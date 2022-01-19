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    Топ-3 лучших вариантов главных тренеров для «МЮ»

    Кто и когда станет новым менеджером «Юнайтед»?

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    Маурисио Почеттино
    «Манчестер Юнайтед» в ожидании полноценного главного тренера, пока команду на временной основе возглавляет Ральф Рангник. Называем трех лучших из доступных кандидатур на этот пост и делаем прогноз, кто и когда сменит немца.

    3. Зинедин Зидан

    Безработный тренер с тремя трофеями Лиги чемпионов и доказанной способностью выжать максимум из самых громких фигур в «Реале» кажется очевидным претендентом на будущий вакантный пост. Но то, что «Манчестер Юнайтед» не нанял Зинедина Зидана, уже указывает на сомнения обеих сторон относительно его пригодности для работы на «Олд Траффорд».

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    • По информации медиа, у французского специалиста, чье знание английского языка ограничено, нет сильного желания работать на Туманном Альбионе, и что он предпочел бы возглавить сборную Франции или «Пари Сен-Жермен». И, несмотря на его успешный послужной список в «Реале», источники в лагере «Дьяволов» говорят, что есть опасения по поводу его способности делать хороших игроков лучше, а не просто управлять эго примадонн.

    Зидан вряд ли станет следующим тренером манунианцев, но он все еще доступен для приглашения, и у обеих сторон может возникнуть соблазн преодолеть свои сомнения, если их более предпочтительные варианты окажутся недосягаемыми.

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    2. Эрик тен Хаг

    51-летний Эрик тен Хаг считается восходящей звездой тренерского цеха, который привел «Аякс» к двум кряду дублям в чемпионате и Кубке Нидерландов. Бывший центральный защитник, чья игровая карьера ограничилась выступлениями в «Твенте», «Утрехте» и «Валвейке», он прошел путь тренера, в том числе два года у руля резервной команды «Баварии», прежде чем оказался в «Аяксе».

    Но хотя он создал молодую, яркую команду в традициях «Аякса», отсутствие у специалиста опыта на топ-уровне в больших лигах делает его назначение в «Манчестер Юнайтед» рискованным. Переход из Эредивизии в АПЛ — сложная задача, как недавно показали такие игроки, как Донни ван де Бек и Хаким Зиеш, а также предшественник и соотечественник нидерландца Франк де Бур, также успешно поработавший в «Аяксе».

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    • Посему тен Хагу, вероятно, нужно будет сделать еще один шаг вверх по карьерной лестнице, прежде чем принять вызов такого масштаба, как работу на «Олд Траффорд».

    1. Маурисио Почеттино

    Наставник ПСЖ — первый кандидат на тренерский мостик «Красных Дьяволов», о котором говорит пресса. Маурисио Почеттино также был главной целью клуба и в качестве замены Жозе Моуринью в сезоне 2018/19, но первоначальный успех Уле-Гуннара Сульшера в качестве временно исполнявшего обязанности менеджера побудил «МЮ» отказаться от попыток назначить аргентинца в пользу подписания с норвежцем контракта на полноценной основе.

    По информации медиа, экс-рулевой «Тоттенхэма» открыт для ухода из ПСЖ в «Юнайтед», а это означает, что у клуба есть реальная возможность наконец заполучить своего человека. Тот, собственно, уже пытался переманить его в декабре, но французский гранд, судя по всему, готов отпустить его лишь летом 2022 года.

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    • Вероятно, парижане расстанутся с тренером по завершении сезона для назначения Зидана, поэтому английской стороне не потребуется денежной компенсации. Несмотря на это, опыт Почеттино в развитии захватывающей молодой команды «Шпор» сделал его любимым выбором руководства манкунианцев.

    Резюме

    Судя по сообщениям прессы, а также занятости многих топ-специалистов, «Манчестер Юнайтед» наверняка сохранит нынешнего временно исполняющего обязанности менеджера Ральфа Рангника до лета. Очевидно, что немец может остаться во главе команды на следующий сезон только в случае большого успеха, или если каждая из предпочитаемых клубными боссами кандидатур внезапно окажется недоступной.

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    • Рискнем сделать прогноз, что новым рулевым «Красных Дьяволов» окажется Почеттино, с которым ПСЖ полюбовно расторгнет контракт. Аргентинец не только давно вожделенный на «Олд Траффорд» тренер, но и лучше готов среди тех, кого может позвать «МЮ» ближайшим летом, ведь работал в Англии, где добился исторических для «Тоттенхэма» успехов в виде финала Лиги чемпионов и регулярных выступления в главном еврокубке. Наконец, он умеет работать с молодежью и прекрасно показал себя во время перестройки «Шпор».

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