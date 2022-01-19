Топ-3 лучших вариантов главных тренеров для «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» в ожидании полноценного главного тренера, пока команду на временной основе возглавляет Ральф Рангник. Называем трех лучших из доступных кандидатур на этот пост и делаем прогноз, кто и когда сменит немца.

3. Зинедин Зидан

Безработный тренер с тремя трофеями Лиги чемпионов и доказанной способностью выжать максимум из самых громких фигур в «Реале» кажется очевидным претендентом на будущий вакантный пост. Но то, что «Манчестер Юнайтед» не нанял Зинедина Зидана, уже указывает на сомнения обеих сторон относительно его пригодности для работы на «Олд Траффорд».

По информации медиа, у французского специалиста, чье знание английского языка ограничено, нет сильного желания работать на Туманном Альбионе, и что он предпочел бы возглавить сборную Франции или «Пари Сен-Жермен». И, несмотря на его успешный послужной список в «Реале», источники в лагере «Дьяволов» говорят, что есть опасения по поводу его способности делать хороших игроков лучше, а не просто управлять эго примадонн.

Зидан вряд ли станет следующим тренером манунианцев, но он все еще доступен для приглашения, и у обеих сторон может возникнуть соблазн преодолеть свои сомнения, если их более предпочтительные варианты окажутся недосягаемыми.

2. Эрик тен Хаг

51-летний Эрик тен Хаг считается восходящей звездой тренерского цеха, который привел «Аякс» к двум кряду дублям в чемпионате и Кубке Нидерландов. Бывший центральный защитник, чья игровая карьера ограничилась выступлениями в «Твенте», «Утрехте» и «Валвейке», он прошел путь тренера, в том числе два года у руля резервной команды «Баварии», прежде чем оказался в «Аяксе».

Но хотя он создал молодую, яркую команду в традициях «Аякса», отсутствие у специалиста опыта на топ-уровне в больших лигах делает его назначение в «Манчестер Юнайтед» рискованным. Переход из Эредивизии в АПЛ — сложная задача, как недавно показали такие игроки, как Донни ван де Бек и Хаким Зиеш, а также предшественник и соотечественник нидерландца Франк де Бур, также успешно поработавший в «Аяксе».

Посему тен Хагу, вероятно, нужно будет сделать еще один шаг вверх по карьерной лестнице, прежде чем принять вызов такого масштаба, как работу на «Олд Траффорд».

1. Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ — первый кандидат на тренерский мостик «Красных Дьяволов», о котором говорит пресса. Маурисио Почеттино также был главной целью клуба и в качестве замены Жозе Моуринью в сезоне 2018/19, но первоначальный успех Уле-Гуннара Сульшера в качестве временно исполнявшего обязанности менеджера побудил «МЮ» отказаться от попыток назначить аргентинца в пользу подписания с норвежцем контракта на полноценной основе.

По информации медиа, экс-рулевой «Тоттенхэма» открыт для ухода из ПСЖ в «Юнайтед», а это означает, что у клуба есть реальная возможность наконец заполучить своего человека. Тот, собственно, уже пытался переманить его в декабре, но французский гранд, судя по всему, готов отпустить его лишь летом 2022 года.

Вероятно, парижане расстанутся с тренером по завершении сезона для назначения Зидана, поэтому английской стороне не потребуется денежной компенсации. Несмотря на это, опыт Почеттино в развитии захватывающей молодой команды «Шпор» сделал его любимым выбором руководства манкунианцев.

Резюме

Судя по сообщениям прессы, а также занятости многих топ-специалистов, «Манчестер Юнайтед» наверняка сохранит нынешнего временно исполняющего обязанности менеджера Ральфа Рангника до лета. Очевидно, что немец может остаться во главе команды на следующий сезон только в случае большого успеха, или если каждая из предпочитаемых клубными боссами кандидатур внезапно окажется недоступной.

Рискнем сделать прогноз, что новым рулевым «Красных Дьяволов» окажется Почеттино, с которым ПСЖ полюбовно расторгнет контракт. Аргентинец не только давно вожделенный на «Олд Траффорд» тренер, но и лучше готов среди тех, кого может позвать «МЮ» ближайшим летом, ведь работал в Англии, где добился исторических для «Тоттенхэма» успехов в виде финала Лиги чемпионов и регулярных выступления в главном еврокубке. Наконец, он умеет работать с молодежью и прекрасно показал себя во время перестройки «Шпор».