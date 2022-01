Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу

Ни для кого не секрет, что Южная Америка производит отличных футболистов. Как всегда элита европейского футбола держит в поле зрения лучших южноамериканских игроков. В связи с этим, в 2022 году появилось новое поколение талантов, которых тесно связывают с Европой.

Давайте посмотрим на 11 самых перспективных игроков из региона КОНМЕБОЛ, имена которых могут зазвучать уже в ближайшем будущем.

Население Уругвая составляет всего три миллиона человек, но каким-то образом эта страна продолжает в большом количестве производить талантливых атакующих игроков.

Луис Суарес и Эдинсон Кавани находятся уже на закате своей карьеры, но им на смену готово прийти новое поколение. Аресо — один из самых ярких представителей среди них.

В 2021 году 19-летний игрок забил 16 голов в 29 матчах уругвайской Примеры за «Ривер Плейт» — клуб, в котором он начал свою карьеру. Заявил Аресо о себе годом ранее, забив 15 голов за сезон.

💎🇺🇾 Matías Arezo, @cariverplateuru's budding superstar!

⚽️👀 At just 1⃣7⃣ years old, the Uruguayan is making waves after scoring 2⃣ goals in his side's 3-1 win over #AtléticoNacional.

🧐 #RiverPlate advanced to the Round of 16 and will face @Cruzados later this month. pic.twitter.com/zkVZCp79pW