен говорил — само участие в Играх уже является победой, это сейчас звучит по-новому. Хотелось бы, чтобы все спортсмены доехали. Мы готовы бороться за 30 медалей, у нас очень хорошая сборная, готовы бороться за место в тройке.

За медали поборется около 3000 спортсменов из 92 стран мира. Кстати, в отличие от игр в Пхенчхане, на китайской олимпиаде не будет команды КНДР.

В России Игры покажут центральные каналы: Матч ТВ, Первый и Россия-1. Правда, пока не известно, как распределятся трансляции.

Что с коронавирусом?

В отличие от летней Олимпиады-2020 в Токио, сдвинутой на год из-за пандемии коронавируса, Пекин-2022 состоится в срок.

Вопрос переноса несколько раз поднимался в публичном пространстве, особенно громким обсуждение стало после недавнего срыва молодежного чемпионата мира по хоккею.

Хотя власти Китая и МОК уверены, что соревнования пройдут вовремя, но 11 января оргкомитет ОИ-2022 все же подстраховался, среагировав на локдаун в городе Аньян, где проживает 5,5 млн человек: при худшем раскладе с «омикроном» график Игр может поменяться. Ранее локдаун был уже введен в городах Сиань и Ючжоу.

Мы вплотную следим за омикрон-штаммом, а также наблюдаем и оцениваем потенциальное его влияние на Олимпийские игры. Мы бы хотели обратить внимание, что предпримем решительные контрмеры против ковида, чтобы обеспечить безопасные Игры, одновременно продвигая подготовительную работу эффективно и на высоком уровне. У нас есть полная уверенность, способность и решимость обеспечить простые, безопасные и великолепные Олимпийские игры в Пекине 2022 года. Пресс-служба оргкомитета ОИ-2022

Антикоронавирусные меры в Китае ужесточили в сравнении с Токио-2020. Пекин принимает только привитых спортсменов и работников (вакцина должна быть одобрена правительством страны, откуда едешь), до отъезда нужно сдать два теста в течение 96 часов перед вылетом, второй — за 72 часа и ближе.

На месте предстоит проверяться строго каждый день. В случае положительного теста на коронавирус изначально предполагался трехнедельный карантин — именно это стало одной из причин, почему НХЛ не стала отпускать своих игроков в Китай.

Антикоронавирусные меры в Пекине

Позже правила стали более гибкими: по местам для изоляции участников процесса с положительными тестами будут распределять в зависимости от симптомов. У кого они есть, смогут покинуть госпиталь после того, как упадет температура и пропадут основные признаки болезни — при двух отрицательных тестах в течение 24 часов.

У кого симптомов и не было, будут сдавать тесты каждые сутки и смогут выйти, если заражение не покажут два подряд — и потом впереди еще 3 дня наблюдений.

За теми, кто контактировал с заболевшим продолжительное время, будут внимательно наблюдать; но все же контактный спортсмен продолжит выступление, если его тесты отрицательные, так что дисквалификация всей команды из-за единичных случаев ковида, как это было на МЧМ по хоккею, в Пекине не будет.

Из-за пандемии коронавируса соревнования пройдут без иностранных зрителей. О допуске китайских болельщиков на трибуны официально пока не сообщалось, но как сообщают СМИ, билеты на Олимпиаду-2022 не поступят в открытую продажу, они будут распределены среди определенных групп людей.

Российские хоккеисты остались без тренера

Сборная России по хоккею уже объявила расширенный состав для подготовки к Олимпиаде в Китае: 5 вратарей, 12 защитников и 20 нападающих.

Правда проблемы начались еще до того, как российская команда добралась до тренировочной базы в Новогорске.

Объявлен расширенный состав для подготовки к Олимпийским играм. Изучаем и готовимся болеть за наших!

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📍Первый матч на Играх наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии. В прямом эфире игры сборной покажут Первый канал и https://t.co/hVuJjUTdIJ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/FXqn0ojnUP — Хоккей России (@russiahockey) January 17, 2022

Перед тем, как начать тренировки, кандидаты на участие в Олимпийских играх собрались в московском отеле, но до столицы доехали не все из 37 хоккеистов, включенных в расширенный список.

