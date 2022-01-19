Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу

Ни для кого не секрет, что Южная Америка производит отличных футболистов. Как всегда элита европейского футбола держит в поле зрения лучших южноамериканских игроков. В связи с этим, в 2022 году появилось новое поколение талантов, которых тесно связывают с Европой.

Давайте посмотрим на 11 самых перспективных игроков из региона КОНМЕБОЛ, имена которых могут зазвучать уже в ближайшем будущем.

Матиас Аресо

Население Уругвая составляет всего три миллиона человек, но каким-то образом эта страна продолжает в большом количестве производить талантливых атакующих игроков.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани находятся уже на закате своей карьеры, но им на смену готово прийти новое поколение. Аресо — один из самых ярких представителей среди них.

В 2021 году 19-летний игрок забил 16 голов в 29 матчах уругвайской Примеры за «Ривер Плейт» — клуб, в котором он начал свою карьеру. Заявил Аресо о себе годом ранее, забив 15 голов за сезон.

💎🇺🇾 Matías Arezo, @cariverplateuru's budding superstar!

⚽️👀 At just 1⃣7⃣ years old, the Uruguayan is making waves after scoring 2⃣ goals in his side's 3-1 win over #AtléticoNacional.

🧐 #RiverPlate advanced to the Round of 16 and will face @Cruzados later this month. pic.twitter.com/zkVZCp79pW — CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) November 12, 2020

В апреле 2021 года спортивный директор «Ривер Плейт» сказал в интервью AS: «Он мощный бомбардир. У него стиль Луиса Суареса, но с некоторыми отличиями. Он быстрее и хорошо передвигается по полю».

С ним уже связывались «Атлетико», «Реал» и «Барселона».

Агустин Альварес

Сразу за Аресо идет Агустин Альварес. Он играет за «Пеньяроль», один из двух величайших клубов Уругвая. Как и Аресо, Альварес засиял на сцене в 2020 году.

Он на 18 месяцев старше, поэтому имеет чуть больше опыта. После нескольких впечатляющих выступлений в Южноамериканском кубке 2021 года, где он забил 10 голов в 14 матчах, Альварес уже дебютировал за взрослую сборную Уругвая.

Альварес — настоящая гроза штрафной площади. Большинство голов он забивает с игры, мастерски обходя защиту благодаря своей ловкости.

Агустин Альварес

По слухам «Интер» и «Милан», а также «Лидс», присматриваются к игроку. Однако президент «Пеньяроля» Эдуардо Зайденштат официально заявил, что Альвареса никуда не отпустят раньше лета, так что им придется подождать.

Хулио Энсисо

Энсисо — абсолютное воплощение южноамериканского вундеркинда. Он появился на арене большого футбола в составе парагвайской команды «Либертад» в возрасте 15 лет.

Энсисо стал самым молодым игроком, который забил гол в Кубке Либертадорес. Это случилось в 2020 году, когда ему было 16 лет.

Годом ранее в 17 лет он дебютировал в составе сборной Парагвая, которая приняла участие в Кубке Америки. Это показывает, как высоко его оценивают на родине.

Хулио Энсисо

«Брайтон», очевидно, тоже его ценит, поскольку клуб сделал предложение в размере 4 млн фунтов стерлингов «Либертаду». Однако, те настаивают на сумме около 8 млн фунтов стерлингов. Футболист сможет перейти в другой клуб 23 января, после своего совершеннолетия.

Артур

Артур — типичный хитрый бразильский вингер, обладающий великолепным ударом, благодаря которому он забил 12 голов в чемпионате Бразилии в 2021 году.

Он также помог своему клубу «Ред Булл Брагантино» выйти в финал Кубка Южной Америки, но не смог спасти его от поражения в матче с «Атлетико Паранаэнсе».

«Барселона» и «Аталанта» уже связывались с 23-летним игроком. Globo сообщает, что руководство «Брагантино» намерено перевести его в «РБ Лейпциг».

Гильерме Арана

У левого защитника сборной Бразилии Араны уже был один шанс проявить себя в Европе. Он перешел в «Севилью» после победы в бразильской лиге в составе «Коринтианса» в 2017 году.

Однако в Ла Лиге у него ничего не получилось. Арана не подходил на роль вингбэка, которую от него требовали в Испании. Аренда в «Аталанту» не улучшила ситуацию, и он был продан в «Атлетико Минейро».

