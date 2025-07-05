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    «Гомель» уверенно обыграет «Сморгонь»

    Сморгонь — Гомель. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Гомель»
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    Футбольный клуб «Гомель»
    «Сморгонь» примет дома «Гомель» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 5 июля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Сморгонь» — «Гомель», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Июля 2025 года

    Сморгонь

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 16:30 Гомель

    Гомель

  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Сморгонь»

    Турнирное положение: «Сморгонь» после 14-ти туров занимает предпоследнее, 15-е место в Высшей лиги Беларуси. В активе команды лишь пять очков.

    Хозяева в нынешнем сезоне одержали лишь одну победу, сыграли два раза вничью и проиграли 11 матчей. Разница мячей — 8:27.

    Сморгонь — Гомель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в пяти крайних матчах «Сморгонь» показывает ужасные результаты. Лишь в туре под номером 10 команда смогла заработать очки, сыграв вничью против БАТЭ (2:2).

    Все остальные матчи коллектив проиграл. «Сморгонь» неудачно выступил в игре против «Минска» (0:2), уступил минимально «Витебску» (1:2), был разгромлен клубом «Ислочь» (0:4) и не справился в матче против «Молодечно» (1:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сморгонь» проводит ужасный сезон. Команда имеет один из худших показателей в лиге по забитым и пропущенным мячам.

    Сложно представить, как команда сможет устоять на плову и побороться за сохранение прописки в лиге. Уже сейчас «Сморгонь» отстает от зоны стыковых матчей на шесть очков.

    В этой встрече команде будут помогать домашние трибуны и желание прервать серию без побед, которая длиться уже шесть матчей.

    «Гомель»

    Турнирное положение: «Гомель» на данный момент располагается на 11-й строчке в чемпионате Беларуси. В активе команды 18 очков. Разница мячей — 9:10.

    В этом сезоне «Гомель» одержал пять побед, три раза добился ничейного результата и потерпел шесть поражений. Команда идет крайне не стабильно по сезону, чередуя выигранные матчи с неудачными.

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    • Последние матчи: три поражения и две победы — результат пяти крайних встреч «Гомеля». Разница мячей на этом отрезке —3:6.

    Последний матч команда проиграла «Макслайну» со счетом 0:2. Также выделим поражение в поединке с «Арсеналом» (0:2) и неудачный матч против «Динамо» Минск (0:1).

    Однако «Гомель» смог порадовать своих болельщиков победой в матчах против «Динамо-Брест» (1:0) и команды «Слуцк», разгромив соперника со счетом 3:0.

    Не сыграют: дисквалифицированных игроков нет, однако есть травмы. Игру пропустит Алексей Антилевский и Сулемане Фофана.

    Состояние команды: по ходу сезона «Гомель» демонстрирует неплохую игру в обороне. За 14 туров команда пропускает 1,4 мяча за игру, но в атаке игра выглядит скудно — 0,64 гола в сезоне.

    Такая нестабильность не позволяет команде показать свой лучший футбол. Коллектив может, в случае победы в матче, подняться к зоне топ-6 чемпионата.

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    H2>Статистика для ставок

    • «Гомель» выиграл в четырех матчах на выезде в чемпиоанате

    • В последних пяти матчах «Сморгонь» забила всего три мяча

    • «Сморгонь» имеет одну из худших оборон в лиге —2 пропущенных мяча в среднем за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гомель» — явный фаворит в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.69. Ничейный результат принимается со ставкой 3.70. Исход матча в пользу «Сморгони» оценивается в коэффициент 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимается со ставками 2.31 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: не ожидаем, что в матче можно будет увидеть большое количество голов. «Гомель» выглядит предпочтительней и по результатам и ожиданию букмекеров.

    Гости смогут в полной мере показать свою игру на удержание результата в матче против соперника с беззубой атакой и плохой игрой в обороне.

    Ставка: Тотал меньше 1 в матче за 1.96.

    Прогноз: более рискованным прогнозом можно считать исход, при котором обе команды в матче смогут забить.

    Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сморгонь — Гомель?

    Матч Сморгонь — Гомель состоится 05 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сморгонь — Гомель?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше двух в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сморгонь — Гомель?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше двух в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сморгонь — Гомель?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сморгонь — Гомель?

    Коэффициенты букмекеров: «Гомель» — явный фаворит в этом матче по мнению букмекеров. Победа гостей оценивается в коэффициент 1.69. Ничейный результат принимается со ставкой 3.70. Исход матча в пользу «Сморгони» оценивается в коэффициент 4.60.

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    Сморгонь — Гомель: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 05.07.202516:30. «Гомель» уверенно обыграет «Сморгонь»
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