У Шакира Мухамадуллина обнаружился положительный тест на коронавирус, у Владимира Ткачева неопределенный ковидный статус. Также не прибыли в Москву питерские армейцы Андрей Кузьменко с Кириллом Марченко.

Но главной неожиданностью стало отсутствие главного тренера национальной команды Алексея Жамнова — как вскоре подтвердила федерация, он тоже сдал положительный тест на COVID и находится на самоизоляции.

Владислав Третьяк Президент ФХР В настоящий момент после взятия анализов на ковид игроки и персонал сборной с полностью подтвержденными отрицательными тестами заезжают в Новогорск. Игроки, представители тренерского штаба и персонала, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина. Отметим, что практически все из них не имеют никаких симптомов ОРВИ, либо симптомы выражены слабо. Все они на данный момент изолированы, ни с кем не контактируют и проходят дополнительный мониторинг. На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия. Те, кто сейчас находится на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, примут участие в теории при помощи видеосвязи, но мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде.

Основная группа игроков сборной России заехала на базу в Новогорске и в среду, 19 декабря, провела первую тренировку, которая была поделена на две части.

В первой игроки отправились в тренажерный зал, затем команда вышла на лед. Первая тренировка на льду продолжалась не более часа, проводил ее Алексей Кудашов, который будет работать с командой до возвращения Жамнова.

Женская национальная сборная накануне начала подготовку к Олимпийским играм в Пекине.

26 января команда отправится в Китай, где после карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки к турниру: https://t.co/6tNiBFfp6G#россиявмоемсердце pic.twitter.com/66V9KuDgh7 — Хоккей России (@russiahockey) January 14, 2022

После приезда на олимпийскую базу по существующим правилам все игроки еще раз сдадут анализы и до получения результатов тестов будут находиться в своих номерах в режиме изоляции.

Если говорить о других хоккейных сборных, то чехи везут в Пекин одну из самых возрастных сборных турнира, в которой выступает 12 игроков их КХЛ, а главной звездой будет 35-летний Давид Крейчи.

У американцев наоборот — очень молодая команда (средний возраст 25,1 год), где 15 человек играют в студенческой лиге NCAA, и всего 5 — в КХЛ. Выделяется второй номер драфта Мэттью Бенирс,на счету которого уже есть золотой МЧМ-2021.

Сборная Дании впервые в истории сыграет на турнире. В ее состав вошел один игрок из КХЛ — Никлас Йенсен из «Йокерита».

Вратари: Себастьян Дам («Клагенфуртер», Австрия), Патрик Гэлбрэйт («Сеннерйюск», Дания), Фредерик Дичоу («Кристианстадс», Швеция).

Защитники: Йеспер Йенсен («Крефельд», Германия), Филлип Браггиссер («Фиштаун Пингвинз», Германия), Николас Йенсен («Айсберен», Германия), Оливер Ларсен («Юкурит», Финляндия), Эмиль Кристенсен («Пустерталь», Италия), Матиас Лассен, Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен (все — «Мальме», Швеция).

Нападающие: Маттиас Асперуп («Херлев», Дания), Николай Майер («Вена», Австрия), Миккель Бедкер («Лугано», Швейцария), Мортен Мадсен («Тимра», Швеция), Юлиан Якобсен («Ольборг», Дания), Йеспер Йенсен («Фредериксхавн», Дания), Никлас Йенсен («Йокерит»), Мортен Поульсен («Хернинг»), Матиас Бау Хансен («Хернинг», Дания), Франс Нильсен («Айсберен»), Фредерик Сторм («Ингольштадт», Германия), Ник Олесен («Брюнес», Швеция), Петер Регин («Амбри-Пиотта», Швейцария), Патрик Рассел («Линдчепинг», Швеция).

❗️🇨🇭 Nationaltrainer Patrick Fischer hat am Dienstag sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking bekanntgegeben: https://t.co/gLbcKlnT0y

Patrick Fischer a annoncé mardi sa sélection pour les Jeux Olympiques de Pékin : https://t.co/Paf7BXQvHr@swissteam pic.twitter.com/cGjGUwMaLk — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) January 18, 2022

В заявку сборной Словакии попали 6 представителей КХЛ.