Там игрок восстановил свою репутацию, выиграв дважды лигу и кубок. По итогам сезона Арана попал в команду года и получил первый вызов в сборную Бразилии.

Гильерме Арана

Сейчас ему 24 года, и времени утвердиться в Европе остается все меньше. Однако, поговаривают, что тренер «Лидса» Марсело Бьелса заинтересован в его подписании.

Хулиан Альварес

Альварес стал главной звездой команды Марсело Гальярдо в «Ривер Плейт» в 2021 году, когда они впервые с 2014 года выиграли свой первый чемпионский титул.

Хулиан Альварес

Когда дело касается работы в штрафной, он смертельно опасен для любого соперника. Это качественный игрок, который много забивает, и неудивительно, что им интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

Юри Алберто

Еще один молодой бразилец, который делает впечатляющие успехи. Юри Алберто оценили в £17 млн. Благодаря своим быстрым ногам и ловкой манере игры, ему удалось заинтересовать «Арсенал» и «Эвертон».

Юри Алберто

Игроку всего 20 лет, но он уже сыграл более чем в 1000 профессиональных матчах, а в 2021 году бразилец вышел на новый уровень, забив 18 голов, включая 3 в Копа Либертадорес.

Габриэл Барбоза

Тот самый Габигол, который провалился в «Интере» и «Бенфике». Тот самый, которого последние четыре года связывали с возвращением в Европу.

Но пока он продолжает забивать за «Фламенго». В 2021 году Барбоза оформил впечатляющие 33 гола в 43 матчах. Это будет явно дорогостоящий трансфер.

Габриэл Барбоза

В настоящее время «Вест Хэм» возглавляет погоню за этим футболистом, а Sky Sports утверждает, что сам 25-летний игрок заинтересован в переходе в команду Дэвида Мойеса.

Томас Анхель

Если эта фамилия кажется вам знакомой, то не случайно. Томас Анхель — сын бывшего игрока «Астон Виллы» Хуана Пабло. Как и его отец, он является нападающим, но при росте всего лишь 175 см имеет другие качества.

В свои 18 лет Томас все еще осваивается в профессиональном футболе. Он выступает в команде «Атлетико Насьональ» в своем родном городе Медельин.

Благодаря таланту он уже забивает за сборную Колумбии U19. Игрок отлично понимает, что именно его футбольные способности, а не фамилия, решат, до какого уровня он дорастет.

«Мой отец — это совсем другая история», — сказал он в интервью журналу Semana. «Он делал то, что делал, и у него хорошо получалось. Он — пример для подражания, я многому у него учусь, но это моя карьера, и я буду продолжать строить ее, проявляя стойкость, добиваясь целей и становясь лучше, чем он».

Томас Анхель

Возможно, в этом году ему еще рановато ехать в Европу, но отец теперь агент. Так что если Томас продолжит развиваться, контакты Хуна Пабло могут оказаться очень полезными в поиске подходящего европейского клуба.

Анжело Габриэль

Когда Анжело Габриэль дебютировал в Копа Либертадорес в возрасте 16 лет, он стал самым молодым игроком, выступавшим за «Сантос» в этом соревновании. По этому показателю он обошел Пеле, Робиньо, Неймара, Габигола и Родриго, когда они дебютировали на континенте.

Он также побил рекорд Хулио Энсисо как самый молодой бомбардир Копа Либертадорес, забив гол в ворота «Сан-Лоренсо». В 2021 году Габриэль провел более 40 матчей за взрослую сборную Бразилии.

Анжело Габриэль

Бывший тренер «Сантоса» Ариэль Холан сказал в интервью SporTV: «У него огромное будущее. Упорно работая, он сможет играть не только в 'Сантосе', и я верю, что в будущем он сможет показать себя в ведущих лигах мира».

Вевертон

Еще один бразильский подросток, на этот раз менее известный.

Вевертон

Будучи 18-летним центральным защитником в клубе «Крузейро», он пока не получил достаточно шансов, чтобы проявить себя. Однако по данным испанского издания Defensa Central, им уже заинтересовался мадридский «Реал», который хочет пополнить свой нынешний состав молодыми бразильскими звездами.

Немного темная лошадка в этом списке, но к нему определенно стоит присмотреться.