Вратари: Патрик Рыбар («Динамо Минск», КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета» Брно, Чехия).

Защитники: Марек Дялога («Комета» Брно, Чехия), Мартин Маринчин («Тршинец», Чехия), Петер Черешняк («Пльзень», Чехия), Марио Грман (ХПК, Финляндия), Михал Чайковски («Сибирь», КХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Швейцария), Шимон Немец («Нитра»), Самуэль Княжко («Сиэтл», WHL).

Нападающие: Либор Гудачек («Динамо Минск», КХЛ), Милош Келемен («Млада Болеслав», Чехия), Михал Криштоф («Комета» Брно, Чехия), Марко Дане, Милош Роман (оба — «Тршинец», Чехия), Юрай Славковский (ТПС, Финляндия), Томаш Юрчо («Барыс», КХЛ), Петер Цегларик («Авангард», КХЛ), Марек Гривик («Торпедо», КХЛ), Кристиан Поспишил («Давос», Швейцария), Самуэль Такач («Слован»), Павол Регенда («Дукла»), Адриан Холешински («Нитра»), Петер Зузин («Зволен»).

Биатлонисты остались без Латыпова?

Союз биатлонистов России уже объявил состав на Олимпиаду-2022 в Пекине. Так как мужская сборная России не смогла попасть в топ-3 в квалификации к ОИ и получить максимальную квоту, в Пекин поедут пятеро, а не шестеро россиян.

Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.

Запасные — Антон Бабиков, Александр Поварницын.

Тренеры: Юрий Каминский, Сергей Башкиров (у каждого к сезону готовилась отдельная группа).

Антон Бабиков претендовал на попадание в олимпийскую сборную, но парой неудачных гонок испортил резюме. Сам он, впрочем, не согласен со статусом запасного и даже имеет шанс изменить его, но об этом чуть позже.

Пролетели мимо Олимпиады статусные Евгений Гараничев и Матвей Елисеев, начинавшие сезон в основе сборной, но быстро отправившиеся в резерв.

Гараничев, которому скоро 34, уже откровенно не тянет, а у Елисеева проблемы со здоровьем, в которых он винит неправильный изотоник, принятый на летнем сборе.

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Тренер: Михаил Шашилов; Кристину Резцову тренирует шеф сборной Болгарии Виталий Норицын, Ульяне Нигматуллиной помогает муж Ильшат.

Анастасия Шевченко из-за травмы ноги неудачно провела январские этапы и не смогла внести интриги в состав, также отбор на Олимпиаду не прошли Сливко, Васильева, Куклина.

Теперь же о главной проблеме — накануне Олимпиады российская сборная рискует лишиться Эдуарда Латыпова.

5 января спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и уже провел на карантине 14 дней. Из-за коронавируса он пропустил этапы Кубка мира в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

После этого россиянин сдал несколько антиген-тестов, которые показали отрицательный результат. Но, как утверждают российские тренеры, китайская сторона заявила, что спортсмен должен находиться в изоляции еще 8 дней.

Этот факт мешает биатлонисту вовремя вылететь в Китай, для подготовки к Олимпийским играм.

Юрий Каминский Старший тренер мужской сборной России Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Почему он вообще заявлен на Антхольц? Прошла неделя с момента его положительного теста, а он уже тут тренируется со всеми на трассе. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая. СБР и ОКР пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19 января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Пока нет уверенности, что он вылетит вместе с командой 26-го в Китай.

Правда, в российском спорте, как обычно, правая рука не знает, что творит левая — глава медиа-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов заявил, что ни о каком продлении карантина для Латыпова речь не идет.

19 января Эдуард Латыпов сдал второй ПЦР-тест. В случае его отрицательного результата, который мы ждём вечером, он сможет принять участие по крайней мере в одной из гонок в Антхольце. Соответствующее решение будет принимать тренерский штаб команды. Латыпов уже сегодня вечером должен приехать в расположение сборной на машине, ни о каком продлении изоляции в случае отрицательного результата теста речи быть не может. Сергей Аверьянов

Правы, на самом деле, оба. Карантин в Германии у Латыпова закончился, но попасть в Пекин раньше 28 он не сможет.

Он переболел коронавирусом меньше чем за 30 дней до ОИ, а значит по китайским карантинным правилам ему нужно сдать два других теста за 8 дней до вылета (19 и 20 в лучшем случае) в дополнение к тем двум, что и так все сдадут перед вылетом (за 96 и 72 часа), плюс еще тест на антиген.

Простой нанесет по форме Латыпова серьезный удар. Он не тренировался в полную силу и с середины декабря не выходил на старт в официальных соревнованиях — нужно ли говорить что в таком состоянии сложно будет ждать от Эдуарда результата на олимпийских гонках.

Поэтому, даже несмотря на гонку в Антхольце, которую он пробежит, не исключено, что Бабиков все же получит свой олимпийский шанс.

Еще один пример бардака — тренер мужской сборной России Сергей Башкиров и оружейник Иван Титов отсутствуют в заявке команды на однодневный сбор в Новогорске, который пройдет после этапа Кубка мира в Антхольце.

При этом Юрий Каминский уже успел обвинить МОК в недопуске специалистов на Игры, в то время как Аверьянов заверил, что в Пекин они полетят.

Фигуристы делят места в командном турнире

На Евро-2022 по фигурному катанию Россия забрала 9 из 12 медалей, полностью заняв пьедестал у женщин и пар, что лишь прибавило вопросов по составу команды на командный олимпийский турнир. Российская команда выиграла командник в Сочи-2014 и стала лишь второй Пхенчхане-2018.

Сейчас сборную России ждет сбор в Красноярске расширенным составом с запасными, утверждение олимпийской заявки и вылет в Пекин.

Игры откроются командными соревнованиями (первые прокаты уже 4 февраля). На 4 дисциплины (одиночное катание у девушек и парней, пары, танцы) разрешены две замены. Подсчет пойдет в очках: 10 за победу в программе, а дальше с шагом в одно.

У России такой набор фигуристов, что они легко раскладываются на два потенциально призовых сочетания.

Основной состав — конечно чемпионы Европы: одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк, танцоры Синицина/Кацалапов, пара Мишина/Галлямов.

А дальше начинаются разночтения — в каком виде использовать замены и на какую программу. Кто получит шанс в команднике: Трусова или Щербакова?

В танцах на льду выставить вторую пару, учитывая проблемы со спиной у Кацалапова, или в парном катании, где свою пару продавила Этери Тутберидзе? Все это будет решаться в оставшиеся дни.

Окончательный состав сборной России на Олимпиаду будет объявлен в 20-х числа января, а пока российские фигуристы получают олимпийскую форму в экипировочном центре команды ОКР в Москве .

Лыжники — без сюрпризов.

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) еще 11 января утвердил состав команды на Игры в Пекине.

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.

Особых сюрпризов не было. То, что Глеб Ретивых не попадет на Олимпиаду, было ясно после отборочных стартов. Андрей Мельниченко был близок к попаданию в состав, но недостаточно.

Остальные , кроме Сергея Устюгова, это российский состав на «Тур де Ски», который стал генеральной репетицией перед Пекином-2022.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина

У девушек есть четыре лидера: Ступак, Сорина, Непряева и Степанова, которая в этом году довольно неплохо заявила о себе.

Мария Истомина и Христина Мацокина попали в команду решением тренерского штаба. Можно было задать вопрос про Яну Кирпиченко, но она находится не в лучших кондициях.

Елена Вяльбе глава ФЛГР Команда на Олимпиаду сильная, умеющая и показывающая хорошие результаты. Уверена, что у нас будут медали. Сейчас самое главное — всех сохранить в полном здравии. Наконец-то у женщин у нас 4-5 человек, и мы можем выбирать. Если все сложится хорошо, девчонки могут бороться за золотую медаль.

Так, как последние этапы лыжного Кубка мира были отменены из-за коронавируса, часть российских лыжников 14-15 января приняла участие в турнире Ski Classics в Италии.

После этого никаких официальных стартов до вылета в Пекин пока не планируется — только контрольные тренировки.